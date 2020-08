Lộ tin nhắn riêng của Âu Hà My và chồng nổi tiếng: Lúc mặn nồng thì sến tới mức hội FA “nổi da gà” nhưng khi có bồ nhí lại cạn tình tới đáng sợ

Câu chuyện gây xôn xao MXH tối qua tới giờ chính là việc nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My lên tiếng tố chồng nổi tiếng ngoại tình. Vốn là một cặp trai tài gái sắc, luôn dành cho nhau những lời có cánh và ngọt ngào trên facebook, thế nên khi người trong cuộc lên tiếng "bóc" thì ai nấy mới sửng sốt... hóa ra, ngôn tình chỉ ở thế giới ảo thôi, chứ không có ở đời thực!

Âu Hà My và chồng nổi tiếng từng rất ngọt ngào khiến ai nấy xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, gây xôn xao không kém clip bắt gian và "đánh ghen" một cách nhẹ nhàng, văn minh của Âu Hà My chính là những tin nhắn riêng tư giữa Trọng Hưng - vợ và Trọng Hưng - bồ nhí. Nhiều fanpage, group, tài khoản cá nhân đăng tải đều thu hút lượng tương tác đông đảo, hàng chục nghìn like, share.



Một trong những bài đăng tiết lộ đoạn tin nhắn riêng tư giữa Trọng Hưng - Hà My, Trọng Hưng - bồ nhí khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình)

Tin nhắn dành cho vợ lúc còn mặn nồng luôn ngọt ngào tới mức... hội FA nổi da gà

Theo đó, khi còn mặn nồng, Nguyễn Trọng Hưng tỏ ra là một anh chồng cực kì quan tâm, yêu thương vợ. Mỗi ngày đều dành những lời có cánh để bày tỏ tình cảm, sự nhớ nhung dù vừa xa nhau... vài tiếng.

"Vợ à, quen và yêu vợ chồng thấy mình thay đổi thật nhiều. Mỗi sáng thức dậy chồng như có thêm động lực để phấn đấu, người đầu tiên chồng luôn nghĩ đến là vợ. Chúc vợ buổi sáng tốt lành!" - Một tin nhắn chào buổi sáng của Trọng Hưng gửi cho vợ lúc 10h 14 phút sáng.

Loạt tin nhắn ngọt ngào, sến sẩm của Trọng Hưng nhắn cho vợ khiến hội FA đọc xong phải than... nổi da gà, gai ốc toàn thân.

"Chúc vợ yêu ngủ thật ngon nhớ. Luôn yêu và thương vợ. Chồng biết ngày mai tương lai còn nhiều áp lực, nhưng chồng nghĩ vợ chồng mình ở cạnh rồi sẽ vượt qua tất cả. Coi nó như 1 kỷ niệm để chúng ta có cái sau này vượt qua rồi ngồi nghĩ còn cười vợ nhỉ! Chồng thương vợ nhớ. Goodnight baby" - còn đây là tin nhắn chúc ngủ ngon của "anh chồng quốc dân" siêu ngọt ngào.

Không chỉ có những tin nhắn chúc sáng - tối, Trọng Hưng có cách nhắn tin ngọt ngào và tình cảm mọi lúc mọi nơi, mọi vấn đề.

Duy chỉ để ảnh đôi làm hình nền điện thoại thôi mà anh chàng cũng dài dòng giải thích một cách sến sẩm. "Vợ biết không? Chồng luôn giữ hình nền này và không bao giờ thay đổi. Vợ biết tại sao không?

Vì chồng yêu vợ từ ngày đầu gặp vợ. Dù mãi về sau có thế nào chồng cũng không thay đổi vợ à.

Chồng phân tích bức ảnh này cho vợ nhé: Vợ cười rất tươi và hạnh phúc. Chồng ở sau bao bọc và mỉm cười nhẹ, điềm tĩnh, xử lý tất cả những vấn đề trong cuộc sống này để vợ được an yên và hạnh phúc. Liệu điều đó đã đủ chưa vợ yêu?"

Trọng Hưng để ảnh hai vợ chồng làm hình nền điện thoại, còn vòng vo giải thích đầy ngọt ngào với vợ như thế này thử hỏi người con gái nào lại không "lịm tim" cho được?

Trọng Hưng đúng là "cao thủ tình trường", tin nhắn nào cũng như rót mật vào tai... "Vợ yêu à, hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng mình. Thời gian cứ trôi đi nhưng tình yêu chồng dành cho vợ vẫn luôn đong đầy. Tự nhiên cả đêm nhớ về từ ngày mới gặp tới lúc tán tỉnh, thức đến tận gần 2h sáng để nói chuyện như 2 vị thần vậy vợ nhỉ...



Cười không ngớt luôn ấy chứ! Những tháng ngày bên nhau thật hạnh phúc. Đôi khi chồng nghĩ rằng đúng là duyên trời. Tìm kiếm bao lâu rồi cũng tìm được người phù hợp với mình nhất" - Trọng Hưng nhắn tới Hà My.

Một người chồng luôn ngọt ngào, nói những lời đường mật là thế nhưng cuối cùng cũng "cắm sừng" vợ. Thậm chí, Âu Hà My còn tiết lộ công ty của Trọng Hưng bị phá sản cũng do gia đình cô giúp đỡ. Anh nhiều lần đứng trên bờ vực bị kiện tụng cũng một tay gia đình cô lo liệu. Bố mẹ chồng có những lời xúc phạm, miệt thị bên đằng gái nhưng Âu Hà My cũng nhẫn nhịn.

Thế mà cuối cùng nữ giảng viên đau đớn phát hiện chồng ngoại tình. Không chỉ thế, khi cô bị sảy thai, anh đưa cô vào viện rồi bỏ mặc đó mà tới khách sạn của nhân tình...

Đoạn tin nhắn ngắn ngủi của Trọng Hưng và bồ nhí khiến ai nấy phẫn nộ

Khi còn yêu thì ngọt ngào hết nấc, nhưng khi có bồ nhí thì chồng nổi tiếng của Âu Hà My lại phũ tới cạn tình cạn nghĩa. Dù vợ sảy thai, mẹ vợ ngất xỉu trong viện nhưng anh vẫn bỏ đi với bồ nhí. Đoạn tin nhắn giữa cả 2 sau khi bị lộ ra lại càng khiến dân tình phẫn nộ.

Bằng chứng Trọng Hưng và bồ nhí đi với nhau bị Âu Hà My chụp được.

"- Nhớ anh, anh về nhà chưa, làm gì rồi?

- Anh vừa về, nhớ em quá.

- Không ở viện với vợ cơ à mà nói nhớ em?

- Vợ sảy rồi, anh về anh không muốn ở đó thêm làm gì!

- Qua rồi thì thôi anh ạ, mai đi làm qua em nấu cơm cho ăn nhé..."

Đoạn tin nhắn Trọng Hưng nói nhớ nhung bồ nhí khi vợ đang nằm viện vì sảy thai.

Đọc những dòng tin nhắn xong cư dân mạng không khỏi phẫn nộ, nhiều chị em còn quá bức xúc mà buông lời chỉ trích, mắng chửi gay gắt cặp đôi này.

Hiện tại Trọng Hưng và cả cô gái bị tố là người thứ 3 tên Tr đã khóa facebook và không có động thái gì trước sự việc đang gây bão MXH này!