Khi Thân vương William và Vương phi Kate quyết định chọn Forest Lodge - một biệt thự tọa lạc trong khuôn viên Windsor Great Park trị giá 16 triệu bảng làm nơi an cư, họ cũng mang đến một thay đổi đáng kể cho cộng đồng địa phương. Một khu vực rộng khoảng 150 mẫu Anh, với chu vi 2.3 dặm đã được chính quyền thiết lập làm khu vực cấm, nơi người dân địa phương không được phép tiếp cận.





Được biết, việc thiết lập khu vực cấm này là để đảm bảo an ninh cho Thân vương William , Vương phi Kate và các con của họ - Hoàng tử George 12 tuổi, Công chúa Charlotte 10 tuổi, và Hoàng tử Louis 7 tuổi. Những biện pháp an ninh như camera CCTV, hàng rào cứng cáp và cảnh quan đã được xây dựng xung quanh, ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập trái phép nào.

Một người dân sống gần khu vực đã bày tỏ sự thất vọng của mình: "Chúng tôi đã dẫn chó đi dạo ở đây suốt 20 năm nay, vậy mà bỗng dưng bị thông báo không được phép vào nữa, thực sự là một cú đánh mạnh". Mặc dù họ đã đóng góp hàng năm cho việc duy trì công viên, giờ đây họ lại không thể sử dụng một phần của nó.





Một bãi đậu xe và lối vào Windsor Great Park, nơi người dân trả phí hàng năm là 110 bảng để sử dụng, giờ đây sẽ đóng cửa lúc 7 giờ tối. Điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ phải tìm kiếm các khu vực khác để thực hiện những hoạt động thường nhật như dắt chó đi dạo.

Tom Bunn, một kỹ sư cơ khí chia sẻ với tờ The Sun rằng: "Rõ ràng là rất thất vọng vì chú chó của tôi rất thích nơi này. Chúng tôi thường đến đây cứ mỗi vài tuần một lần và giờ đây sẽ phải tìm chỗ khác cho chú ấy. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn hiểu rằng sự an toàn của William, Kate và gia đình họ là quan trọng nhất, vì thế chúng ta cần đảm bảo họ có thể sống hạnh phúc tại đây".

Dựa theo Luật SOCPA 2005 về Tội phạm Tổ chức Nghiêm trọng và Cảnh sát, quyền truy cập công cộng sẽ bị chặn một cách vĩnh viễn một khi nó trở thành tài sản được chỉ định. Luật này bảo vệ đất đai của vương miện, đất đai tư nhân thuộc về Vua hoặc người thừa kế trực tiếp.

Forest Lodge giờ đây được liệt kê là "nơi ở mới" trên đất tư nhân của Crown Estate. Các kế hoạch hiển thị ranh giới mới đã được "tất cả các bên liên quan" đồng ý, bao gồm cả Cảnh sát Thames Valley và Hoàng gia. Quyết định này không cần phải có sự tham vấn công chúng, được giải thích là do trước đây khu đất này được sử dụng bởi những người thuê không được bảo vệ, nên việc chỉ định đất đai và tài sản không cần thiết. Tuy nhiên, với việc chuyển đến của một thành viên chính của hoàng gia, việc này phản ánh sự sử dụng của nó như một phần của đất đai rộng lớn hơn thuộc vương miện tại Windsor và do đó, việc cung cấp sự bảo vệ tương tự như các tài sản khác của vương miện theo mục 128 của SOCPA 2005 là phù hợp.

