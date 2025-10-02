Vương phi Kate chưa bao giờ ngại "tái sử dụng" đồ cũ, nhưng cách cô làm thì luôn khiến công chúng bất ngờ. Một trong những minh chứng kinh điển là chiếc váy ren xanh ngọc lục bảo của Jenny Packham - lần đầu cô mặc trong Olympic Concert 2012 và sau đó tái xuất trong lễ trao giải Tusk Conservation Awards 2018.





Điểm nhấn nằm ở phần lưng xuyên thấu bằng ren tinh xảo, cổ chữ V sâu khoe vẻ gợi cảm, cùng chi tiết thắt lưng đính đá và chân váy chiffon mềm mại. Năm 2012, Kate chọn kiểu tóc búi thấp cầu kỳ để làm lộ toàn bộ thiết kế lưng trần, kết hợp make-up mắt khói sắc sảo. Đến 2018, cô lại để tóc xoăn buông nhẹ, cầm clutch đồng màu, kết hợp đôi giày metallic cao chót vót, tạo cảm giác mềm mại nhưng không kém phần quyền lực.





Giới stylist khẳng định: "Từ phía trước, bộ váy toát lên nét thanh lịch chuẩn mực. Nhưng khi quay lưng, phần cut-out ren mới là cú đánh trúng trái tim người xem. Nó đủ gợi cảm để khiến Kate khác biệt, nhưng vẫn giữ trọn sự tinh tế của một Vương phi".





Jenny Packham vốn là nhà thiết kế gắn bó lâu năm với Kate, từng tạo nên hàng loạt khoảnh khắc thăng hoa của cô từ chiếc váy vàng cape lấp lánh tại công chiếu No Time To Die đến váy hồng sequin tại ARK Gala. Nhưng có lẽ, chiếc váy xanh ngọc "hở lưng" kia mới là minh chứng hoàn hảo cho khả năng biến hóa giữa cổ điển và gợi cảm của Vương phi.