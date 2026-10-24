Có một kiểu làm cá rất ít người để ý: không kho, không chiên mà ăn với cơm lại cực kỳ cuốn

Những hôm ngán cá kho, cá chiên nhiều dầu mỡ, tôi thường chuyển sang một cách làm đơn giản hơn hẳn: đem cá hấp cùng gừng, hành rồi pha thêm một bát nước chấm thật đậm đà. Cá chín mềm nhưng vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên, không bị khô hay ngấy.

Cách này đặc biệt hợp với cá diêu hồng, cá lóc hoặc cá nục. Cá hấp cũng có thể ăn kèm rau sống, bánh tráng nếu muốn đổi kiểu, nhưng chỉ cần dọn cùng một bát cơm nóng thôi cũng đủ khiến bữa tối hết veo. Cá hấp cuốn bánh tráng vốn là cách ăn quen thuộc ở nhiều vùng miền, thường kết hợp cá với rau sống, dưa leo, khế hoặc chuối xanh.

Nguyên liệu cho món cá hấp thơm mềm, đậm vị

Với gia đình 3-4 người, có thể chuẩn bị 1 con cá diêu hồng khoảng 800g-1kg, 1 củ gừng, 3-4 nhánh hành lá, 1 cây sả, vài quả ớt và một ít rau thì là hoặc rau mùi.

Phần gia vị gồm muối, tiêu, nước mắm, đường, chanh, tỏi và một chút dầu ăn. Nếu thích vị thơm hơn, có thể thêm vài lát hành tím.

Ảnh minh họa

Cá mua về làm sạch, bỏ mang và ruột, chà nhẹ với muối rồi rửa lại. Dùng dao khía vài đường chéo hai bên thân cá để cá nhanh chín và thấm gia vị hơn. Đây cũng là bước thường được áp dụng khi làm cá hấp nguyên con.

Gừng thái sợi, sả đập dập, hành lá cắt khúc. Nhét một ít gừng, sả và hành vào bụng cá, phần còn lại rải lên trên. Ướp cá với chút muối, tiêu và nước mắm khoảng 15-20 phút.

Hấp đúng cách để cá ngọt, không tanh, không bị khô

Cho cá vào xửng khi nước đã sôi, hấp ở lửa vừa đến khi thịt cá vừa chín tới. Với con cá khoảng 800g-1kg, thường chỉ cần khoảng 15-20 phút tùy độ dày của cá. Trong lúc hấp, hạn chế mở nắp liên tục vì hơi nước bị thoát ra sẽ khiến cá lâu chín hơn.

Khi cá vừa chín, rắc thêm hành lá, gừng thái sợi và một chút tiêu lên trên rồi tắt bếp. Không nên hấp quá lâu vì thịt cá sẽ khô, mất vị ngọt và dễ bị bở.

Điểm làm món này ngon nằm ở phần nước chấm. Có thể pha nước mắm với đường, nước cốt chanh, tỏi băm và ớt theo khẩu vị gia đình. Nếu thích vị cay thơm hơn, giã tỏi và ớt trước rồi mới cho nước mắm, đường và chanh vào khuấy đều.

Cá hấp có vị thanh nên nước chấm không nên pha quá nhạt. Một chút chua, cay và mặn vừa đủ sẽ làm thịt cá đậm đà hơn khi ăn cùng cơm nóng.

Ảnh minh họa

Bày ra mâm, thêm đĩa rau là thành bữa cơm rất dễ ăn

Cá hấp gắp nguyên con ra đĩa, chan nhẹ phần nước cá tiết ra trong quá trình hấp lên trên rồi dọn cùng nước chấm. Có thể ăn với rau luộc, dưa chuột, xà lách hoặc các loại rau thơm để cân bằng vị.

Nếu muốn đổi kiểu, lấy từng miếng cá cuốn cùng bánh tráng và rau sống cũng rất hợp. Cá nục hấp cuốn bánh tráng là cách ăn dân dã đã có từ lâu, thường dùng thêm rau muống non, dưa leo và nước mắm tỏi ớt hoặc mắm nêm.

Nhưng nếu chỉ cần một bữa cơm gia đình nhanh gọn, tôi vẫn thích nhất cách ăn cá hấp với cơm nóng. Thịt cá mềm, ngọt, thơm mùi gừng hành, chấm một chút nước mắm cay cay rồi ăn cùng cơm trắng. Không cần kho lâu, cũng chẳng phải đứng chiên cá đầy dầu mỡ mà mâm cơm vẫn có một món mặn đủ sức làm cả nhà gắp liên tục.

Mẹo nhỏ là nên chọn cá thật tươi và hấp vừa chín tới. Với món này, cá càng tươi thì càng ít cần ướp nhiều gia vị, bởi phần thịt ngọt tự nhiên mới là thứ làm nên vị ngon.