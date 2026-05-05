Đã tìm ra ứng viên cho danh hiệu "phim tệ nhất" Cbiz 2026, nữ chính xinh đẹp ngút ngàn vẫn bị chê tơi tả

Ngày 28/4/2026, bộ phim Tình Yêu Không Có Thần Thoại của Đường Yên và Triệu Hựu Đình lên sóng CCTV-8 mà gần như không có chiến dịch quảng bá nào không trailer chính thức, không sự kiện.

Lúc đó nhiều người nghĩ ê-kíp đang chọn cách tiếp cận "thần bí."

Nhìn lại, có lẽ họ đang linh cảm.

Đường Yên kéo dài khoảng cách với các "hoa 85"

Chưa đầy một tuần lên sóng, phim đã 5 lần giảm rating liên tiếp, từ 1,57% khi mở màn rớt thẳng xuống 0,954% theo thống kê CVB nền tảng dữ liệu lớn được coi là thước đo uy tín nhất của truyền hình Trung Quốc, cũng là cơ sở tham khảo chính cho các lễ trao giải phim truyền hình CCTV hàng năm. Ngưỡng tối thiểu thông thường của phim giờ vàng CCTV-8 là 1,4%. Phim của Đường Yên không chỉ dưới sàn, nó thủng sàn.

Để dễ hình dung: Dương Mịch với Sinh Vạn Vật đạt 2,388% CVB, Tôn Lệ với phim gần nhất đạt 2,3% cả hai đều cao hơn Đường Yên hơn gấp đôi.Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, những người từng bị chê ỉ ôi về rating giờ nhìn lại đều đang đứng ở vùng an toàn rất thoải mái.

Trước khi Tình Yêu Không Có Thần Thoại lên sóng, kỷ lục đội sổ CCTV-8 năm 2026 thuộc về Sinh Mệnh Thụ của Dương Tử với 1,58%. Đường Yên xuất hiện, chưa đầy một tuần sau, đáy của toàn bộ màn ảnh CCTV năm nay đã được kéo xuống dưới 1%.

Nói theo kiểu dân mạng: cô ấy đã "làm đáy" cho cả thế hệ nữ diễn viên cùng trang lứa. Từ nay, bất kỳ phim nào muốn rating còn thấp hơn Tình Yêu Không Có Thần Thoại , cũng phải cố gắng lắm mới được.

Nguyên nhân thất bại

Nguyên nhân thất bại không chỉ một. Phim vốn được chuyển thể từ tiểu thuyết của một nhà văn có nhiều tác phẩm chuyển thể thành công, dàn diễn viên đều có tên tuổi, và được xếp hạng dự án lớn.

Nhưng trước khi lên sóng, bộ phim đã phải hoãn chiếu vì lùm xùm liên quan đến biên kịch và quá trình làm phim, khiến không ít khán giả quay lưng từ trước khi xem tập đầu. Khi phim thực sự phát sóng, kịch bản bị chê là xa rời thực tế, nhịp phim lê thê, nhân vật được xây dựng trong thế giới thượng lưu hào nhoáng nhưng hành xử thiếu chiều sâu.

Diễn xuất của Đường Yên cũng không thoát khỏi chỉ trích, thậm chí cả tạo hình tóc cũng bị đem ra mổ xẻ. Tất cả cộng hưởng nhau, đẩy người xem rời màn hình với tốc độ đáng sợ.

Điều thực sự đáng nói hơn là bức tranh rộng hơn phía sau những con số này. Cách đây chưa lâu, nhóm nữ diễn viên thế hệ 8x gồm Đường Yên, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh vẫn được coi là ngang hàng nhau về vị thế. Năm 2026, khoảng cách đã quá lớn để còn gọi là cùng hội. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh dù thường xuyên bị chỉ trích, vẫn đủ sức cạnh tranh tại các giải thưởng uy tín, phim vẫn đạt rating trên 2%.

Còn Đường Yên, sau khoảnh khắc được ca ngợi là "hình mẫu chuyển mình" qua Phồn Hoa (2023), đã liên tiếp thất bại với ba bộ phim kế tiếp. Phồn Hoa hóa ra chỉ là ánh sáng cuối đường hầm nhìn nhầm thành bình minh.

Tin vui cho tất cả các phim đang bị coi là "đội sổ" trong năm nay: Tình Yêu Không Có Thần Thoại đã lấy đi danh hiệu đó và hiện chưa có dấu hiệu trả lại.

Tin buồn dành cho bộ phim sẽ chiếu kế tiếp trên cùng khung giờ: bạn vừa được "bóc trúng" vị trí thừa kế một cái hố mà người tiền nhiệm đào sâu tới mức kỷ lục. Không khí kỳ vọng bằng không, khán giả bỏ đi gần hết chúc may mắn thật sự.

Tình Yêu Không Có Thần Thoại vẫn đang phát sóng. Rating có thể tăng, nhưng dựa trên đà 5 lần rớt liên tiếp chưa đầy một tuần điều đó nghe có vẻ rất... không có thần thoại.