Chiếc xe cà tàng lăn bánh 138 năm trước là lý do cho lựa chọn "Tốt hơn", thay vì "Tốt nhất"

Ngày 5/8/2026, Better Choice Awards chính thức công bố mùa giải mới. Đây không phải là một mốc thời gian được lựa chọn ngẫu nhiên.

Đúng 138 năm trước, vào ngày 5/8/1888, Bertha Benz - vợ của nhà sáng lập hãng Mercedes-Benz Karl Benz đã thực hiện chuyến lái thử chiếc Motorwagen - mẫu ô tô đầu tiên trên thế giới do Karl Benz chế tạo - trên quãng đường hơn 100 km từ Mannheim đến Pforzheim (Đức). Chuyến đi này được xem là cột mốc đưa ô tô từ một phát minh trong xưởng cơ khí trở thành phương tiện có giá trị thực tiễn đối với xã hội.

Bà Bertha Benz giấu chồng tự lái xe và chuyến đi có một không hai

Điều đáng nói là chiếc Motorwagen khi ấy không hề là phương tiện vượt trội. Xe chạy chậm, thường xuyên gặp trục trặc và liên tục phải sửa chữa dọc đường. Bertha Benz phải nhờ thợ rèn sửa xích truyền động, thợ giày bọc lại má phanh, dùng chính chiếc trâm cài tóc để thông đường nhiên liệu và lấy nịt tất làm vật cách điện. Có những đoạn dốc, hai người con trai của bà phải xuống đẩy xe.

Nếu đặt cạnh xe ngựa thời điểm đó, Motorwagen gần như thua kém ở mọi khía cạnh: tốc độ, độ ổn định và sự tiện dụng. Nhưng lịch sử lại ghi nhớ chiếc xe ấy như khởi đầu của ngành công nghiệp ô tô hiện đại. Lý do rất đơn giản: nó không phải phương tiện tốt nhất, nhưng là một lựa chọn tốt hơn cho tương lai. Đó cũng chính là tinh thần mà Better Choice Awards 2026 muốn truyền tải.

"Better" là một hành trình, không phải một đích đến

Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn tên gọi Better Choice Awards thay vì Best Choice Awards là chủ đích ngay từ đầu. Nếu "Best" đại diện cho trạng thái hoàn hảo và một vị trí dẫn đầu, thì "Better" phản ánh quá trình không ngừng cải tiến để tạo ra nhiều giá trị hơn cho cuộc sống.

Một sản phẩm có thể chưa hoàn hảo. Một công nghệ có thể vẫn còn cần tiếp tục phát triển. Một doanh nghiệp có thể vẫn đang trên hành trình đổi mới. Nhưng nếu những nỗ lực đó giúp giải quyết vấn đề tốt hơn, nâng cao trải nghiệm người dùng hoặc tạo ra tác động tích cực cho xã hội, chúng xứng đáng được ghi nhận.

Chính vì vậy, Better Choice Awards không hướng tới việc tìm ra sản phẩm có bảng thông số ấn tượng nhất hay công nghệ phức tạp nhất, mà tìm kiếm những đổi mới đã chứng minh được giá trị trong đời sống thực.

Ông Phạm Xuân Hà: Giám đốc Sự kiện cấp cao - Giám đốc mảng Nội dung Công nghệ và Xe VCCorpTrưởng ban tổ chức Better Choice Awards chia sẻ về ý nghĩa ngày lễ công bố 5/8

Theo định vị của Better Choice Awards 2026, đổi mới sáng tạo chỉ thực sự hoàn thành hành trình khi được người dùng đón nhận. Một bằng sáng chế không đồng nghĩa với thành công trên thị trường. Một công nghệ tiên tiến chưa chắc đã giải quyết được nhu cầu thực tế. Giá trị của đổi mới sáng tạo chỉ được khẳng định khi sản phẩm, dịch vụ hay giải pháp đó được lựa chọn và tạo ra khác biệt trong cuộc sống hằng ngày.

Đó cũng là lý do Better Choice Awards được xây dựng trên sự kết hợp giữa đánh giá của hội đồng chuyên môn và sự ghi nhận từ cộng đồng người tiêu dùng, nhằm bổ sung góc nhìn từ chính những người trực tiếp trải nghiệm sản phẩm.

Better Choice Awards 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo

Năm 2026, Better Choice Awards tiếp tục tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, mô hình kinh doanh và doanh nghiệp tạo ra giá trị thiết thực cho người Việt.

Giải thưởng năm nay được tổ chức theo 4 trụ cột: Smart Choice Awards dành cho công nghệ tiêu dùng; Car Choice Awards tôn vinh các mẫu xe và hệ sinh thái xe đáp ứng nhu cầu thực tế; Innovative Choice Awards ghi nhận các giải pháp và mô hình đổi mới sáng tạo trên nhiều lĩnh vực; cùng Nation Builders Awards - hạng mục mới vinh danh những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho hạ tầng, công nghệ, năng lượng, tài chính và sự phát triển bền vững của đất nước.

Thông qua hệ thống giải thưởng và chuỗi hoạt động xuyên suốt trong năm, Better Choice Awards tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo lấy con người làm trung tâm, tôn vinh những lựa chọn "tốt hơn" - những đổi mới đủ sức tạo ra khác biệt và góp phần mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.