Chiếc váy cũ đặc biệt của Nữ Công tước Sophie

Nữ Công tước Sophie đang có chuyến công du kéo dài 6 ngày tại Zambia, và ngay trong những hoạt động đầu tiên ở thủ đô Lusaka, bà đã tạo dấu ấn bằng một lựa chọn thời trang khá táo bạo. Thay vì những gam màu trung tính thường thấy trong các chuyến công du, Sophie xuất hiện trong chiếc váy midi xanh lime rực rỡ, kết hợp với một dải thắt lưng màu tím nổi bật. Sự tương phản mạnh giữa hai gam màu khiến tổng thể lập tức thu hút sự chú ý.

Đáng nói, đây không phải một thiết kế mới. Chiếc váy của aRossGirl x Soler London đã được Sophie mặc lần đầu từ năm 2019 và sau đó nhiều lần được bà đưa trở lại trong những dịp khác nhau. Tuy nhiên, cách phối lần này khiến món đồ cũ mang một diện mạo hoàn toàn khác, đặc biệt khi đặt cạnh màu tím đậm của dải thắt lưng.

Cách phối xanh lime với tím cũng vô tình bắt đúng xu hướng color clash đang được nhắc tới nhiều trong mùa Thu 2026. Thay vì cố gắng làm cho các màu sắc nổi bật trở nên hài hòa bằng cách thêm những gam màu trung tính, xu hướng này khuyến khích việc đặt những màu tương phản cạnh nhau để tạo hiệu ứng thị giác mạnh hơn. Trước Sophie, nhiều ngôi sao cũng đã thử những cặp màu tưởng như khó kết hợp như đỏ với tím hay xanh cobalt với vàng bơ.

Với Sophie, lựa chọn này còn có một lớp ý nghĩa khác. Màu xanh lá là một trong những màu chủ đạo trên quốc kỳ Zambia, vì vậy việc bà chọn một chiếc váy xanh nổi bật trong ngày đầu chuyến thăm được xem là một cách ăn mặc mang tính ngoại giao. Thay vì lựa chọn trang phục hoàn toàn mới chỉ để tạo ấn tượng, Sophie sử dụng một món đồ đã có trong tủ quần áo và biến nó thành điểm nhấn phù hợp với quốc gia mà bà đang tới thăm.

Nữ Công tước kết hợp chiếc váy với đôi giày espadrille đế xuồng quen thuộc của Penelope Chilvers, cùng một số món trang sức vàng. Đáng chú ý, bà còn đeo đôi khuyên tai hạt màu xanh của thương hiệu Kazuri Beads có trụ sở tại Nairobi, món đồ được mua trong chuyến thăm Kenya trước đó. Sophie cũng sử dụng chiếc vòng tay hình lá sồi của Asprey, một phụ kiện thường xuyên xuất hiện trong những lần bà thực hiện nhiệm vụ Hoàng gia.

Không chỉ có thời trang, chuyến công du Zambia của Sophie còn tập trung vào những vấn đề mà bà theo đuổi trong nhiều năm, trong đó có chăm sóc sức khỏe mắt, bình đẳng giới, giáo dục, môi trường và cơ hội kinh tế cho phụ nữ. Trong ngày đầu tiên tại Lusaka, bà tham dự một buổi tiếp đón do International Agency for the Prevention of Blindness và Orbis tổ chức, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Sức khỏe Mắt dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Sức khỏe mắt cũng là vấn đề có ý nghĩa cá nhân với Sophie. Con gái bà, Lady Louise Windsor, được sinh ra với chứng esotropia, một tình trạng liên quan đến sự thẳng hàng của mắt. Sophie nhiều năm qua đã tích cực tham gia các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ những nỗ lực ngăn ngừa mất thị lực có thể phòng tránh.

Điều thú vị là Sophie tiếp tục giữ tinh thần màu sắc trong ngày thứ hai tại Zambia. Bà đổi sang một chiếc váy maxi họa tiết nhiều màu của Soler London khi gặp các nữ doanh nhân, thăm xưởng trang sức và trò chuyện với những người từng chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới.

Từ một chiếc váy xanh lime đã có tuổi đời 7 năm, Sophie cho thấy trang phục cũ hoàn toàn có thể trở lại theo một cách mới nếu được phối đúng. Và lần này, màu tím tương phản không chỉ khiến diện mạo của nữ Công tước trẻ trung, thời thượng hơn mà còn biến một bộ trang phục công du thành điểm nhấn đáng nhớ ngay từ ngày đầu bà đặt chân tới Zambia.