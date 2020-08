Âu Hà My - cô giáo hot nhất MXH lúc này: Giảng viên đại học quốc gia, có bằng Thạc sĩ và nói tiếng Pháp như gió

Tối qua (12/8), dư luận xôn xao trước một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhân vật chính là cô giáo hot girl Âu Hà My và chồng đạo diễn - doanh nhân Nguyễn Trọng Hưng. Theo đó, Âu Hà My tố cáo chồng mình ngoại tình, vô trách nhiệm với vợ và bội bạc gia đình.

Câu chuyện đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Ai nấy đều cảm thấy thương xót cho Hà Mỹ bởi cô nàng quá "hồng nhan bạc phận". Khi nhìn vào đời tư của cô giáo này, người ta mới càng xót xa bởi không chỉ xinh đẹp, Hà My còn cực kỳ giỏi giang. Tuy còn trẻ tuổi nhưng cô gái này có thành tích học tập khiến ai nấy không khỏi ngưỡng mộ.

Giảng viên đại học xinh đẹp Âu Hà My.

Được biết, Hà My sinh năm 1994, xuất thân từ một gia đình khá giả ở Hà Nội. Cả bố và mẹ cô đều là những người làm kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn. Ngày 15/12/2019, bố Hà My không may qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Gạt đi nỗi đau, Hà My cùng mẹ thay bố tiếp quản công việc kinh doanh. Nữ giảng viên hiện đang sở hữu hai khách sạn đều nằm ở những vị trí đắc địa của thành phố.

Bên cạnh việc kinh doanh thì công việc chính trước đó của cô là giảng viên tại một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Trong những năm tháng đi học, Âu Hà My sở hữu thành tích học tập cực khủng. Cô có 16 năm theo học tiếng Pháp và sử dụng ngôn ngữ này cực kỳ thành thạo.

Âu Hà My có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc.

Năm lớp 11, Hà My giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp nên được tuyển thẳng vào chuyên ngành Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong suốt quá trình theo học, cô gái sinh năm 1994 liên tục đạt được những thành tích học tập xuất sắc.

Khi đang là sinh viên năm 3, Hà My được chọn làm giám thị trông thi tại điểm thi Đại học Công Nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, cô được trường giữ lại làm giảng viên khoa tiếng Pháp. Người đẹp này còn theo học Thạc sĩ song song với việc đi dạy và hiện đã lấy được bằng. Cô cũng từng chia sẻ về việc muốn theo học lên Tiến sĩ trong tương lai.

Dù ngoài đời luôn ăn mặc trẻ trung, sành điệu và có phần sexy nhưng khi đi dạy, Âu Hà My luôn chọn trang phục trang nhã, kín đáo và lịch sự. Chính vì vậy nữ giảng viên này tạo được ấn tượng rất tốt với sinh viên trong trường. Trên trang cá nhân, Hà My từng chia sẻ hình ảnh cô được học trò tổ chức sinh nhật. Có thể thấy nữ giảng viên này rất được lòng sinh viên.