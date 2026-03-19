Vì sao màng bọc thực phẩm có thể giữ thực phẩm tươi ngon, trong khi túi nilon lại dễ khiến thực phẩm bị hư hỏng?

Ở nhà bạn có hay làm thế này không: Bọc nửa quả dưa hấu bằng màng bọc thực phẩm, và nó vẫn khá tươi vào ngày hôm sau? Nhưng nếu bạn dùng một túi ni lông mua ở siêu thị, nhét rau củ vào trong, rồi cho vào tủ lạnh, thì rau củ sẽ bị héo, nhớt và mốc meo chỉ sau vài ngày!

Lạ thật. Chúng đều làm bằng nhựa, và một lớp màng bọc thực phẩm mỏng có thể "giữ" thực phẩm tươi lâu hơn, vậy tại sao một chiếc túi nhựa dày lại trở thành "án tử" cho thực phẩm?

Tại sao thức ăn lại bị hỏng?

Nguyên nhân chủ yếu là do hai nhóm "tác nhân gây hại". Một nhóm gồm các vi sinh vật như vi khuẩn và nấm mốc, chúng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng bám vào thức ăn, ăn và uống, sinh sản, rồi làm hỏng thức ăn.

Nhóm còn lại là oxy, chất này phản ứng với một số thành phần trong thực phẩm, chẳng hạn như làm cho chất béo có mùi hôi và làm cho bề mặt cắt của quả táo chuyển sang màu vàng. Quá trình này được gọi là quá trình oxy hóa.

Vì vậy, nhiệm vụ cốt lõi để giữ thực phẩm tươi ngon là ngăn chặn 2 nhóm "kẻ xấu" này càng nhiều càng tốt. Vậy màng bọc thực phẩm hoạt động như thế nào? Nó giống như việc khoác cho thực phẩm một "bộ đồ bảo hộ thông minh" được thiết kế riêng. Bộ đồ này có một thủ thuật thông minh: nó thoáng khí, nhưng không cho vi khuẩn xâm nhập.

Vì sao thực phẩm được bọc trong màng bọc lại được bảo quản tốt hơn?

Điều này có nghĩa là gì?! Màng bọc thực phẩm đạt tiêu chuẩn, đặc biệt là loại làm từ chất liệu PE thường được sử dụng trong gia đình, có độ thoáng khí nhất định, cho phép một lượng nhỏ oxy đi qua.

Đó chính là điểm tuyệt vời! Nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là trái cây và rau củ, vẫn còn "sống" sau khi được thu hoạch, vẫn tiếp tục hô hấp yếu. Nếu bạn làm chúng ngạt thở hoàn toàn, tước đoạt hết oxy, chúng sẽ chuyển sang "hô hấp kỵ khí", tạo ra các chất như rượu và acetaldehyde, khiến chúng "say" và thối rữa nhanh hơn.

Màng bọc thực phẩm tạo ra môi trường ít oxy nhưng không hoàn toàn không có oxy, làm chậm quá trình trao đổi chất và đưa vi sinh vật vào trạng thái ngủ đông, nhờ đó ngăn ngừa chúng bị hư hỏng quá nhanh.

Đồng thời, lớp màng này ngăn chặn hiệu quả bụi bẩn từ bên ngoài và hầu hết vi khuẩn, cũng như ngăn thực phẩm mất nước quá nhanh, nhờ đó duy trì được độ ẩm. Như bạn thấy, nó không làm thực phẩm bị ngạt, không ngăn chặn các tác nhân gây hại từ bên ngoài, mà lại không giữ được độ ẩm. Với sự kết hợp các phương pháp này, làm sao hiệu quả bảo quản lại có thể kém được?

Hãy cùng xem xét những chiếc túi nilon mà chúng ta thường dùng hàng ngày khi đi mua sắm thực phẩm. Mặc dù cả túi nilon và màng bọc thực phẩm đều là sản phẩm từ nhựa, nhưng nguồn gốc và mục đích của chúng hoàn toàn khác nhau. Ngay từ khi được thiết kế và sản xuất, màng bọc thực phẩm đã có một mục tiêu rất rõ ràng: Tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc gia.

Nó có những yêu cầu chính xác đối với các chỉ số như độ thấm oxy và độ thấm ẩm để đạt được điểm cân bằng tối ưu cho việc bảo quản. Còn đối với các túi nhựa miễn phí được sử dụng trong siêu thị và chợ, nhiệm vụ chính của chúng là "chịu tải" và "dễ mang theo" . Vì vậy độ bền và khả năng chứa nhiều đồ là yếu tố quan trọng.

Do đó, chúng thường được làm từ vật liệu dày hơn, và để đảm bảo độ bền và giảm chi phí, chúng có thể sử dụng nhựa không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, thậm chí có thể chứa nhiều chất phụ gia không rõ nguồn gốc. Quan trọng hơn, chúng hầu như không thoáng khí hoặc khả năng thoáng khí rất kém.

Khi bạn nhét một lượng rau xanh tươi ngon vào một túi nhựa rồi buộc chặt. Môi trường như vậy thì sao? Hoàn toàn ẩm ướt, ngột ngạt và thiếu oxy! Chẳng phải đây chính là kiểu "phòng xông hơi" và "vùng thoải mái" mà vi khuẩn và nấm mốc yêu thích nhất sao?

Hơi ẩm và khí carbon dioxide do quá trình hô hấp của thực phẩm tạo ra không thể thoát ra ngoài và bị giữ lại bên trong. Khi nhiệt độ tăng lên, vi khuẩn phát triển mạnh và sinh sôi nhanh chóng. Đồng thời, rau quả, để tồn tại, phải tiêu thụ lượng chất dinh dưỡng gấp đôi và sản sinh ra nhiều chất chuyển hóa có hại hơn.

Khi thực phẩm bị kẹp giữa "hai càng", làm sao nó không nhanh chóng bị thối rữa thành một đống nhão nhoẹt? Vì vậy, việc cho thực phẩm vào túi nilon rồi để trong tủ lạnh không phải để giữ cho thức ăn tươi ngon mà thực tế là đang tạo ra môi trường lý tưởng cho thức ăn phân hủy nhanh hơn.

Màng bọc thực phẩm có thực sự "làm được mọi thứ"?

Vậy, cuộn màng bọc thực phẩm ở nhà có nghĩa là nó có thể "làm được mọi thứ" và bọc được bất cứ thứ gì? Đừng nghĩ như vậy! Mọi chuyện không đơn giản như thế. Đầu tiên, bạn cần biết rằng màng bọc thực phẩm không phải là giải pháp "phù hợp với mọi trường hợp" và nó có nhiều loại khác nhau.

Các loại màng bọc phổ biến nhất trên thị trường hiện nay chủ yếu gồm 3 loại: polyetylen (PE), polyvinyl clorua (PVC) và polyvinylidene clorua (PVDC). Ba loại này có tính chất và khả năng khác nhau.

Màng bọc thực phẩm PE là vật dụng phổ biến trong gia đình. Nó mềm mại và an toàn, thích hợp để bọc các loại thực phẩm hàng ngày như trái cây, rau củ và thức ăn thừa. Có thể bảo quản an toàn trong tủ lạnh.

Tuy nhiên, có một nhược điểm nhỏ: Nó khá nhạy cảm với dầu mỡ. Nếu tiếp xúc lâu với thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc ở nhiệt độ cao, một số chất có thể ngấm vào thực phẩm. Do đó, nhìn chung không nên dùng để bọc thực phẩm nấu chín nhiều chất béo hoặc hâm nóng bằng lò vi sóng trong thời gian dài.

Màng bọc thực phẩm PVC thường có độ trong suốt và độ bám dính tốt, và trước đây thường được sử dụng trong siêu thị để bọc rau củ và tại các quầy thực phẩm chế biến sẵn trong siêu thị.

Tuy nhiên, nó có một "điểm yếu chí mạng" - đó là cần thêm một chất gọi là "chất làm mềm" trong quá trình sản xuất để làm cho nó mềm hơn. Một số chất làm mềm này dễ bị thôi nhiễm vào thực phẩm khi tiếp xúc với dầu hoặc nhiệt độ cao.

Mặc dù màng bọc thực phẩm PVC đạt tiêu chuẩn quốc gia an toàn khi sử dụng bình thường, nhưng các chuyên gia thường khuyên không nên dùng nó để bọc thực phẩm nhiều dầu mỡ và tuyệt đối không nên dùng trong lò vi sóng. Do đó, chất liệu PE là lựa chọn đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi hơn cho gia đình.

Màng bọc thực phẩm PVDC được coi là "sản phẩm ưu việt" vì có khả năng bảo quản và ngăn chặn tốt hơn, chịu nhiệt tốt và có thể được sử dụng để đóng gói một số thực phẩm đã nấu chín và thịt. Thậm chí, nó còn có thể được sử dụng trong lò vi sóng ở mức độ hạn chế.

Khi mua màng bọc thực phẩm, đừng chỉ chọn loại rẻ nhất. Hãy đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì. Bạn cần biết nó được làm từ chất liệu gì, có chịu được nhiệt hay không và nhiệt độ tối đa mà nó có thể chịu được.

Một số loại thực phẩm không nên bọc bằng màng bọc thực phẩm

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn nữa là việc bọc một số loại thực phẩm bằng màng bọc thực phẩm thực sự có thể khiến chúng nhanh hỏng hơn! Ví dụ, các loại rau lá xanh mỏng manh như rau bina và xà lách có tốc độ hô hấp cao.

Nếu bạn bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, cây sẽ không thể thở và khí carbon dioxide mà nó tạo ra không thể thoát ra ngoài. Cây sẽ nhanh chóng "ngạt thở" và lá sẽ chuyển sang màu vàng, trở nên dính và mọc nấm mốc. Nó sẽ hư hỏng nhanh hơn cả khi bạn không dùng màng bọc thực phẩm.

Ví dụ, các loại trái cây nhiệt đới như chuối và xoài giải phóng một loại khí gọi là ethylene, giúp trái cây chín. Nếu bạn bọc chúng trong màng bọc thực phẩm, khí ethylene sẽ không thoát ra ngoài và bị giữ lại bên trong, dẫn đến vỏ chuối nhanh chóng chuyển sang màu đen và trái cây chín quá mức rồi bị thối rữa.

Các loại rau củ như khoai tây và hành tây thích môi trường khô ráo, thoáng khí. Nếu bạn bọc chúng trong màng bọc thực phẩm, hơi ẩm sẽ không thoát ra ngoài, khiến chúng dễ nảy mầm và thối rữa hơn.

Bạn không nên dùng màng bọc thực phẩm đậy kín các món ăn vừa nấu xong. Bởi vì nhiệt độ cao sẽ đẩy nhanh quá trình di chuyển của bất kỳ chất nào có thể có trong màng bọc, và môi trường kín, ẩm ướt cũng là nơi sinh sôi của vi khuẩn.

Vậy bạn nên làm gì với những thực phẩm này? Rau lá xanh có thể được thấm khô bằng giấy bếp rồi cho vào túi ni lông thoáng khí hoặc túi ni lông có lỗ; rau củ có thể được đặt trực tiếp vào rổ khô ráo, thoáng mát; các món ăn nóng phải được để nguội hoàn toàn trước khi bọc bằng màng bọc thực phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và cho vào tủ lạnh. Tuy nhiên, màng bọc thực phẩm không phải là giải pháp vạn năng; bạn phải "điều chỉnh cách bọc tùy theo loại thực phẩm".