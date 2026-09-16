2 Công chúa Hà Lan cùng "đột nhập" tủ đồ của mẹ

Việc ba con gái của Vương hậu Máxima thỉnh thoảng tìm đến tủ đồ của mẹ vốn không còn xa lạ với những người theo dõi Hoàng gia Hà Lan. Nhưng tại Prinsjesdag 2026, màn "đột nhập" này đặc biệt rõ nét khi cả Công chúa Alexia và Công chúa Ariane đều xuất hiện với những món đồ từng được chính Máxima sử dụng.

Trong đó, Ariane là người khiến giới mộ điệu chú ý nhất khi gần như diện lại trọn vẹn một diện mạo từng thuộc về mẹ. Công chúa 19 tuổi lựa chọn chiếc váy màu burgundy của Jan Taminiau, thiết kế mà Vương hậu Máxima từng mặc trong Prinsjesdag năm 2019. Bộ váy có phần vai được trang trí cầu kỳ với những chi tiết lấp lánh, tạo cảm giác trang trọng nhưng vẫn mềm mại.

Không dừng lại ở chiếc váy, Ariane còn sử dụng một chiếc mũ từng nằm trong tủ phụ kiện của mẹ. Máxima đã đội thiết kế này trong các chuyến công du cấp nhà nước vào năm 2017. Trước khi được Ariane sử dụng, chiếc mũ đã được chỉnh sửa lại để phù hợp với cô: Từ hai dải trên mũ theo cách Máxima từng đội thành một dải duy nhất.

Như vậy, từ trang phục cho tới phụ kiện đội đầu, diện mạo của Ariane tại Prinsjesdag năm nay đều có một mối liên hệ khá rõ với mẹ. Đây cũng là lần thứ hai cô tham dự Prinsjesdag, khiến việc lựa chọn lại một thiết kế từng được Máxima mặc càng trở thành chi tiết thú vị.

Nếu Ariane chọn phong cách gần như "nguyên set" của mẹ, Alexia lại tiết chế hơn. Công chúa 21 tuổi diện một chiếc váy dài màu xanh lá đậm của Reiss, kết hợp cùng túi xách và phụ kiện tông burgundy. Điểm nhấn trên đầu cô là chiếc mũ fedora của Maison Michel, cũng được mượn từ tủ đồ của Vương hậu Máxima.

Chiếc mũ mang đến cho Alexia một diện mạo khá khác biệt so với hình ảnh thường thấy tại những sự kiện nghi lễ của Hoàng gia. Thay vì một kiểu mũ nữ tính, cầu kỳ, thiết kế fedora tạo cảm giác hiện đại và có phần phóng khoáng hơn, đồng thời giúp bộ váy xanh đậm trở nên cá tính.

Điều thú vị là trong cùng một ngày, hai chị em lại có hai cách khác nhau để sử dụng những món đồ từng thuộc về mẹ. Ariane gần như giữ nguyên tinh thần của bộ trang phục Máxima từng mặc, chỉ điều chỉnh chiếc mũ cho phù hợp với mình. Alexia thì đưa chiếc mũ của mẹ vào một tổng thể hoàn toàn mới, kết hợp cùng chiếc váy xanh đậm mang phong cách trẻ trung hơn.

Cách các Công chúa Hà Lan sử dụng lại trang phục của Máxima cũng phản ánh một xu hướng khá quen thuộc trong các gia đình Hoàng gia châu Âu: những món đồ thời trang không nhất thiết chỉ xuất hiện một lần. Trang phục và phụ kiện có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được chỉnh sửa hoặc kết hợp theo cách mới để phù hợp với người mặc.

Với Máxima, việc các con gái lần lượt tìm đến tủ đồ của mẹ cũng tạo nên một dạng "di sản thời trang" rất riêng. Một chiếc váy từng xuất hiện trong Prinsjesdag 2019 có thể vài năm sau trở lại trong cùng sự kiện, nhưng trên một người mặc trẻ hơn. Một chiếc mũ từng theo Nữ hoàng trong những chuyến công du lại tiếp tục xuất hiện trên đầu cô con gái trong một nghi lễ Hoàng gia khác.

Và Prinsjesdag 2026 vì thế không chỉ có những nghi thức quen thuộc, những cỗ xe ngựa hay màn xuất hiện trên ban công Paleis Noordeinde. Với những người quan tâm tới thời trang Hoàng gia, đây còn là dịp để nhìn thấy cách ba thế hệ trong gia đình Hà Lan duy trì, làm mới và tiếp tục sử dụng những món đồ đã gắn với lịch sử thời trang của Hoàng gia.