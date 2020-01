Chồng bỏ cả mừng thọ bố vợ để đi dự sinh nhật người yêu cũ, trước khi quyết định ly hôn vợ còn làm một điều khiến anh ta “hóa đá tại chỗ”

Một người đàn ông ngoại tình sẽ có những cách khiến phụ nữ phải đau đớn. Đôi khi, chỉ vài hành động, vài câu nói của họ thôi đủ khiến vợ họ chết lặng rồi. Cuối cùng, phụ nữ phải tỉnh táo để đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất cho mối quan hệ. Cứ nhân nhượng mãi chẳng bao giờ là cách hay ho.



“Các chị ạ, em đang ngồi gõ đơn ly hôn chồng. Buồn quá, em lên đây tâm sự với các chị chuyện gia đình mình. Số em cũng khổ, hết lòng vun vén cho nhà chồng nhưng anh ta đâu có trọng vọng gì đâu.

Em và anh ta cưới nhau 15 năm nay, con cái cũng đã đi học cấp 2 cả rồi. Nhà chồng em bố mẹ đều là người có tiếng nói ở địa phương, tính cách cũng nghiêm khắc nên mấy chị em chồng đều ngoan ngoãn hết cả. Làm dâu 15 năm, thật sự nhà chồng em là như vậy. Ông bà lúc nào cũng nhẹ nhàng khi ăn nói, nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái hết cả. Duy chỉ có chồng em, sống lệch chuẩn với tất cả những gì nhà chồng cho là khuôn phép.

Ảnh minh họa.

Mấy tháng trở lại đây em phát hiện anh ta có bồ. Thì lí do cũng đơn giản thôi, anh ta suốt ngày nhắn tin với ai đó khiến em nghi ngờ. Em có mật khẩu điện thoại nên từng mò vào xem. Hóa ra, anh ta qua lại với người yêu cũ các chị ạ. Cô kia đã bỏ chồng, một mình nuôi con gái và sống cách nhà em tầm chục cây số.

Lúc đó em như chết lặng, âm thầm chụp màn hình loạt tin nhắn có nội dung khá nhạy cảm gửi qua máy mình rồi xóa sạch dấu vết. Em chưa muốn ‘ngả bài’ vì nhiều lí do, lí do lớn là con trai thứ 2 sắp bước vào cuộc thi chọn trường chuyên nên không muốn để cháu nghĩ ngợi. Đàn bà chúng ta là vậy đó ạ, lúc nào cũng lo toan cho con cái mà hi sinh cả bản thân mình”.

Chồng ngoại tình có lẽ là việc tồi tệ nhất trong quan hệ hôn nhân. Người đàn ông đó đã chẳng trọng vọng gia đình, yêu thương vợ con hay tôn trọng vợ nữa mới dám làm ra hành động tồi tệ như thế. Diễn biến của câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu?

“Suốt thời gian qua, em đã vào tài khoản của anh ta chụp được không ít những tin nhắn, hình ảnh ghê gớm họ gửi cho nhau. Em gửi qua điện thoại mình hết. Thật sự em ghê tởm chính chồng mình và chờ cơ hội để cho tất cả tanh bành lên.

Mùng 4 Tết vừa rồi bố em làm mừng thọ 70 tuổi. Ước nguyện của bố là con cháu dâu rể cứ phải đến đông đủ để bố gặp mặt, yên tâm. Nhưng các chị biết không, đúng ngày hôm đó chồng em và nhân tình hẹn nhau đi sinh nhật của cô ta.

Họ hẹn nhau ở phòng riêng trong một nhà hàng cách nhà 15km với lí do là ‘xong việc về luôn chứ không con vợ già nó ý kiến’. Em uất lắm, nước mắt chực trào, chồng con thế này thiết tha gì nữa. Em xin phép bố chạy đi có việc rồi sang luôn nhà chồng. Bên đó bố mẹ và vợ chồng anh trai, em gái chồng đang chuẩn bị qua nhà em mừng thọ bố em. Em xin được họp gia đình, trình bày chuyện chồng ngoại tình và giờ chồng đang ở với tình nhân. Em còn đưa tin nhắn và hình ảnh họ gửi cho nhau cho anh chị chồng xem.

Bố chồng em lúc đó bắt đầu bực tức rồi, ông hỏi chỗ hai người đó hẹn nhau hôm nay. Em sợ gì mà không dẫn đến cơ chứ.

Ảnh minh họa.

Cả nhà 7 người hùng hổ lao đến, nhân viên còn chẳng kịp cản, anh chồng và bố chồng vào thẳng cái phòng số 3 đó. Khổ quá các chị ạ, họ đang hôn nhau đắm đuối trong đó. Chồng em tái mét lắp bắp không nên câu. Bố chồng em lao vào cho chồng một tát lệch mặt rồi ra về. Chồng em khi đó có nói được gì đâu. Cô kia thì nép vào một góc, không dám nói gì. Xong xuôi cả nhà ra về, vào đó chắc chưa đầy 2 phút.

Về nhà mẹ chồng khóc lên khóc xuống xin lỗi, bố chồng còn định sang nhà em tạ tội nhưng em bảo thôi, để em tự giải quyết. Sau đó em cũng xin phép ly hôn vì cuộc hôn nhân này không tiếp tục được nữa. Vậy là xong, tổ ấm 15 năm tan vỡ như thế đó các chị ạ".

Đọc xong câu chuyện nhiều người cảm thấy tiếc cho chị vợ gặp được gia đình chồng quá tốt. Tuy nhiên người chồng đúng là "niềm đau". Chị đã có cách giải quyết chồng ngoại tình gây nhiều tranh cãi song đa số ý kiến đều cho rằng với hành vi ngoại tình thì hình phạt đó cũng xứng đáng.

Những người đàn ông tham lam, phản bội vợ sẽ không có kết quả tốt được. Người chồng trong câu chuyện này chắc chắn sẽ phải nhận thêm những hình phạt từ chính gia đình mình sau hành vi sai trái.