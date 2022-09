“Chìa khóa vàng” để tăng cường miễn dịch, giúp con phát triển trí não tốt nhất ngay từ trong bụng mẹ

9 tháng 10 ngày mang thai là hành trình diệu kỳ đối với mỗi người mẹ. Và khoảng thời gian ý nghĩa này sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu mẹ bầu biết cách chăm sóc bản thân thật tốt, bởi có như vậy thì thai nhi trong bụng mẹ cũng được bảo vệ và phát triển đầy đủ nhất.



Miễn dịch của mẹ lúc mang thai tốt thì em bé sau sinh cũng có miễn dịch tốt hơn

Vấn đề miễn dịch luôn là mối quan tâm hàng đầu của bất kì mẹ bầu nào. Bởi trong thời gian mang thai, sự thay đổi nội tiết tố làm hệ miễn dịch bị suy giảm, mẹ bầu dễ gặp các vấn đề sức khỏe như cảm cúm, cảm lạnh hay các bệnh viêm nhiễm, nhiễm trùng... Khi mẹ mắc bệnh, khả năng bảo vệ thai nhi trước các mầm bệnh xâm nhập cũng giảm đi đáng kể.

Các chuyên gia đã chứng minh, mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh thì sẽ tạo điều kiện rất tốt cho con sinh ra và lớn lên một cách khỏe mạnh.

Chia sẻ về điều này trong buổi tọa đàm "Miễn dịch khỏe cho mẹ bầu, sẵn sàng đón con yêu", BS Nguyễn Thị Thu Liễu - Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội; Phó trưởng khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện phụ sản Trung ương, cho biết: miễn dịch của bà mẹ mang thai tốt thì miễn dịch của đứa trẻ sinh ra sau này cũng tốt hơn. Lý do là bởi vì hệ miễn dịch có vai trò sản xuất ra các kháng thể chống lại các vi khuẩn, vi sinh vật xâm nhập để bảo vệ cơ thể. Một trong những kháng thể chiếm tỉ lệ cao nhất là IgG (immunoglobulin G). Đây cũng là kháng thể duy nhất đi qua hàng rào nhau thai, vì vậy, người mẹ có hệ miễn dịch tốt thì sẽ cung cấp được nhiều kháng thể IgG cho bào thai, từ đó chống lại được các yếu tố có hại cho thai nhi.

Chia sẻ thêm về miễn dịch mang thai hỗ trợ cho miễn dịch thai nhi, Ths. Dược sỹ Ngô Huyền Trang - chuyên gia dinh dưỡng đến từ VitaDairy, cho biết kháng thể IgG là "chìa khoá" vì đây là kháng thể duy nhất truyền được từ mẹ sang con qua hàng rào nhau thai. Đặc biệt, kháng thể IgG được truyền từ mẹ qua nhau thai trong 3 tháng cuối của thai kỳ vì những tháng đầu sau sinh, miễn dịch của em bé vẫn còn yếu, chưa thể tự tạo ra được kháng thể.

IgG từ mẹ truyền cho trong thời kì mang thai là miễn dịch duy nhất giúp em bé chống lại các yếu tố bên ngoài môi trường. Do đó, lượng kháng thể mà các con nhận được sẽ phụ thuộc nhiều vào hệ miễn dịch của mẹ, hay nói cách khác, miễn dịch của con chính là "mượn" của mẹ trong những ngày đầu tiên đó.

Sau khi sinh, trẻ không trực tiếp nhận được các kháng thể từ cơ thể mẹ qua nhau thai, trong khi hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt, vậy phải làm sao?

Theo BS Nguyễn Thị Thu Liễu, sau khi sinh, mẹ vẫn có thể cung cấp kháng thể để tăng cường miễn dịch cho con bằng cách cho con bú. Đặc biệt, nguồn sữa non sau sinh có hàm lượng kháng thể rất cao.

BS Nguyễn Thị Thu Liễu - Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội; Phó trưởng khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện phụ sản Trung ương

Ths. Dược sỹ Ngô Huyền Trang cũng bổ sung thêm, ngoài sữa non của mẹ còn có các nguồn sữa non khác cũng chứa hàm lượng kháng thể phong phú, trong đó nguồn sữa non của bò là thực phẩm duy nhất có thể có IgG tự nhiên. Chính vì vậy, sữa non của bò được sử dụng để chế biến thành nguồn thực phẩm bổ sung kháng thể cho những ai cần tăng cường miễn dịch như là trẻ nhỏ, người có sức khỏe suy yếu…

Mẹ bầu bổ sung dinh dưỡng hợp lý cũng giúp thai nhi phát triển tốt về trí não, chiều cao

Không chỉ tăng cường miễn dịch cho thai nhi để chống lại các tác nhân gây bệnh, một trong những mối quan tâm hàng đầu khác của hầu hết mẹ bầu là làm sao để con phát triển trí não, chiều cao ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Để giải đáp mối quan tâm này của các mẹ bầu, trong buổi tọa đàm "Miễn dịch khỏe cho mẹ bầu, sẵn sàng đón con yêu", BS Nguyễn Thị Thu Liễu cũng đưa ra lời khuyên: Các mẹ bầu nên bổ sung axit béo không no - một chất béo tốt vô cùng tốt cho cả mẹ bầu và thai nhi, trong đó phổ biến nhất là DHA. DHA giúp cho sự phát triển não bộ và thị lực của trẻ. DHA có nhiều trong cá hồi, cá thu, rau xanh như rau cải bó xôi, rau chân vịt... Ngoài ra, mẹ bầu cũng cần cân đối, đa dạng thực phẩm trong các bữa ăn trong thời gian mang thai.

Ths. Dược sỹ Ngô Huyền Trang cũng đồng ý rằng, giai đoạn quan trọng nhất hỗ trợ phát triển cấu trúc của não bộ thai nhi là từ tuần thứ 12 đến tuần thứ 20. Sau tuần 20, não bộ của trẻ sẽ phát triển rất nhanh. Vì vậy, ở những tuần cuối thai kỳ cần chú trọng nhiều hơn về dinh dưỡng, bổ sung đủ các dưỡng chất như DHA, kẽm, ma giê…

Ths. Dược sỹ Ngô Huyền Trang - chuyên gia dinh dưỡng đến từ VitaDairy

Còn với các mẹ bầu có sức khỏe kém, được chẩn đoán thiếu chất hoặc kém ăn, DS Ngô Huyền Trang cũng đưa ra lời khuyên về việc dùng thêm sữa dinh dưỡng. Các hệ dưỡng chất trong sữa dành cho người mang thai thông thường đã được cơ cấu theo đúng nhu cầu dinh dưỡng cho mẹ bầu với đầy đủ chất béo, đạm, bột đường và các viamin, khoáng chất khác... Trong những giai đoạn đầu thai kì, mẹ bầu cũng nên quan tâm cả về dinh dưỡng và miễn dịch. Để đáp ứng cả 2 nhu cầu này thì các loại sữa dinh dưỡng có bổ sung sữa non để tăng cường miễn dịch cũng là một lựa chọn cho các mẹ bầu.

