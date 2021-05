Chia sẻ mới nhất của Harry về cuộc sống hiện tại ở Mỹ giáng đòn đau đớn lên Hoàng gia Anh

Nhà báo và tác giả Bryony Gordon, một người bạn trong lĩnh vực truyền thông của Harry, mới đây đã nói lên cảm nghĩ của Công tước xứ Sussex về cuộc sống hiện tại ở Mỹ. Theo bà Bryony Gordon, Harry đã tìm được "cảm giác sống có mục đích" khi định cư ở Mỹ.

"Sự tức giận của quá khứ đã qua đi và nó đã được thay thế bằng cảm giác sống có mục đích. Biệt thự ở California giờ đây không chỉ là ngôi nhà mà Harry sống, nó còn là ngôi nhà về tinh thần", bà Gordon, 40 tuổi, nói với Telegraph.

Bà Gordon là một nhà vận động về sức khỏe tinh thần từng giành giải thưởng và được Harry chọn để nói chuyện cùng trong cuộc phỏng vấn đầu tiên về cuộc đấu tranh sức khỏe tinh thần của chính mình trên chương trình Mad World hồi năm 2017. Gordon cũng nói thêm hoàng tử đã dự đoán trước sẽ có những lời chỉ trích vì "lập trường rất công khai" mà anh đã đưa ra về truyền thông và Hoàng gia Anh.

Bryony Gordon là người bạn thân thiết với Harry.

"Anh ấy đã chấp nhận điều này. Và chính sự chấp nhận đó đã khiến Harry cảm thấy tự do, thoải mái, theo nhiều cách khác nhau. Harry cũng không còn phải sống trong sự lo sợ về những hậu quả khi được là chính mình, bởi anh ấy nhận ra đó là điều mình muốn và cần phải làm như thế. Anh ấy biết mình đã gây ra những sai lầm, ai trong số chúng ta không mắc sai lầm chứ nhưng hiện Harry nhận định rằng cách hiệu quả nhất là sống thật với chính mình, không chỉ vì sự kỳ vọng của những người khác", bà nói thêm.

Những bình luận trên được đưa ra khi Hoàng tử Harry cảnh báo "phần lớn chúng ta mang theo trong lòng vài tổn thương, mất mát hoặc đau buồn chưa thể giải quyết" và "tất cả chúng ta đều là con người" khi phát biểu trong chuỗi các tập phim tài liệu về sức khỏe tinh thần sắp tới của anh với Oprah Winfrey trên Apple TV +.

Công tước là người đồng sáng tạo và nhà sản xuất điều hành của The Me You Can't See, một chương trình mới mà anh sẽ lại trò chuyện cùng bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey, được lên sóng vào ngày 21/5 tới đây.

Nhiều ý kiến cho rằng, những cảm nhận của Harry ở trên đã giáng một đòn đau đớn lên Hoàng gia Anh, nơi luôn rộng mở cánh cửa chào đón nhà Sussex quay trở lại. Dù Harry cùng vợ nhiều lần khiến Hoàng gia điêu đứng nhưng Nữ hoàng Anh luôn khẳng định nhà Sussex vẫn là những thành viên được gia đình yêu quý. Nhiều người cho rằng, với thông tin mới nhất ở trên, việc Harry cùng Hoàng gia Anh hàn gắn với nhau ngày càng trở nên xa vời.

Harry sống ở Mỹ thoải mái hơn ở Hoàng gia.

Bên cạnh đó, một số ý kiến còn lên tiếng mỉa mai Harry làm về chương trình sức khỏe tâm thần nhưng chính anh đã không giúp được vợ mình, khiến Meghan từng tìm đến cái chết khi mang thai trong cuộc phỏng vấn bom tấn hồi đầu tháng 3. Nếu đúng như vậy thì Harry sao có thể giúp đỡ được người khác?

Nguồn: Daily Mail