Làm lố đỉnh cao nhất Met Gala 2026: Cardi B mặc dị khó đỡ, Katy Perry biến thành AI vẫn lép vế trước 1 sao nữ hóa tượng như thật

Sáng 5/5 (giờ Việt Nam), Met Gala 2026 đã chính thức khai màn ở Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, New York (Mỹ) trong sự ngóng chờ của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu. Sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám như 4 thành viên nhóm BLACKPINK, Kylie - Kendall Jenner, Anne Hathaway, Hailey Bieber, Kim Kardashian... Ngoài những thiết kế khiến khán giả trầm trồ vì quá đẹp mắt và ấn tượng, sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh còn là nơi hội tụ của những bộ cánh phá vỡ quy tắc, kỳ dị, độc đáo và nổi loạn.

Nếu xét về độ chơi trội và làm lố cực mạnh tại Met Gala năm nay thì chẳng ai có thể chặt chém nổi Cardi B, Katty Perry, Heidi Klum, Sarah Paulson, Janelle Monae... Trong đó, siêu mẫu Heidi Klum khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt", sốc ngang với hình ảnh không ai nhận ra nổi, "chặt chém" khi hóa thành tượng nữ đá cẩm thạch y như thật trên thảm đỏ.

Heidi Klum

Heidi Klum gây chấn động với màn đổ bộ Met Gala 2026 có thể nói là không ai làm lại. Siêu nữ này đã hóa thân thành 1 bức tượng đá cẩm thạch y như thật trên thảm đỏ. Ảnh: Insagram.

Cardi B

Xét về độ độc đáo và kỳ quặc, outfit của "nghệ sĩ hài nhân dân" Cardi B không hề kém cạnh Heidi Klum. Bộ trang phục với những cục vải to tướng, đắp ren rồi đính vá từng mảng vài màu khác nhau khiến dân tình khó hiểu vô cùng. Ảnh: Instagram.

Khắp cõi mạng, netizen rôm rả bàn tán về bộ trang phục lạ lùng, khó định nghĩa của của Cardi B. Không ít người gọi nữ rapper là "người đàn bà lực điền" khiến vác 2 "cục tạ" đi Met Gala 2026.

Katy Perry

Fan của Katy Perry không gần phải sử dụng AI cho Met Gala năm nay! Nguồn: X

Sau 2 năm không đi dự Met Gala và bị dùng AI chế ảnh quá nhiều, Katy Perry năm nay quyết định hóa thân luôn thành AI trên thảm đỏ "Oscar thời trang". Trên MXH, các netizen hài hước cho rằng tạo hình của Katy Perry rất phù hợp với người hướng nội khi đến tham dự các sự kiện đông người. Ảnh: Instagram.

Katy Perry tươi rói, thần thái tự tin khi mở mặt nạ trên thảm đỏ. Gần đây, cô vướng nhiều lùm xùm đời tư, bị cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục. Ảnh: Instagram, X.

Janelle Monae

Janelle Monae với bộ váy quấn dây điện, dây cáp kỳ lạ, nhưng cũng không kém phần nghệ thuật, lạ mắt. Ảnh: Instagram.

Sarah Paulson

Sarah Paulson với tạo hình "rất thời sự" đập tờ tiền lên mặt. Trên MXH, các netizen hài hước bình luận về outfit đi thảm đỏ của nữ diễn viên rằng: "Tôi yêu tiền, tiền đến với tôi". Ảnh: Getty Images, Met Gala.

Gwendoline Christie

Gwendoline Christie và tạo hình "người hai mặt" khi mang theo 1 chiếc mặt nạ lên thảm đỏ.

Bad Bunny

Năm nay, Bad Bunny biến hình thành "ông ngoại" khi đến Met Gala. Dân tình mắt tròn mắt dẹt trước màn hóa trang quá giống người già, không ai có thể nhận ra nam rapper sinh năm 1994 nếu như không đọc chú thích tên. Ảnh: Instagram.

Sam Smith

Sam Smith mặc trang phục nữ lồng lộn, hóa trang thành con quạ trên thảm đỏ Met Gala. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Instagram Met Gala