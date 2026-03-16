Mới đây, một khoảnh khắc tưởng chừng đã bị lãng quên trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 93 của cố Nữ hoàng Elizabeth II bất ngờ được lật lại. Xoay quanh hành động từ chối thực hiện nghi thức cúi chào truyền thống của Công chúa Beatrice và cha cô - cựu Vương tử Andrew, các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đã chỉ ra những dấu hiệu rạn nứt và sự khẳng định vị thế ngầm đã âm ỉ xuất hiện từ nhiều năm trước khi sóng gió thực sự bủa vây gia đình này.

Khúc dạo đầu của sự xa cách và những quy tắc bị bỏ ngỏ

Trong thế giới hoàng gia, mỗi cái nhún gối hay cúi đầu không chỉ đơn thuần là phép lịch sự xã giao mà còn là biểu tượng vững chắc của sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người đứng đầu ngai vàng. Tuy nhiên, trong sự kiện sinh nhật năm đó, một chi tiết khác lạ đã diễn ra. Trong khi tất cả các thành viên hoàng gia khác đều đồng loạt thực hiện nghi thức nhún gối trang trọng khi cố Nữ hoàng Elizabeth II bước qua, Công chúa Beatrice lại chọn cách đứng thẳng.

Thay vì cúi chào như truyền thống, cô chỉ trao cho bà nội một nụ cười rạng rỡ. Đi cùng cô là cựu Vương tử Andrew, người cũng có những động thái được cho là "lệch chuẩn" so với vị trí vốn có của mình trong hàng ngũ. Đáng nói, sự việc này diễn ra vào thời điểm sáu năm trước khi những căng thẳng giữa Vương tử Andrew và hoàng gia lên đến đỉnh điểm. Việc phớt lờ giao thức này khiến nhiều người tin rằng đây không phải là một sự vô tâm bồng bột của người trẻ, mà là một thái độ đã được định hình từ trước.

Góc nhìn chuyên gia: "Trò chơi quyền lực" không cần lời nói

Phân tích sâu hơn về khoảnh khắc này, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James nhận định rằng quyết định không tuân theo các nghi thức truyền thống của hai cha con cho thấy những dấu hiệu rõ ràng của việc họ đang tự tách mình ra khỏi những quy chuẩn chung của gia đình.

Chia sẻ với tờ Daily Mail, bà James phân tích rằng Công chúa Beatrice đã lảng tránh việc thực hiện nghi thức chào hỏi trang trọng cùng các phụ nữ hoàng gia khác một cách khá rõ ràng và dứt khoát. Cô chọn cách đứng thẳng, dõi mắt theo Nữ vương khi bà từ từ bước vào nhà thờ.

Theo chuyên gia, hành động tĩnh lặng nhưng đầy chủ ý đó tạo ra một cảm giác rằng ông Andrew đang thực hiện một kiểu "nhảy cóc vị thế". Thay vì khiêm nhường đứng vào đúng hàng lối của mình, ông dường như muốn tự định hình một "vai trò đặc biệt" cho bản thân và con gái trong cấu trúc gia đình. Đó chính xác là một dạng "trò chơi quyền lực" mang tính phi ngôn ngữ.

Sự "thoải mái có chủ đích" và hệ lụy thứ bậc

Đào sâu vào những bước di chuyển của Andrew ngày hôm đó, bà Judi James gọi cách hành xử này là sự "thoải mái có chủ đích". Thực tế, ông đã nhanh chóng di chuyển đến vị trí gần cửa nhất. Sự tính toán này đảm bảo rằng bản thân ông và con gái Beatrice có thể lướt vào ngay phía sau Nữ hoàng. Động thái chen ngang vội vã ấy vô tình hoặc cố ý đã để lại Vương nữ Anne – người vốn luôn điềm đạm và tuân thủ quy tắc phải đứng chững lại ở một bên.

Đồng thời, nó cũng đẩy người em trai là Vương tử Edward lùi hẳn về phía cuối của hàng ngũ hoàng gia. Dưới góc nhìn của đời sống thường nhật, những hành động nhỏ nhặt trong các buổi họp mặt hay sự kiện gia đình đôi khi lại bóc trần những mong muốn thể hiện cái tôi và thứ bậc rất con người. Với Hoàng gia Anh, nơi mọi bước đi đều được quy chuẩn hóa, khoảnh khắc chen ngang và nụ cười không cúi đầu ấy dường như đã dự báo trước cho một giai đoạn đầy biến động. Nó cho thấy những rạn nứt hay sự phản kháng ngầm bên trong một gia tộc đôi khi không bắt đầu từ những cuộc cãi vã lớn tiếng, mà nảy mầm từ chính việc người ta bắt đầu ngừng làm theo những thói quen tôn trọng vốn có.