Hiểu đúng 6 vấn đề về "khoảng trống miễn dịch" để giúp mẹ củng cố dinh dưỡng và miễn dịch cho trẻ

Từ 6 - 36 tháng tuổi là giai đoạn trẻ bắt đầu có những tiếp xúc với các nhân tố mới ngoài vòng tay mẹ. Trẻ tập ăn dặm, tập đi, đi học và có bạn bè, các hoạt động vui chơi mới. Thời gian này, lượng kháng thể từ mẹ truyền sang trẻ qua nguồn sữa mẹ bắt đầu giảm dần, trong khi hệ miễn dịch của trẻ vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Các chuyên gia gọi đây là giai đoạn "khoảng trống miễn dịch".

Trên thực tế, trẻ nào cũng phải trải qua giai đoạn "khoảng trống miễn dịch". Cách duy nhất để hạn chế sự ảnh hưởng của các tác nhân xấu từ môi trường là tăng cường miễn dịch. Khi "hàng rào" miễn dịch sẽ được "gia cố", có khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh, trẻ có thể tăng trưởng và phát triển ổn định hơn.

Sữa non chứa kháng thể IgG được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu cho trẻ trong "khoảng trống miễn dịch". Bởi giai đoạn này, lượng kháng thể có trong sữa mẹ như IgG, IgA, protein, lysozyme, lactoferrin… đặc biệt là kháng thể IgG (chiếm tới 75% lượng kháng thể trong cơ thể), sẽ giảm dần. Để củng cố miễn dịch cho trẻ ở giai đoạn này, cách tự nhiên nhất là bổ sung sữa non ColosIgG 24h - nguồn dinh dưỡng tối ưu để bù đắp sự thiếu hụt kháng thể IgG.

Theo Bộ Y Tế Việt Nam (báo Tuoitre, 2019), kháng thể IgG tự nhiên từ sữa non có tác dụng hỗ trợ kháng khuẩn trực tiếp, trung hòa nội độc tố vi khuẩn tại toàn bộ đường tiêu hóa, cũng như có các hoạt tính sinh học khác giúp ức chế tình trạng viêm tại ruột, thúc đẩy tái tạo lớp màng nhầy, phục hồi tổn thương mô, hỗ trợ phòng ngừa nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô hấp ở trẻ em.

Sữa non ColosIgG 24h là sữa non tiết ra trong vòng 24h đầu tiên sau khi bò sinh bê, được VitaDairy nhập khẩu trực tiếp từ các trang trại hạng A ở Mỹ, sở hữu hàm lượng các chất dinh dưỡng và lượng kháng thể IgG dồi dào. Quy trình thu sấy sữa non tại VitaDairy được tiến hành với với thiết bị hiện đại bậc nhất, đảm bảo giữ nguyên lượng kháng thể IgG, cao gấp 100 lần so với sữa trưởng thành (theo Báo cáo của Pakkanen & Aalto, 1997). Các loại sữa non 48h hoặc 72h được xem là chứa ít kháng thể hơn sữa non ColosIgG 24h (theo Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Là đối tác được Bộ Y Tế lựa chọn đồng hành, các sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby luôn được đảm bảo chất lượng và hoạt tính kháng thể IgG trong sữa non. Nhờ sở hữu hàm lượng sữa non ColosIgG 24h cao vượt trội (7g/100g), cung cấp kháng thể IgG lên đến 1000mg cùng với nhiều dưỡng chất khác, ColosBaby đã trở thành giải pháp tiên phong từ VitaDairy, đem lại lợi ích tăng cường miễn dịch hiệu quả cho bé.

Là đối tác lớn nhất và độc quyền tại Việt Nam sữa non ColosIgG 24h của tập đoàn sữa non số 1 Hoa Kỳ PantheRyx. Colosbaby gold 2+, Colosbaby IQ 2+, Colos Baby Bio Gold 2+ là bộ ba giải pháp vàng cho miễn dịch khỏe mà VitaDairy mang đến cho bố mẹ, để chăm sóc và bảo vệ con trẻ tối ưu, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí não, xứng danh "thế hệ vàng".

