Chồng chỉ đưa tôi 10 triệu mỗi tháng, cho đến khi tôi biết số tiền thực sự anh kiếm được

Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm, có một cô con gái 4 tuổi. Từ ngày kết hôn, chồng đều đưa tôi 10 triệu đồng mỗi tháng để lo những khoản sinh hoạt trong gia đình. Anh nói phần còn lại dùng để chi phí đi lại, giao tiếp và dành dụm cho những kế hoạch riêng.

Tôi chưa bao giờ quá để tâm. Hai vợ chồng đều đi làm, tôi cũng có thu nhập riêng nên nghĩ rằng tiền ai người ấy quản lý, miễn cuối tháng gia đình vẫn đủ chi tiêu là được.

Cho đến một lần công ty chồng tổ chức tiệc cuối năm, tôi vô tình gặp một người đồng nghiệp của anh. Trong lúc nói chuyện, chị ấy nhắc đến mức thưởng của chồng tôi và còn nói anh thuộc nhóm nhân viên có thu nhập khá cao. Tôi nghe mà ngỡ ngàng, bởi con số chị ấy nhắc đến cao hơn rất nhiều so với những gì tôi vẫn nghĩ.

Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng chồng. Anh im lặng một lúc rồi thừa nhận thu nhập thực tế mỗi tháng của mình khoảng 30-40 triệu đồng, những tháng có dự án còn cao hơn. Khoản 10 triệu anh đưa tôi chỉ là tiền sinh hoạt cố định.

Tôi vừa bất ngờ vừa hụt hẫng. Không phải vì muốn giữ hết tiền của chồng, mà vì suốt nhiều năm tôi luôn nghĩ hai vợ chồng đang cùng nhau cố gắng, trong khi anh lại giữ riêng phần tài chính của mình mà không nói rõ với tôi.

Chúng tôi tranh luận rất lâu. Chồng nói anh không có ý giấu tiền để làm chuyện gì sai trái. Anh muốn có một khoản riêng phòng khi công việc gặp vấn đề, đồng thời vẫn đều đặn trả tiền vay mua nhà và gửi tiết kiệm. Anh cũng cho rằng tôi có thu nhập riêng nên chưa bao giờ nghĩ việc mình giữ tiền sẽ khiến tôi tổn thương.

Nghe xong, tôi bình tĩnh lại và nhận ra vấn đề thực sự không nằm ở con số 10 triệu hay 40 triệu. Vấn đề là vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm nhưng chưa từng ngồi xuống thống nhất rõ ràng về tiền bạc.

Sau cuộc nói chuyện ấy, chúng tôi quyết định công khai thu nhập và các khoản tiết kiệm, nợ nần của mỗi người. Hai vợ chồng thống nhất mỗi tháng cùng đóng một khoản cho các chi phí chung, một phần dành cho con và một khoản tiết kiệm dài hạn. Phần tiền còn lại, mỗi người vẫn được quyền giữ để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Tôi cũng không còn yêu cầu chồng phải đưa toàn bộ tiền lương cho mình. Ngược lại, anh hiểu rằng nếu muốn giữ tài chính riêng thì cũng phải minh bạch những khoản có thể ảnh hưởng đến gia đình.

Sau chuyện này, tôi mới thấy tiền bạc là một trong những thứ rất dễ khiến vợ chồng hiểu lầm nhau. Có người nghĩ "đã là vợ chồng thì phải đưa hết tiền cho nhau", người khác lại cho rằng "tiền ai người ấy giữ mới là tôn trọng nhau". Thực ra, không có một công thức duy nhất cho mọi gia đình.

Điều quan trọng hơn cả là hai người phải thống nhất được đâu là tiền chung, đâu là tiền riêng và những khoản nào bắt buộc phải nói với nhau.

Hôn nhân không cần hai người kiểm soát từng đồng của nhau. Nhưng ít nhất, khi một quyết định tài chính có thể ảnh hưởng đến cả gia đình, người còn lại không nên là người cuối cùng được biết. Tôi suy nghĩ thế có dễ tính với chồng quá không?