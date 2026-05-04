Sáng 4/5, tờ Koreaboo đưa tin, Jennie (BLACKPINK) vừa bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội vì bị nghi nhận vơ thành quả lao động nghệ thuật của nghệ sĩ khác dù đang bận bịu cho hành trình dự Met Gala 2026. Nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ những bài đăng có dấu hiệu công nhận Jennie là ca sĩ hát chính bản hit Dracula của nhóm Tame Impala dù trên thực tế nàng rapper BLACKPINK chỉ đóng vai trò khách mời góp giọng trong bản remix ca khúc này. Được biết, Dracula là đĩa đơn của ban nhạc Tame Impala phát hành hồi tháng 9/2025. Sau đó, ca khúc gây sốt sau khi nhóm phát hành bản remix có sự góp giọng của Jennie.

Trên mạng xã hội cách đây không lâu, công ty riêng của Jennie - ODD ATELIER đã làm bùng phát tranh luận khi công khai gọi bản remix ca khúc Dracula là nhạc phẩm do nữ idol này hợp tác với Tame Impala. Thoạt nhìn bài đăng của ODD ATELIER, nhiều khán giả còn tưởng Jennie là chủ nhân bản hit còn Tame Impala chỉ đóng vai trò khách mời góp giọng.

Chưa dừng lại ở đó, liền sau đó công chúng ngỡ ngàng phát hiện ra tài khoản chính thức của American Music Awards (AMA) xướng tên Jennie là ca sĩ hát chính ca khúc Dracula trong danh sách đề cử ở hạng mục Song of the Summer (Ca khúc của mùa hè). Cũng trong bài đăng này, chủ nhân thực sự của Dracula - Tame Impala lại bất ngờ bị đẩy xuống thành người góp giọng, khiến netizen không khỏi bức xúc.

Công ty riêng của Jennie gọi bản hit Dracula là ca khúc do Jennie hợp tác với Tame Impala. Ảnh: X

Tài khoản chính thức của AMA gây xôn xao khi xướng tên Jennie là nghệ sĩ hát chính ca khúc Dracula. Ảnh: X

Hiện tại, nhiều khán giả đang chĩa mũi dùi về phía Jennie và ekip nữ ca sĩ vì cho rằng họ muốn cướp thành quả sáng tạo nghệ thuật của nam nghệ sĩ Kevin Parker (ca sĩ chính nhóm Tame Impala). Được biết, bản hit Dracula vốn do Kevin dày công nhào nặn, sản xuất.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả đang công kích Jennie dữ dội: “Jennie không biết xấu hổ à?”, “Sao Tame Impala lại trở thành nghệ sĩ góp giọng trong chính bài hát của họ được nhỉ? Đây đúng là 1 sự thiếu tôn trọng”, “Sao lại là ‘với Tame Impala’. Jennie thật là trơ trẽn đến mức khó tin”, “Bản nhạc hoàn toàn do Kevin Parker sản xuất ra mà, nên Jennie có liên quan gì ở đây đâu”, “Tôi rất ghét chuyện này. Kevin đã đảm nhận hết tất cả mọi công đoạn sản xuất ca khúc này mà”, “Đó là bài hát của Tame Impala chứ không phải của Jennie. Jennie chỉ đang ăn theo bản gốc của nhóm kia mà thôi” ,...

Nhưng song song với đó, cũng có fan lên tiếng bênh vực Jennie khi nhấn mạnh, bài đăng của công ty ODD ATELIER có thể xuất hiện lỗi đánh máy hay lỗi kỹ thuật nào đó nên mới gây ra hiểu lầm. Còn về bài đăng thông báo đề cử của lễ trao giải AMA trên mạng xã hội, 1 số ý kiến cho rằng đây là lỗi xuất phát từ ban tổ chức chứ không liên quan tới Jennie.

Tới nay, phía Jennie chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn nhận vơ ca khúc Dracula do Kevin Parker sản xuất thành của mình.

Jennie vướng ồn ào vì bị nghi âm thầm cướp thành quả lao động của Kevin Parker. Ảnh: Naver

Trong thời gian gần đây, Jennie đã vướng vào 1 số tranh cãi gây bàn tán trên các diễn đàn trực tuyến. Cách đây không lâu, nữ idol sinh năm 1996 dính nghi vấn lạm quyền, bắt nam influencer Harry Daniels phải gỡ bỏ gấp 1 video.

Còn nhớ hồi đầu tháng trước, Jennie đã xuất hiện tại sự kiện Revolve Festival diễn ra ở Coachella. Influencer Harry Daniels khi ấy đã bất ngờ tiếp cận nàng rapper BLACKPINK rồi hát lại ca khúc like JENNIE của cô nhằm thu hút sự chú ý. Đồng thời, Harry Daniels cũng quay lại trọn vẹn phản ứng từ Jennie trước màn cover bất ngờ của anh. Được biết, đây chính là phong cách làm content đặc trưng của Harry.

Đoạn video Harry Daniels quay chung với Jennie cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đáng nói dưới phần bình luận, không ít netizen đã để lại những lời nhận xét mang tính body shaming, chê bai vóc dáng nữ rapper “Hắc Hường” thậm tệ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ không tin nổi vào mắt mình, thậm chú bức xúc.

Jennie bất ngờ đối mặt với làn sóng bình luận tiêu cực nhắm vào vóc dáng của cô sau khi đoạn video quay chung với Harry Daniels trở nên viral

Ngay sau đó, đoạn video nói trên đã bất ngờ bốc hơi trên trang cá nhân của Harry Daniels. Theo Koreaboo, nhiều khán giả nhanh chóng đặt ra nghi vấn phía Jennie đã bắt Harry phải gỡ gấp đoạn clip. Nguyên nhân được cho là do video này chưa qua chỉnh sửa, khiến nữ idol sinh năm 1996 lộ vóc dáng thật.

Tới sáng 23/4, Harry Daniels đã lần đầu lên tiếng về vụ việc ồn ào. Harry tiết lộ, ban đầu quản lý của Jennie đã hỏi anh liệu đoạn video nói trên đã được gửi cho phía nhãn hàng Revolve phê duyệt trước hay chưa. Được biết, Jennie đã tham dự sự kiện Revolve Festival tại Coachella vào thời điểm ấy.

Chàng influencer sinh năm 2004 sau đó đã lờ đi yêu cầu từ ekip Jennie và đăng clip lên trang cá nhân 1 cách bình thường. Harry còn nhấn mạnh mọi khi anh đều có quyền tự quản lý những nội dung mà mình chia sẻ lên mạng. Cuối cùng, influencer nổi tiếng đã bị phía Jennie nhắn tin bắt gỡ video nói trên. Điều này khiến cho chàng trai 10X cảm thấy vô cùng đau lòng. Dù rất buồn song anh vẫn sẵn lòng gỡ bỏ clip xuống vì không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ công việc giữa Jennie với nhãn hàng Revolve. Tuy nhiên, Harry vẫn nói thêm đây là 1 tình huống hết sức bất thường vì trước đó anh thường được tự do đăng tải clip lên mạng theo ý muốn của bản thân.

Trên mạng xã hội, công chúng đã tranh cãi dữ dội xoay quanh những chia sẻ của Harry Daniels. Không ít netizen chỉ trích ekip Jennie lạm quyền, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng nếu ngay từ đầu Harry lắng nghe yêu cầu gửi video để nhãn hàng Revolve phê duyệt trước thì có lẽ đã không xảy ra tình huống đáng tiếc sau đó.

Harry Daniels cho biết anh bị phía Jennie yêu cầu gỡ ngay clip quay cùng nữ idol. Ảnh: Koreaboo

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học New Zealand trước khi về nước và đầu quân cho YG Entertainment. Cô ra mắt cùng BLACKPINK năm 2016. Jennie ngay lập tức gây chú ý với kỹ năng rap cực đỉnh và thần thái sang chảnh. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ vĩ đại nhất lịch sử Kpop với hàng loạt bản hit tỷ view. Đến năm 2018, Jennie là thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với bản hit mang tên SOLO. Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng và xác lập vị thế của cô như một nghệ sĩ độc lập đầy tài năng.

Nhờ gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng cân mọi loại trang phục, Jennie được mệnh danh là “Chanel sống” và là 1 trong những IT Girl có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành thời trang thế giới. Cuối năm 2023, Jennie thành lập công ty riêng ODD ATELIER để phát triển sự nghiệp solo. Cô liên tục gặt hái thành công với các bản hợp tác quốc tế và các dự án âm nhạc cá nhân sâu sắc hơn, khẳng định tầm nhìn của một nữ doanh nhân kiêm nghệ sĩ thực thụ ở tuổi 30.

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, sang chảnh trên sân khấu hay trong các bộ ảnh thời trang, Jennie ngoài đời được đồng nghiệp và người hâm mộ nhận xét là người khá nhút nhát, ấm áp và cực kỳ yêu thương động vật (đặc biệt là chú chó Kuma). Về đời tư, Jennie từng hẹn hò những nam thần đình đám Kpop như Kai (EXO), G-Dragon và V (BTS).