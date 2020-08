"Chi viện" cho người chồng bội bạc cả tỷ đồng không cần đòi lại, gia đình Âu Hà My thực sự rất giàu với cơ ngơi 2 khách sạn toàn ở vị trí đắc địa ngay trung tâm Hà Nội

Tối ngày hôm qua 12/8, Âu Hà My khiến cả mạng xã hội xôn xao khi công khai loạt bằng chứng tố chồng là nam diễn viên Trọng Hưng có mối quan hệ ngoài luồng trong khi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Trong bài viết có hơn 136k lượt tương tác của mình, Hà My có nói đến việc khi vừa lấy chồng về đã phải trả nợ 1 tỷ đồng và sau 1 tháng về chung nhà thì chồng phá sản. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ bởi trước đó chồng Hà My luôn thể hiện mình là người giàu có, sang chảnh.

Âu Hà My và chồng Trọng Hưng thuở còn mặn nồng, anh chồng lúc nào cũng rất sang chảnh và hào hoa.

Ấy thế nhưng điều khiến cho dân tình tò mò nhiều hơn nữa là việc Hà My nói rằng chính gia đình cô đã cưu mang, chu cấp cho Trọng Hưng mọi thứ. Vậy thực chất nhà Hà My giàu đến cỡ nào?

Được biết, Âu Hà My sinh ra là con một trong gia đình giàu có, bố mẹ đều kinh doanh lĩnh vực khách sạn. Ngay từ nhỏ, Hà My đã được bố mẹ chiều chuộng và đầu tư khoản học hành. Do đó, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, Âu Hà My đã học tiếp lên thạc sĩ và bây giờ đang là giảng viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội.

Hà My chụp ảnh cùng bố mẹ.

Cô gái "sướng từ trong trứng" là có thật.

Cuối năm 2019, bố Hà My không may qua đời để lại sự nghiệp kinh doanh cho mẹ và Hà My gánh vác. Đến nay, nữ giảng viên đang là người sở hữu và điều hành 2 khách sạn đều nằm ở những vị trí đắc địa trong thành phố trong đó có 1 cơ ngơi mang tên Âu Hà My và mẹ bởi đây là công trình tâm huyết mà bố của cô nàng muốn dành tặng vợ con.

Khách sạn của nhà Hà My.

Cả hai cơ ngơi đều nằm ở những vị trí đắc địa ở Hà Nội.

Xem đến đây, chắc hẳn nhiều người đã thực sự ngưỡng mộ thân phận của cô giảng viên xinh đẹp. Cô nàng thậm chí còn gây ấn tượng hơn khi chứng minh được thực lực tài giỏi. Tuy nhiên, cô nàng lại kém may mắn khi hôn nhân sớm tan vỡ dù trong quá trình chung sống đã cố gắng giúp chồng bằng khối tài sản của chính gia đình mình.