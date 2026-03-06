Khi mua thịt, hãy làm theo hướng dẫn trong hình để tránh mắc sai lầm chọn phải hàng giả, ôi thiu

Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, việc chọn mua thịt tươi ngon để chế biến cho gia đình những bữa cơm ngon là điều rất quan trọng. Trong bối cảnh nhiều loại thịt kém chất lượng, thịt ôi thiu, thịt tiêm nước hay thịt đông lạnh lâu ngày thường được pha trộn lẫn lộn, khiến người tiêu dùng dễ bị “mắc bẫy” nếu chỉ dựa vào cảm quan thông thường. May mắn thay, chỉ cần rèn luyện một chút kỹ năng quan sát, bạn hoàn toàn có thể phân biệt được thịt tươi ngon với thịt kém chất lượng một cách chính xác. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các mẹo chọn mua thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt vịt… dựa hoàn toàn vào đặc điểm trực quan: màu sắc, độ săn chắc, lớp mỡ, vân thịt và một số dấu hiệu đặc trưng khác. Hãy cùng khám phá để mỗi chuyến đi chợ trở nên tự tin và an tâm hơn!

1. Mẹo chọn mua thịt gà

Chọn gà ngon cần dựa vào da (vàng nhạt, mỏng, mịn), độ đàn hồi (săn chắc, không nhão), và mùi (tươi, không hôi). Gà sống nên chọn con mào đỏ tươi, lông mượt, mắt linh hoạt, diều không căng cứng. Gà làm sẵn cần thân nhỏ gọn, ức hẹp, màu da tự nhiên, tránh bị thâm bầm.

2. Mẹo chọn thịt vịt

Chọn vịt ngon nên chọn con trưởng thành, ức tròn đầy, da cổ/bụng dày, nặng tay và mỏ cứng. Nên ưu tiên vịt đực (thịt săn, ngon), lông mượt, ức nở, điểm mút hai cánh đan chéo vào nhau. Tránh vịt non (mỏ mềm, nhão) hoặc quá già (mỏ cứng, ít thịt).

3. Mẹo chọn thịt lợn

Để chọn thịt lợn tươi ngon, an toàn, hãy chọn miếng thịt có màu hồng tươi (không thẫm, không nhợt nhạt), mỡ trắng ngà, bề mặt khô ráo, không bị nhớt, và có mùi thơm đặc trưng. Thịt tươi có độ đàn hồi tốt, khi ấn tay vào không để lại vết lõm, thớ thịt săn chắc, dẻo dính.

4. Mẹo chọn thịt cừu và thịt dê

Để chọn sườn cừu tươi ngon, hãy chọn miếng có màu đỏ hồng, mỡ trắng tươi, thớ thịt săn chắc, đàn hồi tốt (không bị bở/nhão) và không có mùi hôi lạ. Nên chọn sườn có cả thịt và chút mỡ xen kẽ để không bị khô khi nướng, tránh mua loại có thịt thâm tím, mỡ vàng hoặc xỉn màu.

5. Mẹo chọn xương ống/tuỷ xương

Để lựa chọn xương ống ngon thì bạn có thể dựa vào các tiêu chí: Chọn phần xương ống có màu tươi, không bị tái cũng như không có mùi lạ. Khi chạm tay vào, nếu thấy xương ống bị lạnh thì không nên mua vì đây có thể là loại xương đã cũ và được ướp lạnh.

6. Mẹo chọn chân giò/móng giò

Để chọn móng giò heo tươi ngon, nên chọn chân trước có da trắng, thịt màu hồng tự nhiên, chắc tay, đàn hồi tốt, móng còn nguyên vẹn. Móng trước (nhiều gân, ít mỡ, hợp hầm/luộc) có đặc điểm cong hơn, mặt cắt lộ nhiều gân và xuất hiện 7 lỗ nhỏ ở khớp, trong khi chân sau thẳng và nhiều mỡ.

7. Mẹo chọn sườn non

Sườn non ngon có màu hồng nhạt, tươi tắn, không mùi hôi, ấn vào có độ đàn hồi cao, bề mặt khô ráo. Nên chọn dẻ sườn nhỏ, dẹt, nhiều sụn, xương nhỏ. Tránh mua miếng sườn to, tròn, màu thâm sẫm, bị nhớt hoặc dính tay. Sườn tươi thường có mùi thơm nhẹ, không có mùi lạ.

8. Mẹo chọn thịt bò

Thịt bò ngon có màu đỏ tươi (không phải đỏ sẫm), mỡ vàng nhạt, gân trắng, thớ nhỏ mịn và không quá mịn. Ấn ngón tay vào thịt phải săn chắc, đàn hồi tốt, không dính tay, không nhớt, không mùi hôi. Chọn thịt bò tơ (mềm) và phần thịt phù hợp với món ăn (thăn cho xào, bắp cho hầm).

Những lời khuyên về cách chọn các loại thịt ở trên rất đơn giản và dễ áp dụng. Bạn có thể dựa theo những hình ảnh đó để không phải lo lắng về việc không mua được thịt ngon.