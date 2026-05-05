Trong khi hàng trăm bộ trang phục tranh nhau sự chú ý trên thảm đỏ Met Gala 2026 tối 4/5, hai khoảnh khắc về trang sức đã bứt phá khỏi màn hình của hàng triệu người xem livestream trên toàn thế giới.

Một chiếc vòng cổ trị giá 1 triệu USD, 211 carat, mất hơn 300 giờ làm thủ công.

Và một bộ trang phục làm hoàn toàn từ trang sức không một mảnh vải.

Keke Palmer và chiếc vòng cổ phá kỷ lục

Keke Palmer bước lên thảm đỏ trong chiếc váy đỏ off-shoulder tạo điểm nhấn thị giác rõ nét nhưng thứ khiến cả ngành jewelry toàn cầu dừng lại là chiếc Wempe au:thentic quanh cổ cô.

Chiếc vòng với hơn 1.200 viên kim cương, tổng trọng lượng 211 carat, trị giá 1 triệu USD. Nhưng con số ấn tượng hơn không phải là giá tiền mà là thời gian. Giám đốc sáng tạo Patrick Sieroslawski cùng đội ngũ của Wempe đã mất hơn 300 giờ hoàn thiện từng chi tiết thủ công trên chiếc vòng này.

Palmer là người đầu tiên trên thế giới đeo chiếc vòng cổ đó. Đây không phải ngẫu nhiên đây là một nước đi marketing cực kỳ tính toán của Wempe.

Wempe là thương hiệu jewelry cao cấp của Đức, thành lập từ 1878, hiện có mặt tại các thị trường xa xỉ lớn nhưng chưa bao giờ đạt được mức độ nhận diện toàn cầu ngang hàng với Cartier hay Tiffany. Việc đặt chiếc vòng cổ đặc chế 1 triệu lên cổ Keke Palmer tại Met Gala sự kiện có media impact value đạt 1,4 tỷ USD vào năm 2024 là chiến lược định vị thương hiệu thay vì chạy quảng cáo truyền thống.

Với Met Gala, một khoảnh khắc viral trên thảm đỏ có thể tạo ra làn sóng truyền thông kéo dài hàng tuần.

Câu hỏi đặt ra chi phí cho 300 giờ craft + giá trị vật liệu của một chiếc vòng 1 triệu USD, so với chi phí một chiến dịch quảng cáo toàn cầu đằng nào hiệu quả hơn?

Irina Shayk và bộ "trang phục trang sức" của Alexander Wang

Nếu Wempe chọn cách tiếp cận truyền thống trang sức xa xỉ trên nền trang phục xa xỉ thì Alexander Wang và Irina Shayk đã đẩy ranh giới về một hướng hoàn toàn khác.

Toàn bộ trang phục của Shayk trên thảm đỏ được cấu thành từ trang sức: đồng hồ làm vòng tay, nhẫn ghép lại thành họa tiết, vòng cổ thay vải. Không một mảnh textile nào. Người mẫu người Nga bước lên thảm đỏ trong bộ trang phục mà về mặt kỹ thuật, không thể phân loại là "quần áo" hay "trang sức" nó là cả hai, hoặc không phải cái nào.

Ý nghĩa kinh doanh phía sau một bộ "trang phục không có vải".

Đây là điểm thú vị từ góc độ ngành: Alexander Wang đang làm mờ ranh giới giữa fashion và jewelry một xu hướng đang định hình lại chuỗi cung ứng và mô hình kinh doanh của cả hai ngành.

Trong những năm gần đây, các fashion house lớn như Chanel, Dior, Louis Vuitton đều đã mở rộng sang mảng haute joaillerie (trang sức cao cấp) như một nguồn doanh thu có biên lợi nhuận cao hơn và ít phụ thuộc vào xu hướng thời tiết/mùa vụ hơn prêt-à-porter. Đồng thời, các thương hiệu jewelry truyền thống cũng đang "thời trang hóa" để tiếp cận thế hệ khách hàng trẻ hơn.

Bộ trang phục của Shayk là minh chứng cực đoan cho xu hướng hội tụ này: khi trang sức là trang phục, ranh giới thị trường không còn rõ ràng và đó là cơ hội kinh doanh.

Bức tranh lớn hơn: Met Gala và vai trò "launch pad" của ngành jewelry

Met Gala từ lâu đã trở thành nơi các thương hiệu jewelry cao cấp chọn để ra mắt hoặc định vị lại bản thân. Không phải vô cớ khi trong một đêm, thảm đỏ trở thành "triển lãm trang sức" trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD.

Theo Launchmetrics, media impact value mà Met Gala tạo ra cho các thương hiệu vào năm 2024 đạt 1,4 tỷ USD gần gấp đôi Super Bowl. Với ngành jewelry vốn phụ thuộc rất lớn vào yếu tố aspirational (khao khát sở hữu), không có sân khấu nào tốt hơn một sự kiện mà hàng triệu người trên khắp thế giới đang theo dõi và bình luận từng chi tiết.

Chiếc vòng cổ 1 triệu USD của Wempe và bộ trang phục trang sức của Alexander Wang không chỉ là thời trang chúng là những tuyên ngôn kinh doanh được mặc lên người.

Met Gala 2026 với chủ đề "Costume Art" diễn ra tối 4/5/2026 tại Metropolitan Museum of Art, New York.



