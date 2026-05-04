Met Gala 2026, đêm tiệc thời trang lớn nhất hành tinh, sẽ tổ chức vào ngày 5/5 (giờ Việt Nam) tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ). Chủ đề năm nay là “Thời trang là nghệ thuật”, gắn liền với triển lãm mùa xuân “Nghệ thuật trang phục” của Viện Trang phục. Bên cạnh các ngôi sao hàng đầu Âu - Mỹ, danh sách nghệ sĩ châu Á sẽ đổ bộ Met Gala 2026 vào ngày mai cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cả 4 thành viên BLACKPINK sẽ cùng tham dự Met Gala. Đến sáng nay (4/5), Jennie, Lisa và Jisoo đã được trông thấy xuất hiện ở The Mark Hotel - khách sạn dành cho khách mời lưu trú tại Met Gala. Qua đó chính thức xác nhận việc họ sẽ xuất hiện tại sự kiện thời trang tầm cỡ. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào của Rosé tại New York. Dù vậy, danh sách khách mời chính thức được BTC công bố vẫn có tên cô.

Ngoài BLACKPINK, năm nay, Kpop còn có 2 đại diện của nhóm asepa là Karina và Ningning tham dự Met Gala. Với việc được mời đến sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh, Karina và Ningning làm nên lịch sử khi trở thành những nữ idol thuộc thế hệ gen 4 đầu tiên và thứ nhì tham dự Met Gala. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Karina và Ningning ở Met Gala lại đang gây ra tranh cãi lớn trên MXH.

Jennie, Jisoo, Lisa đã được trông thấy ở New York, chỉ còn mỗi Rosé vẫn chưa có hình ảnh hay thông tin nào. Họ sẽ đại diện tầm cỡ của Kpop đổ bộ Met Gala. Ảnh: X.

Ngoài BLACKPINK, năm nay, Kpop còn có 2 đại diện của nhóm asepa là Karina và Ningning tham dự sự kiện thời trang danh tiếng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ đang gây tranh cãi lớn. Ảnh: KoreaBoo.

Không ít người cho rằng nếu so với 4 thành viên của BLACKPINK, Karina và Ningning "lép vế" hoàn toàn về tầm ảnh hưởng, danh tiếng lẫn địa vị. Do đó, việc họ tham dự sự kiện bị chỉ trích là hủy hoại đẳng cấp độc quyền của Met Gala - nơi quy tụ những biểu tượng văn hóa, nghệ thuật và thời trang quyền lực, thành công và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Tuy nhiên, không ít người đã bảo vệ, cho rằng việc Karina và Ningning được mời đến Met Gala là hợp lý. 2 đại mỹ nhân nhóm aespa này đều là những ngôi sao hàng đầu Kpop, là đại sứ thương hiệu toàn cầu của Prada và Gucci.

Chưa kể, Met Gala không phải là một sự kiện mà ai có tiền cũng có thể tham dự. Danh sách khách mời được đích thân Anna Wintour - Tổng biên tập tạp chí Vogue - phê duyệt. Do đó, việc Karina và Ningning có mặt tại Met Gala đồng nghĩa với việc họ đã đạt được những thành tựu đáng kể và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Dù việc Karina và Ningning tham dự Met Gala nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song người hâm mộ vẫn chờ đợi vào màn xuất hiện ấn tượng, đạt hiệu ứng bùng nổ truyền thông như các đàn chị BLACPINK của 2 người đẹp nhóm aespa.

Có netizen cho rằng Karina và Ningning kém đẳng cấp so với dàn sao tham dự Met Gala năm nay. Song cũng có không ít người cho rằng việc 2 mỹ nhân aespa thông qua "xét duyệt" của Anna Wintour và được mời đến sự kiện đã vị thế và đẳng cấp của họ đã được giới chuyên môn công nhận. Ảnh: X.

Met Gala, đêm hội thời trang thường niên do tạp chí Vogue tổ chức, không chỉ đơn thuần là 1 sự kiện phô diễn váy áo xa hoa mà còn là bệ phóng quyền lực cho danh tiếng và sự nghiệp của giới nghệ sĩ. Đây là cũng là dịp để người nổi tiếng phủ sóng truyền thông, thể hiện cá tính và phong cách riêng thông qua thời trang. 1 ngày trước giờ G, đã 50 ngôi sao hàng đầu đã xác nhận 100% tham dự "Oscar thời trang" gồm 4 thành viên BLACKPINK, Romeo Beckham, Irina Shayk, Kris Jenner - Kendall Jenner, Nicole Kidman, Thái Từ Khôn...

Nguồn: KoreaBoo