Chỉ với 3 nguyên liệu rẻ lại có đầy ngoài chợ làm được món ăn ấm áp và bổ dưỡng cho ngày đầu mùa xuân

Khi mùa xuân đến, sự ấm áp và sức sống trong căn bếp càng trở nên rực rỡ hơn, hòa quyện cùng sự thay đổi của các mùa. Trong mùa đổi mới này, hãy làm bừng sáng bàn ăn với một tô bí ngô, mộc nhĩ và thịt viên gà, sử dụng những nguyên liệu đơn giản nhất để tạo nên hương vị ấm áp và dễ chịu.

Bí ngô mini vàng là loại bí ngô có hình dáng đẹp mắt, nhỏ nhắn và tinh tế, ngọt và mềm. Khi cắn vào, bạn sẽ cảm nhận được kết cấu mịn màng được bao bọc bởi vị ngọt tự nhiên - hương vị đích thực của sự trù phú từ thiên nhiên. Đây không chỉ là một món ăn ngon mà còn là thực phẩm bổ dưỡng, giàu vitamin A và E, giúp nuôi dưỡng cơ thể cũng như trí óc, giữ cho chúng ta luôn thoải mái và tràn đầy năng lượng trong những thời điểm chuyển mùa.

Thịt gà luôn là một nguyên liệu đa năng trong nấu ăn gia đình. Ức gà ít chất béo và giàu protein, thịt mềm, bạn có thể thưởng thức mà không cần lo lắng về vóc dáng, trở thành món ăn cả gia đình có thể yên tâm thưởng thức. Kết hợp với mộc nhĩ ngâm mềm và giòn, thấm đẫm nước dùng với kết cấu mềm nhưng hơi dai, nó làm tăng thêm hương vị hoàn hảo cho thịt gà. Ba nguyên liệu được kết hợp rồi vo thành những viên thịt nhỏ, tròn, sau đó được phủ một lớp súp bí ngô vàng óng. Kết quả là một món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, một món ăn tuyệt vời để chiêm ngưỡng.

Món ăn này không đòi hỏi kỹ năng phức tạp, chỉ cần sơ chế các nguyên liệu cẩn thận để các hương vị hòa quyện vào nhau. Khoét bỏ phần ruột bí ngô mini đã hấp để tạo thành hình cái bát, sau đó đổ đầy thịt viên được phủ trong nước súp vàng óng.

Ngay dưới đây chúng ta hãy cùng làm món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món bí ngô, thịt viên gà mộc nhĩ

Nguyên liệu chính: 1 quả bí ngô mini vàng, 1 cái ức gà, 30g thịt lợn mỡ, một ít mộc nhĩ đã ngâm nước nở mềm, 3 lát gừng, 3 cây hành lá.

Nguyên liệu gia vị: 1 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh bột bắp.

Cách làm món bí ngô, thịt viên gà mộc nhĩ

Bước 1: Cắt quả bí ngô làm 2 phần theo chiều ngang, phần có cuống cắt ngắn hơn sao cho tạo hình quả bí ngô thành chiếc bát có nắp. Tiếp đó dùng thìa loại bỏ ruột và hạt bí ngô. Sau đó rửa sạch quả bí ngô, để riêng. Thịt ức gà rửa sạch sau đó thái thành từng miếng nhỏ. Băm nhỏ thịt ức gà với phần thịt mỡ, mộc nhĩ, gừng và hành lá. Sau đó cho vào bát tô.

Bước 2: Thêm tinh bột bắp, nước tương, dầu hào rồi dùng đũa khuấy đều tay theo một chiều cho đến khi hỗn hợp sánh sệt lại. Bí ngô sau khi sơ chế, bạn cho vào nồi, hấp chín. Tiếp đó khéo léo múc bớt phần thịt bí ngô ra, chỉ để lại một lớp dày khoảng 0.8cm gần vỏ.

Bước 3: Tiếp theo bạn cho nước vào nồi, đặt lên bếp rồi đun sôi. Sau đó nặn phần hỗn hợp thịt thành từng viên rồi thả vào nồi. Nấu cho đến khi tất cả các viên thịt nổi lên mặt nước.

Bước 4: Cho phần thịt bí ngô vào máy xay thực phẩm, thêm một ít nước vừa luộc thịt viên vào rồi xay nhuyễn (bạn cũng có thể dùng nước lọc nếu muối). Sau đó bạn đặt chảo lên bếp, đổ bí ngô đã nghiền vào và đun sôi. Sau đó cho thịt viên vào. Nhẹ nhàng khuấy cho đến khi hỗn hợp bí ngô nghiền nhuyễn hơi sánh lại thì tắt bếp. Cuối cùng bạn lấy phần "bát" bí ngô đã hấp trước đó ra, gắp thịt gà viên vào rồi đổ hỗn hợp bí ngô nghiền và trang trí bằng hành lá thái nhỏ.

Thành phẩm món bí ngô, thịt viên gà mộc nhĩ

Món ăn hoàn thành với phần nước dùng vàng óng ấm áp và sánh mịn, thịt viên mềm dai, và vị giòn của mộc nhĩ được xen lẫn bên trong. Mỗi miếng ăn đều mang hương vị ngọt ngào và ấm áp. Màu vàng óng ánh tạo điểm nhấn tươi sáng trên bàn ăn, hương vị tươi ngon và mềm mại mang lại sự ấm áp cho những ngày bận rộn, với dư vị dịu nhẹ và lưu lại lâu dài.

Chia sẻ kinh nghiệm: 1. Ức gà thường khô và xơ, vì vậy thêm một chút mỡ sẽ làm cho thịt mềm và mịn hơn. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu không thích. 2. Hãy cẩn thận khi lấy bớt phần thịt bí ngô. Để lại một độ dày nhất định gần vỏ, nếu không bát bí ngô sẽ không đủ chắc chắn và dễ bị rò rỉ.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bí ngô, thịt viên gà mộc nhĩ!