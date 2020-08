Âu Hà My có lẽ là cái tên được nằm trong "tìm kiếm phổ biến" của cộng đồng mạng ngày hôm nay. Câu chuyện "bị chồng phản bội" đầy đau đớn của nữ giảng viên xinh đẹp khiến không ít người ngỡ ngàng.

Âu Hà My tố chồng ngoại tình gây bão mạng tối qua. Ảnh: Chụp màn hình.

Rõ là "gái có công mà chồng vẫn phụ", bên cạnh bài tố chồng ngoại tình bỏ rơi mình Âu Hà Mỹ cũng đã cho cộng đồng mạng nhìn thấy rõ cuộc hôn nhân đầy thăng trầm của cô không đẹp như vẻ ngoài được mọi người biết đến, Hà My luôn lo lắng, yêu thương hay thậm chí là chu cấp cho chồng thế nên chẳng ai ngờ một ngày "hồng nhan" này lại phải nhận sự phản bội đắng cay như thế.

Ai cũng nghĩ đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ.

Bày tỏ sự thương cảm cho Hà My ngay lúc này ngoài bạn bè, đồng nghiệp còn có mẹ - người mà có lẽ với Hà My là quan trọng nhất ngay lúc này.

Mẹ Âu Hà My gửi lời nhắn nhủ đến con gái.

Chỉ là đôi dòng bình luận, nhưng với Âu Hà My mẹ bây giờ chính là nguồn động lực lớn lao của cô: "Con ạ, các cụ nói con gái như hạt mưa sa, hạt sa xuống giếng, hạt sa đầm lầy. Nhưng giờ này mẹ mừng vì cả nhà mình và mọi người đã nhìn ra bộ mặt thật người chồng của con, vô tình vô nghĩa... Con à, con hãy mạnh mẽ và bước qua vũng lầy này, bước sang trang mới. Đừng tiếc thương những chiếc lá vàng rơi rụng, nó sẽ là phân bón để nảy mầm xanh trên bước đường con đi thôi”.

Qua dòng bình luận, có thể thấy mẹ Hà My đang cố gắng trấn an con gái. Bà cảm thấy may mắn thay con vì đã kịp nhận ra bộ mặt thật của con rể. Bên cạnh đó xót xa hơn, khi mẹ của Hà My nhắc về người ba quá cố của cô: "Cha mất rồi, giờ còn mình mẹ, con là chỗ dựa tinh thần cho mẹ để mẹ con mình vững bước vượt qua", lời nhắc này đồng thời cũng là một sự thức tỉnh cho Âu Hà My vì ngay trong lúc này cô cũng chính là động lực duy nhất của mẹ.

Âu Hà My chụp cùng chồng cũ và mẹ.

"Tương lai phía trước còn rất dài, con bản lĩnh và mạnh mẽ lắm, đối với mẹ con là đứa con rất ngoan, rồi một ngày con sẽ tìm được chân lý đích thực của cuộc đời mình. Mẹ yêu con”, mẹ Âu Hà My viết cho con.

Đáp lại bình luận của mẹ, Âu Hà Mỹ cũng âm thầm cho mọi người biết cô sẽ cùng mẹ cố gắng vượt qua.

Âu Hà My nhận được nhiều sự an ủi từ cộng đồng mạng.

Được biết Âu Hà My và chàng đạo diễn trẻ Trọng Hưng kết hôn hồi tháng 10/2019, hôn nhân của cô khiến không ít người ganh tị. Trên trang cá nhân, Âu Hà My thường xuyên chia sẻ ảnh hạnh phúc cùng chồng, cả hai rất hay check-in tại nhà hàng sang trọng bên cạnh đó Trọng Hưng còn vào bếp nấu ăn cho vợ. Mãi cho đến tối qua, trên trang cá nhân của nữ giảng viên xinh đẹp này đăng tải bài tố chồng ngoại tình gây bão mạng xã hội kèm theo đó là hình ảnh, video, ghi âm được xem là chứng cứ đầy đủ khiến Trọng Hưng nhận nhiều lời chỉ trích từ dân mạng. Ai cũng cho rằng Hà My đã chịu nhiều tổn thương khi lấy phải một người chồng tệ bạc.