Elisabeth - Công chúa của Bỉ, đồng thời là sinh viên Harvard vốn nổi tiếng kín tiếng, hiếm khi để lộ chuyện cá nhân. Nhưng chỉ trong vài ngày cuối tháng 9/2025, tên tuổi của cô phủ sóng mạng xã hội toàn cầu vì một bức ảnh "tình bể bình" cùng Hoàng tử Georg của Liechtenstein.

Trong ảnh, Elisabeth mặc váy trắng đơn giản, tay khoác nhẹ lên vai Georg - người được xem là một trong những hoàng tử độc thân giàu có và quyền lực nhất châu Âu. Cộng đồng mạng ngay lập tức bùng nổ: Phải chăng đây là cặp đôi Hoàng gia mới?





Nhưng ngay khi câu chuyện được thổi bùng, Hoàng gia Bỉ đã phản hồi lạnh lùng với phóng viên Wim Dehandschutter: "Chúng tôi cũng thấy bức ảnh đó. Không biết thật hay AI. Và chúng tôi không bình luận về chuyện riêng tư".

Chưa dừng lại, phía Liechtenstein còn đưa ra tuyên bố chính thức: Bức ảnh kia hoàn toàn là sản phẩm AI giả mạo , không hề liên quan đến Hoàng tử Georg. Người trong cuộc, đồng thời là em trai Elisabeth - Hoàng tử Emmanuel cũng đăng trên Instagram: "Hãy tôn trọng quyền riêng tư. Hãy biết đồng cảm. Thế thôi, chẳng phức tạp gì".





Giới hoàng gia vốn nổi tiếng khép kín. Nhà vua Philippe và Vương hậu Mathilde được cho là "giữ đời tư như sư tử bảo vệ lãnh thổ", còn gia tộc Liechtenstein thì gần như ẩn mình sau bức màn giàu có. Chính vì thế, khả năng để hai người trẻ tự "rò rỉ" chuyện tình bằng một tấm ảnh riêng tư trên Instagram bị cho là… quá vụng về.





Dẫu vậy, các nhà quan sát vẫn cho rằng: Nếu Elisabeth và Georg thực sự hẹn hò, đây sẽ là một "mối lương duyên hoàng gia hoàn hảo". Bởi lẽ hai gia đình vốn có quan hệ thân thiết từ nhiều đời và Elisabeth cùng Georg được tin rằng đã quen biết nhau từ thuở nhỏ.

Cuối cùng, dù chỉ là trò đùa công nghệ, vụ việc đã cho thấy sức mạnh khuấy đảo của AI trong đời sống thật khi một cú nhấp chuột có thể làm cả châu Âu xôn xao về tình sử của một nữ hoàng tương lai.

