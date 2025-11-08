Chồng 5 lần 7 lượt đòi ly hôn suốt mấy tháng trời, đến khi tôi thật sự ký đơn thì anh lại vội vã xé nát

Tôi và chồng, anh Vĩnh, cưới nhau đã 12 năm. Cuộc sống không quá sung túc nhưng cũng chẳng thiếu thốn. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi là một gia đình bình thường, cho đến khi anh bắt đầu thay đổi. Anh đi làm về muộn, hay nhìn điện thoại cười một mình, đôi khi còn viện cớ đi công tác cả tuần mà chẳng rõ đi đâu. Tôi linh cảm có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố dặn mình tin chồng.

Rồi một buổi tối, anh nói thẳng: “Anh muốn ly hôn”. Tôi sững người, hỏi lý do thì anh bảo “không hợp nữa”. Câu trả lời hời hợt đến mức như thể 12 năm chung sống chỉ là vài tháng thử nghiệm. Tôi khóc, van xin, nói rằng con còn nhỏ, rằng anh nên nghĩ lại. Nhưng anh lạnh lùng: “Em đừng níu kéo, anh chán cảnh này lắm rồi”.

Những ngày sau đó, tôi sống như người mất hồn. Tôi vẫn dậy sớm lo bữa sáng, vẫn đi làm, nhưng mọi thứ chỉ để che giấu sự sụp đổ bên trong. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp anh nói chuyện điện thoại khe khẽ, ánh mắt lấp lánh lạ lùng mà tôi không còn nhận ra.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu. Anh có người khác, một cô gái trẻ, làm cùng công ty. Tôi chẳng còn sức để ghen tuông hay trách móc, chỉ thấy lòng mình rỗng không. Sau nhiều lần cãi vã, tôi lặng lẽ ký đơn ly hôn, đặt lên bàn. Tôi nghĩ, nếu anh muốn đi, tôi không nên giữ nữa.

Thế nhưng, ngày hôm sau, tôi thấy anh cầm tờ đơn đến trước mặt tôi rồi xé nát. Anh bảo: “Anh đổi ý rồi, không ly hôn nữa”. Tôi ngơ ngác nhìn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái người nằng nặc đòi ly hôn suốt mấy tháng nay, giờ lại nói muốn ở lại?

Vài ngày sau, tôi nghe phong thanh cô gái kia đã chia tay anh, thậm chí còn nghỉ việc, sang công ty khác. Khi ghép những mảnh thông tin lại, tôi mới hiểu, hóa ra, anh không quay về vì vợ con, mà vì bị bỏ rơi.

Anh lại tỏ ra quan tâm, mua đồ ăn cho con, hỏi tôi đi làm có mệt không? Nhưng trong ánh mắt anh, tôi không còn thấy tình cảm, chỉ thấy sự trống rỗng và lúng túng. Tôi nhìn anh, thấy thương mà cũng thấy tội. Một người đàn ông tưởng mình có thể bước ra ngoài, kiếm được hạnh phúc khác, nhưng khi bị đẩy ra khỏi giấc mơ ấy, mới cuống cuồng tìm đường quay lại.

Tôi vẫn sống cùng anh, vì con, nhưng trong lòng đã thôi hy vọng. Tôi biết, hôn nhân này từ lâu đã nứt. Dù anh có xé bao nhiêu tờ đơn đi nữa, những vết rạn trong lòng tôi đâu thể hàn gắn lại.