Hơn một năm qua, tham vọng xây dựng một đế chế phong cách sống mang tên "As Ever" của Meghan Markle từng được kỳ vọng sẽ làm khuynh đảo giới mộ điệu. Thế nhưng, đời không như là mơ. Thỏa thuận rình rang với gã khổng lồ trực tuyến Netflix bất ngờ đứt gánh giữa đường chỉ sau 11 tháng ngắn ngủi. Kéo theo đó là hàng loạt những lời đồn thổi về thái độ làm việc kiêu kỳ, những kho hàng tồn đọng trị giá hàng triệu đô la, và sự quay lưng của chính những người trong cuộc.

Giữa tâm bão dư luận, Meghan chọn cách mỉm cười, đưa cả hai con nhỏ lên hình để bán hoa tươi giao hỏa tốc. Liệu đây là bước đi đầy bản lĩnh của một nữ doanh nhân đang tìm hướng đi mới, hay chỉ là màn che đậy cho một chiến lược kinh doanh đang dần mất kiểm soát, thậm chí đi ngược lại chính những giá trị môi trường mà vợ chồng cô luôn rao giảng?

Hộp hoa xa xỉ và "cái tát" vào triết lý sống xanh

Mới tuần này, người ta lại thấy Meghan Markle xuất hiện ở nơi cô cảm thấy hạnh phúc nhất: Khu vườn tuyệt đẹp tại khu nhà giàu Montecito, California. Lần này, cô mang theo một dự án mới. Nữ công tước thậm chí còn để hai con, Công chúa Lilibet (4 tuổi) và Hoàng tử Archie (6 tuổi), góp mặt vào chiến dịch quảng bá màn hợp tác giữa thương hiệu As Ever của mình và công ty giao hoa xa xỉ High Camp Supply. Những hộp hoa dành cho giới thượng lưu, kết hợp giữa hoa dành dành, mẫu đơn cùng trà và mật ong As Ever, được niêm yết với mức giá không hề rẻ: 255 USD.

Thế nhưng, ngay khi hình ảnh đẹp đẽ này được tung ra, cư dân mạng đã nhanh chóng bóc trần một sự thật đầy mâu thuẫn. Để đảm bảo những cánh hoa tươi rói đến tay khách hàng trong vòng 24 giờ sau khi cắt, High Camp Supply sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không hỏa tốc FedEx Priority Overnight. Điều này dường như đi ngược lại hoàn toàn với hình ảnh những nhà hoạt động vì môi trường mà Meghan và Vương tử Harry luôn cố gắng xây dựng.

Trên mạng xã hội X, làn sóng chỉ trích nổ ra mạnh mẽ. Một người dùng mỉa mai: "Bán cho giới siêu giàu chỉ để có bình hoa chưng trên bàn vài ngày. Thế này mà gọi là cam kết đưa ra những lựa chọn bền vững sao?". Người khác gay gắt hơn: "Sự đạo đức giả về môi trường lại tiếp diễn. Trong khi Harry thì ra rả về biến đổi khí hậu và giảm lượng khí thải carbon qua quỹ Travalyst, thì Meghan lại bắt tay với một công ty gia tăng khí thải hàng ngày chỉ vì những bông hoa sẽ tàn trong một tuần".

Dù các nguồn tin bênh vực rằng việc vận chuyển hoa bằng đường hàng không là rẩt phổ biến trong ngành, nhưng sự việc này vẫn để lại một vết xước lớn trên bức tranh hào nhoáng mà Nữ công tước đang cố công vẽ nên.

Bản hợp đồng bốc hơi và mớ bòng bong triệu đô với Netflix

Bỏ qua câu chuyện về những bông hoa, vấn đề đau đầu nhất của Meghan lúc này chính là cuộc chia tay không mấy êm đẹp với Netflix. Mối lương duyên thương mại giữa thương hiệu As Ever và nền tảng trực tuyến này đã chính thức khép lại chỉ sau 11 tháng. Thương hiệu này ban đầu được ra mắt song song với chương trình "With Love, Meghan", nhưng theo các nguồn tin rò rỉ, chương trình này cũng sẽ không có mùa thứ 3.

Nội bộ Netflix dường như không giấu được sự thất vọng. Một người trong công ty thẳng thắn chia sẻ: "Netflix đã rót hàng triệu đô la vào thỏa thuận này và tôi không nghĩ họ thu lại được bất cứ thứ gì. Họ đành phải cắt lỗ thôi". Nhiều người cũng đồng tình rằng, việc tiếp tục duy trì thương hiệu khi không có chương trình truyền hình chống lưng là điều vô nghĩa. Mặc dù phía Meghan từng khẳng định mục tiêu của As Ever là có thể tự đứng trên đôi chân của mình, nhưng việc chấm dứt hợp đồng đột ngột vẫn khiến nhiều nhân viên Netflix ngỡ ngàng, bởi trước đó Nữ công tước từng kỳ vọng đây sẽ là sự hợp tác kéo dài từ 5 đến 7 năm.

Sự trớ trêu còn nằm ở chỗ, Netflix được cho là đang ôm một đống hàng tồn kho của As Ever, bao gồm trà và bột làm bánh, với tổng giá trị lên tới hơn 10 triệu USD. Đã có lúc công ty phải mang đồ ra phát miễn phí cho nhân viên để giải phóng kho bãi. Hiện tại, các nguồn tin cho biết toàn bộ hàng tồn đã được chuyển trả về cho phía As Ever tự giải quyết.

Giọt nước tràn ly chốn hậu trường: Không ai muốn làm việc cùng?

Góc khuất đằng sau những con số tài chính còn là một môi trường làm việc đầy căng thẳng. Theo lời một nhân viên giấu tên, có rất nhiều người ở Netflix không hề tận hưởng việc hợp tác với Meghan trong dự án "With Love...". Tình cảm giữa đội ngũ Netflix và công ty sản xuất Archewell của nhà Sussex dường như đã cạn kiệt.

Ngay cả mối quan hệ giữa Meghan và Giám đốc điều hành quyền lực của Netflix - Ted Sarandos cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Từng có thời điểm Ted Sarandos công khai ca ngợi tầm ảnh hưởng của Meghan, nhưng nay lại rộ lên tin đồn ông căng thẳng đến mức không thèm nghe điện thoại của cô nếu không có luật sư trên đường dây (mặc dù phía Netflix đã lên tiếng phủ nhận điều này). Dù Ted và gia đình Sussex là hàng xóm tại Montecito, nhưng một người trong giới thạo tin khẳng định: "Thành thật mà nói, nhiều người ở Netflix đã chán ngấy và không muốn làm việc với họ nữa. Ted thì luôn muốn cho họ thêm một cơ hội, nhưng suy cho cùng, mối quan hệ giữa Ted và Meghan không còn được như xưa".

Việc phó chủ tịch phụ trách sản phẩm tiêu dùng của Netflix, Josh Simon - người từng theo sát mọi cuộc thảo luận của As Ever rời đi được xem là giọt nước tràn ly. Không có người đồng hành sát sao, cùng với việc một thương hiệu phong cách sống không hề "ăn nhập" với việc bán đồ lưu niệm cho các bộ phim ăn khách như Squid Game hay Bridgerton, sự thất bại của As Ever tại Netflix là điều khó tránh khỏi.

Tham vọng chưa dừng lại: Lối thoát nào cho đế chế của Meghan?

Dù vấp phải không ít trái đắng, Meghan Markle dường như chưa muốn bỏ cuộc. Cô đã thuê Devin Pedzwater, chuyên gia tư vấn thương hiệu từng làm việc cho Goop của Gwyneth Paltrow, để định hình lại As Ever. Phía thương hiệu cũng phủ nhận việc ế ẩm, minh chứng bằng việc sản phẩm đánh dấu trang "Fell Asleep Here" đã bán sạch chỉ trong 10 phút, hay bộ sưu tập Valentine hợp tác cùng thương hiệu chocolate Compartes cũng cháy hàng trong chưa đầy một giờ. Doanh số từ món mứt trái cây "signature" của cô cũng được đồn đoán mang về hàng chục triệu đô.

Về phía mảng phim ảnh, Netflix khẳng định họ vẫn đang giữ mối quan hệ với vợ chồng Sussex. Các dự án chuyển thể từ tiểu thuyết "Meet Me at the Lake" và "The Wedding Date" vẫn đang trong quá trình phát triển, dù tiến độ khá chậm chạp.

Giữa một thị trường phong cách sống chật chội và đầy cạnh tranh, câu hỏi đặt ra là liệu As Ever có thể vươn mình trở thành một thương hiệu bền vững, hay mãi chỉ là những đợt bán hàng theo mùa dựa trên danh tiếng hoàng gia ngày một nhạt phai? Với việc Meghan vừa đăng ký bản quyền 12 sản phẩm tại Úc để chuẩn bị cho chuyến công du sắp tới, có vẻ như "nước cờ" kinh doanh của Nữ công tước xứ Sussex vẫn còn rất nhiều điều đáng để chờ đợi.