Chỉ ngâm mộc nhĩ trong nước, coi chừng bạn đang ăn phải trứng côn trùng

Cách sơ chế mộc nhĩ phổ biến hiện nay là ngâm vào nước , rồi chế biến. Cách làm này thực chất đang gieo mầm cho những nguy cơ về sức khoẻ. Bạn có thể đang ăn phải trứng côn trùng trong mỗi miếng mộc nhĩ.

Mộc nhĩ khô có nhiều bụi bẩn, trứng côn trùng.

Những "bí mật" ẩn giấu trong mộc nhĩ

Mộc nhĩ cực kỳ bổ dưỡng, giàu chất sắt, protein, chất béo, carbohydrate, nhiều loại vitamin và khoáng chất. Nó được mệnh danh là "thịt chay" - một nguyên liệu lành mạnh và ngon miệng.

Nhưng dù mọc hoang hay được trồng, mộc nhĩ đều phát triển chủ yếu trên thân cây mục nát ẩm ướt - môi trường sinh sản chủ yếu của côn trùng. Trong quá trình thu hoạch, phơi khô và bán, mộc nhĩ cũng tích tụ rất nhiều bụi bẩn và tạp chất, ẩn trong các lớp nếp gấp và kẽ hở của chúng.

Nếu bạn chỉ ngâm nấm mộc nhĩ trực tiếp trong nước, rất khó để rửa sạch trứng côn trùng và tạp chất. Trứng côn trùng rất dai dẳng, nước không thể tiêu diệt chúng. Chỉ nghĩ đến việc ăn nấm mộc nhĩ ngâm như vậy thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi.

Hơn nữa, việc ngâm mộc nhĩ trong nước quá lâu rất dễ dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn. Nếu vô tình ăn phải mộc nhĩ bị nhiễm bẩn, sự cố ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Vì vậy, đừng xem nhẹ quá trình sơ chế mộc nhĩ.

Mộc nhĩ là món ăn ngon nhưng cần được xử lý cẩn thận.

Mẹo làm sạch mộc nhĩ

Đầu tiên, bạn nên chuẩn bị một hộp đựng có nắp đậy, chẳng hạn như hộp cơm trưa thông thường hoặc hộp đựng thực phẩm. Cho mộc nhĩ khô vừa đủ vào hộp rồi thêm một ít bột mì. Bột mì là một chất làm sạch tuyệt vời, có khả năng hút ẩm mạnh và thấm sâu vào mọi nếp gấp, kẽ hở của mộc nhĩ, hút chặt trứng côn trùng hoặc tạp chất ẩn bên trong.

Tiếp đến, bạn thêm nửa thìa đường trắng. Đường không chỉ để tạo hương vị, nó giúp mộc nhĩ hấp thụ nước nhanh chóng, cho phép chúng ngấm nước nhanh. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn do ngâm quá lâu.

Sau khi thêm đường, hãy đổ nước ấm vào. Nhiệt độ nước rất quan trọng. Nước lạnh sẽ làm nấm ngấm quá chậm, khiến bạn mất thời gian, nước sôi sẽ làm nấm bị nhão và mất chất dinh dưỡng. Nước ấm cho phép mộc nhĩ hấp thụ nước nhanh chóng trong khi vẫn giữ được kết cấu và chất dinh dưỡng. Mực nước chỉ cần đủ để ngập nấm.

Cuối cùng, đậy nắp lại và lắc mạnh trong 3-5 phút, lắc lên xuống và sang trái sang phải. Đừng đánh giá thấp động tác lắc này. Nó giúp các phân tử nước chuyển động nhanh, đẩy nhanh quá trình ngấm nước và nở của mộc nhĩ, đồng thời loại bỏ bụi bẩn bám trên chúng.

Sau khi lắc, mở nắp ra, và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mộc nhĩ đã nở to và mập mạp. Cuối cùng, bạn rửa sạch chúng vài lần với nước sạch để loại bỏ bột, bụi bẩn còn sót lại và sử dụng để chế biến món ăn.

Mộc nhĩ được xử lý đúng cách sẽ nở to, mập mạp và an toàn.

Cách chọn mộc nhĩ

Mộc nhĩ chất lượng cao có màu sắc khác nhau ở hai mặt. Mặt trước có màu nâu sẫm hoặc đen bóng, trong khi mặt sau có màu xám hoặc trắng xám.

Nếu thấy mặt sau của mộc nhĩ có màu vàng hoặc quá trắng, bạn nên cẩn thận. Điều này có thể là do nó đã được bảo quản quá lâu , bị ẩm và hư hỏng, hoặc đã trải qua một số phương pháp xử lý đặc biệt. Những loại nấm mộc nhĩ như vậy chắc chắn không phải là hàng chất lượng tốt.

Cách thứ hai là kiểm tra độ khô bằng cách bẻ. Nấm mộc nhĩ chất lượng cao rất khô, chúng dễ dàng gãy khi bẻ nhẹ và mặt cắt giòn. Nếu chúng mềm và khó bẻ, điều đó có nghĩa là nấm bị ẩm. Mộc nhĩ ẩm không chỉ có vị khó ăn mà còn khó bảo quản, chúng sẽ bị mốc và hư hỏng nhanh chóng .