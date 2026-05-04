Dàn sao châu Á được chờ đợi tại Met Gala 2026

Met Gala 2026 đang nóng lên trước giờ thảm đỏ chính thức diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York. Với chủ đề triển lãm Costume Art và quy định trang phục Fashion Is Art, sự kiện năm nay được kỳ vọng mang đến nhiều cách diễn giải táo bạo về mối quan hệ giữa thời trang, nghệ thuật và cơ thể.

Theo Vogue, danh sách khách mời đầy đủ của Met Gala luôn được giữ kín cho đến "thứ Hai đầu tiên của tháng 5". Tuy nhiên, một số gương mặt đã được xác nhận thông qua danh sách đồng chủ trì, ban khách mời hoặc thông tin từ công ty quản lý và truyền thông quốc tế. Trong số đó, sự xuất hiện của các nghệ sĩ châu Á tiếp tục trở thành điểm nhấn được người hâm mộ thời trang quan tâm.

LISA ghi dấu với vai trò trong Host Committee

Trong số các ngôi sao châu Á được chú ý nhất tại Met Gala 2026, LISA là cái tên nổi bật hàng đầu. Thành viên BLACKPINK được Vogue xác nhận là một trong những thành viên của Host Committee năm nay, cùng các gương mặt như Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, Sam Smith và Teyana Taylor.

Việc LISA xuất hiện trong danh sách này cho thấy vị thế ngày càng rõ của cô trong bản đồ thời trang quốc tế. Sau nhiều năm gắn bó với các thương hiệu xa xỉ, nữ ca sĩ không chỉ được nhìn nhận như một ngôi sao K-pop có sức ảnh hưởng toàn cầu, mà còn là một biểu tượng thời trang có khả năng tạo hiệu ứng mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Với chủ đề Fashion Is Art, LISA được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến một tạo hình đậm tính trình diễn. Sự xuất hiện của cô cũng cho thấy Met Gala ngày càng mở rộng biên độ văn hóa, nơi các nghệ sĩ châu Á không còn chỉ là khách mời gây tò mò, mà đã trở thành một phần của cấu trúc quyền lực mềm trong thời trang toàn cầu.

Jisoo và kỳ vọng về màn ra mắt Met Gala

Bên cạnh LISA, Jisoo cũng là một trong những gương mặt châu Á được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến nhiều trước thềm Met Gala 2026. StarNews ghi nhận Jisoo đã rời Hàn Quốc đến New York ngày 3/5 để tham dự sự kiện, đồng thời cho biết đây được kỳ vọng là lần đầu nữ ca sĩ xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala.

Jisoo (BLACKPINK) tại sân bay Incheon khởi hành đến New York tham dự Met Gala lần đầu tiên. Ảnh: @chuinlove_

Nếu xuất hiện tại Met Gala năm nay, Jisoo sẽ hoàn thiện thêm chuỗi sự hiện diện của BLACKPINK tại các sự kiện thời trang lớn. Trước đó, Jennie, Rosé và LISA đều từng có những lần gây chú ý trên thảm đỏ Met Gala. Vì vậy, màn xuất hiện của Jisoo, nếu diễn ra, sẽ được xem là một cột mốc đáng nhớ không chỉ với cá nhân cô mà còn với cộng đồng người hâm mộ K-pop.

Điểm khiến Jisoo được chờ đợi nằm ở hình ảnh thanh lịch, nữ tính và gắn liền với tinh thần cổ điển của Dior. Trong một năm, Met Gala đặt thời trang trong đối thoại trực tiếp với nghệ thuật, khiến công chúng càng tò mò liệu Jisoo sẽ chọn một thiết kế an toàn, sang trọng hay một tạo hình giàu tính ý niệm hơn để phù hợp với chủ đề.

Ahn Hyo Seop mở rộng dấu ấn trên thảm đỏ quốc tế

Không chỉ có các nữ thần tượng K-pop, Met Gala 2026 còn ghi nhận sự chú ý dành cho Ahn Hyo Seop. Theo MK, công ty quản lý The Present Company xác nhận nam diễn viên sẽ tham dự Met Gala năm nay. Nguồn tin này cũng cho biết đây là một bước đi tiếp theo trong quá trình mở rộng hoạt động quốc tế của Ahn Hyo Seop.

Ahn Hyo Seop từng gây chú ý khi xuất hiện tại Oscar 2026 - Ảnh: Getty Images.

Sự xuất hiện của Ahn Hyo Seop đáng chú ý ở chỗ Met Gala không phải là sự kiện thường xuyên có nhiều diễn viên Hàn Quốc góp mặt. Trong những năm gần đây, làn sóng Hàn Quốc đã vượt khỏi âm nhạc để lan rộng sang điện ảnh, truyền hình, thời trang và quảng cáo cao cấp. Ahn Hyo Seop vì thế đại diện cho một nhóm nghệ sĩ châu Á đang được các thương hiệu quốc tế quan tâm không chỉ nhờ độ nổi tiếng, mà còn nhờ khả năng kết nối với khán giả toàn cầu.

Với một nam diễn viên có hình ảnh lịch lãm, tối giản và khá phù hợp với tinh thần may đo, lựa chọn trang phục của Ahn Hyo Seop tại Met Gala 2026 được kỳ vọng sẽ đi theo hướng chỉn chu, thanh lịch nhưng vẫn đủ điểm nhấn để không bị lu mờ trên thảm đỏ vốn luôn đề cao tính trình diễn.

Thái Từ Khôn trở lại với dấu ấn từ C-pop

Ở khu vực Trung Quốc, Thái Từ Khôn cũng là cái tên được nhắc đến trước thềm Met Gala 2026. Theo Sina, nam ca sĩ dự kiến xuất hiện trên thảm đỏ năm nay với tư cách đại sứ toàn cầu của Charlotte Tilbury. Đây là lần trở lại đáng chú ý của Thái Từ Khôn tại Met Gala, sau lần tham dự trước đó vào năm 2023.

Thái Từ Khôn tại Met Gala 2023 - Ảnh: Getty Images.

Thái Từ Khôn là một trong những nghệ sĩ C-pop có sức ảnh hưởng lớn về hình ảnh. Anh thường được nhận diện bởi phong cách trình diễn giàu tính sân khấu, tạo hình biến hóa và khả năng kết hợp giữa âm nhạc, thời trang, mỹ phẩm và hình ảnh cá nhân. Với chủ đề Fashion Is Art, sự xuất hiện của Thái Từ Khôn được kỳ vọng có thể khai thác mạnh hơn khía cạnh nghệ thuật thị giác, thay vì chỉ dừng lại ở một bộ lễ phục đẹp.

Việc một nghệ sĩ C-pop tiếp tục có mặt tại Met Gala cũng cho thấy các thương hiệu quốc tế ngày càng coi trọng thị trường châu Á. Trong bối cảnh thời trang xa xỉ cạnh tranh mạnh về độ nhận diện, những ngôi sao có cộng đồng người hâm mộ lớn tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan hay Đông Nam Á trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà mốt và công chúng trẻ.

Khi sao châu Á không còn chỉ là "điểm nhấn ngoại lệ"

Sự quan tâm dành cho LISA, Jisoo, Ahn Hyo Seop hay Thái Từ Khôn tại Met Gala 2026 cho thấy một thay đổi rõ rệt trong cách thảm đỏ thời trang toàn cầu vận hành. Nếu trước đây, sự xuất hiện của nghệ sĩ châu Á tại Met Gala thường được xem là yếu tố mới lạ, thì hiện tại họ đã trở thành nhóm khách mời có sức hút truyền thông riêng, có khả năng tạo xu hướng và kéo lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội.

Điều này đặc biệt đúng với các ngôi sao K-pop. Họ không chỉ mang theo lượng người hâm mộ toàn cầu mà còn có mối quan hệ chặt chẽ với các thương hiệu xa xỉ. Trong nhiều trường hợp, hình ảnh của họ có thể tạo ra hiệu ứng truyền thông ngang với các diễn viên Hollywood hoặc siêu mẫu quốc tế.

Tuy nhiên, Met Gala cũng là thảm đỏ khắc nghiệt. Một tạo hình thành công không chỉ cần đẹp, đắt giá hay đúng thương hiệu, mà còn phải biết "giải đề" chủ đề. Với Costume Art và Fashion Is Art, thử thách dành cho các ngôi sao năm nay không chỉ là mặc đẹp, mà là chứng minh trang phục có thể trở thành một tuyên ngôn nghệ thuật.

Vì vậy, dàn sao châu Á tại Met Gala 2026 đang được chờ đợi không chỉ vì danh tiếng. Điều công chúng muốn thấy là cách họ đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ châu Á mới: tự tin hơn, có vị trí hơn trong ngành thời trang quốc tế và đủ khả năng biến mỗi lần xuất hiện thành một khoảnh khắc văn hóa.