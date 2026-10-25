Chỉ với 15 nghìn, tôi làm ra món ngon, lạ miệng khiến cả nhà tranh nhau gắp

Có những nguyên liệu giá rất bình dân nhưng chỉ cần đổi cách chế biến một chút là khi lên mâm lại trông hấp dẫn hơn hẳn. Cà tím là một ví dụ. Thay vì luộc hay xào như thường ngày, đem nướng rồi phủ mỡ hành, đậu phộng và nước mắm chua ngọt, món ăn vừa thơm vừa mềm, ăn cùng cơm nóng cũng rất đưa cơm.

Nguyên liệu

2-3 quả cà tím, khoảng 300-400g.

3-4 nhánh hành lá.

30g đậu phộng rang.

1-2 củ hành tím.

1 quả ớt, 1/2 quả chanh.

Nước mắm, đường, dầu ăn.

Cách làm

Cà tím rửa sạch, dùng tăm hoặc đầu dao xăm nhẹ vài đường trên thân để khi nướng cà chín đều. Có thể nướng trên bếp, chảo hoặc nồi chiên không dầu. Khi vỏ cà xém nhẹ, phần bên trong mềm xuống là được.

Ảnh minh họa

Lấy cà ra, để nguội bớt rồi bóc lớp vỏ cháy bên ngoài. Dùng dao rạch dọc hoặc tách nhẹ thành từng miếng dài, sau đó xếp lên đĩa. Không nên cắt quá nhỏ vì phần thịt cà lúc này rất mềm, dễ bị nát.

Hành lá thái nhỏ, cho vào bát cùng một chút muối. Đun nóng dầu rồi rưới lên hành, đảo đều để có phần mỡ hành xanh thơm. Đậu phộng rang giã dập vừa phải.

Pha nước chấm gồm nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi và ớt băm. Nêm theo hướng chua, mặn, ngọt cân bằng để khi ăn không lấn át vị mềm ngọt của cà.

Cuối cùng, rưới mỡ hành lên cà tím, thêm đậu phộng rang và một ít nước mắm chua ngọt. Nếu thích thơm hơn, có thể rắc thêm hành phi.

Lưu ý để món cà tím ngon hơn

Cà tím nên chọn quả còn tươi, vỏ căng, cầm chắc tay và không quá già vì cà nhiều hạt sẽ kém mềm ngọt. Khi nướng, không cần nướng đến mức cháy đen toàn bộ vỏ; chỉ cần phần vỏ xém thơm và ruột mềm là đạt.

Món này ngon nhất khi ăn lúc còn ấm. Cà mềm, thơm mùi nướng, quyện với mỡ hành béo nhẹ, đậu phộng bùi và nước mắm chua ngọt nên ăn cùng cơm trắng rất hợp.

Chỉ khoảng 15.000 đồng cho phần nguyên liệu chính, thêm vài thứ gia vị sẵn có trong bếp là đã có một món rau vừa ngon mắt vừa đủ sức làm mâm cơm ngày thường bớt đơn điệu.