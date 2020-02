Học sinh cả nước được nghỉ học: 56 tỉnh được nghỉ đến hết tháng 2, 1 tỉnh chưa rõ nghỉ đến bao giờ

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 (virus Corona hay nCoV), chiều 14/2, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cho học sinh, sinh viên, học viên kéo dài thời gian nghỉ học.

Công văn nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Trong ngày 15/2, ngay sau khi có công văn của Bộ GD-ĐT thì lần lượt 63/63 tỉnh thành trên cả nước đã ra thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học. Một số tỉnh trước đó yêu cầu học sinh quay trở lại trường vào ngày 17/2 như Long An, Lâm Đồng, An Giang,... cũng thu hồi lại thông báo và quyết định cho học sinh nghỉ tiếp.

Tính đến tối ngày 15/2, có tất cả 56 tỉnh thành cho học sinh các cấp nghỉ đến hết tháng 2 bao gồm:

Thanh Hóa, Kiên Giang, Long An, Bình Thuận, Cần Thơ, Vĩnh Long, TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Giang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Hà Nam, Đồng Tháp, Hòa Bình, An Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Gia Lai, Bình Định, Hậu Giang, Cao Bằng, Tiền Giang, Lào Cai, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Phú Yên, Sơn La, Bắc Ninh, Huế, Yên Bái, Quảng Trị, Bắc Giang, Lâm Đồng, Bình Phước, Đắk Nông, Bắc Kạn, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Điện Biên, Bến Tre, Hải Dương, Lai Châu, Kon Tum, Đắk Lắk, Phú Thọ, Quảng Bình, Nghệ An, Nam Định, Ninh Bình.

Các tỉnh cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 23-2 gồm Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Hưng Yên. Tỉnh cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/2 là Vĩnh Phúc.

Riêng tỉnh Bình Định đang cân nhắc thời gian nghỉ học của học sinh kéo dài đến thời điểm nào.

63 tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học hết tháng 2.

Trước đó sáng 14/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh: “Nếu chưa làm được cho phụ huynh và học sinh yên tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay. Đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thật sự an toàn, an toàn cả dưới góc độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh".

Về thông tin cụ thể, bạn có thể xem tại đây.