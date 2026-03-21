Những ngày qua, cái tên Meghan Markle dường như chưa bao giờ hạ nhiệt trên các mặt báo, nhất là khi hàng loạt tin đồn bủa vây quanh việc "bà mẹ hai con" bị nền tảng khổng lồ Netflix thẳng tay cắt đứt quan hệ hợp tác. Thế nhưng, giữa tâm bão thị phi ồn ào ấy, Nữ tước xứ Sussex lại chọn cách xuất hiện vô cùng bình thản, lặng lẽ tái xuất trên thảm đỏ sự kiện từ thiện với một diện mạo mộc mạc, tinh giản đến bất ngờ.

Không váy áo lồng lộn hay trang sức kim cương chói lóa ngự trị trên cổ, cô chọn khoác lên mình thiết kế cúp ngực đầy tinh tế, ngầm khẳng định đẳng cấp "thanh lịch từ trong cốt cách" và khéo léo dùng chính thời trang để xoa dịu lại những sóng gió đang bủa vây lấy mình.

Tối giản hóa phong cách nhưng giá trị thì "bỏng tay"

Góp mặt tại sự kiện thường niên lần thứ 34 của tổ chức Quyền Trẻ em (Alliance for Children’s Rights) diễn ra ở Beverly Hills vào tối thứ Năm vừa qua, Meghan Markle nhanh chóng thu hút mọi ống kính truyền thông khi diện chiếc đầm xanh navy trứ danh đến từ nhà mốt Ralph Lauren.

Dù mang phom dáng ôm sát cơ thể vô cùng đơn giản, thiết kế được may từ chất liệu lụa crepe cao cấp này lại có mức giá lên tới 3.890 USD (rơi vào khoảng hơn 100 triệu đồng), giúp cựu thành viên hoàng gia 44 tuổi khoe trọn bờ vai thon thả cùng phần xương quai xanh vô cùng quyến rũ.

Điểm thú vị là dù sở hữu phần cổ mở rộng cực kỳ lý tưởng để khoe sắc cùng những món trang sức đắt tiền, Meghan lại quyết định "nói không" với dây chuyền, để trần chiếc cổ cao nhằm tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng, không phô trương nhưng vẫn thừa sức tỏa sáng.

Để hoàn thiện tổng thể, cô khéo léo phối cùng đôi giày cao gót sandals thanh mảnh của Stuart Weitzman có giá 495 USD (khoảng hơn 13 triệu đồng), tạo nên một diện mạo chuẩn chỉnh cho những quý cô yêu thích phong cách sang trọng mà thầm lặng.

Điểm nhấn đắt giá từ kỷ vật vô giá của mẹ chồng

Dù tiết chế tối đa ở phần cổ, Nữ tước xứ Sussex lại biết cách tạo điểm nhấn đắt giá ở đôi tai và cổ tay, chứng minh gu thẩm mỹ sắc sảo của một người phụ nữ trưởng thành. Cô tô điểm cho khuôn mặt bằng đôi khuyên tai Chanel cổ điển mang họa tiết nút vàng sang trọng, nhưng tâm điểm thực sự lại nằm ở bộ đôi trang sức quen thuộc ngự trị trên cổ tay.

Đó là chiếc vòng tay Cartier Love nức tiếng có giá 7.950 USD (hơn 209 triệu đồng) được mix cực kỳ ăn ý cùng chiếc đồng hồ Cartier Tank trị giá 26.200 USD (khoảng 668 triệu đồng). Đáng chú ý, chiếc đồng hồ đắt đỏ này không chỉ là một món phụ kiện xa xỉ đơn thuần mà còn là kỷ vật vô giá từng thuộc về người mẹ chồng quá cố - Công nương Diana. Việc Meghan thường xuyên đeo chiếc đồng hồ này như một vật bất ly thân trong các sự kiện quan trọng không chỉ là cách cô hoàn thiện phong cách thời trang cá nhân, mà còn được xem như một lời tri ân đầy tinh tế, khéo léo giữ gìn sự gắn kết vô hình với di sản hoàng gia dẫu cô đã rời xa chốn cung điện sương mù từ lâu.

Nụ cười rạng rỡ làm lá chắn giữa tâm bão thị phi

Khác với những lần sải bước lẻ bóng hay tay trong tay cùng Vương tử Harry, tại sự kiện lần này, Meghan chọn tạo dáng trên thảm đỏ cùng những người bạn thân thiết, trong đó có Kelly McKee Zajfen - người đồng sáng lập tổ chức Alliance of Moms.

Nụ cười rạng rỡ, thần thái tự tin và cách ứng xử thân thiện của cô dường như hoàn toàn đối lập với những dòng tít sắc lạnh đang bủa vây cô trên các mặt báo thời gian gần đây. Sự xuất hiện đầy bản lĩnh này diễn ra ngay giữa bối cảnh truyền thông đang xôn xao trước thông tin nền tảng Netflix không chỉ quyết định hủy bỏ dự án phim "With Love, Meghan" mà còn chính thức cắt đứt mọi mối quan hệ với thương hiệu phong cách sống "As Ever" do chính tay cô nhen nhóm gây dựng.

Bỏ qua những lời bàn tán xì xào về một tương lai mờ mịt nơi đất Mỹ, Meghan Markle vẫn chọn cách đối diện với công chúng bằng một phong thái điềm tĩnh, mượn sự tinh giản của thời trang để làm lá chắn mềm mại, tiếp tục khẳng định vị thế của mình giữa chốn Hollywood hoa lệ.