Chỉ mất 1 giây để bọc thực phẩm, “cân” được đủ loại bát đĩa, 3 “bảo bối” này đang được chị em ráo riết săn lùng

1. Tấm silicon bọc thực phẩm tự dính

Nhắc đến nắp silicon bọc thực phẩm, chị em thường sẽ nghĩ tới loại miếng tròn có tai, tuy nhiên loại này có khá nhiều nhược điểm như độ đàn hồi kém, rất khó lắp vào những đồ đựng hình vuông, giảm độ bám nếu bị dính mỡ và nước. Nhưng với tấm silicon bọc thực phẩm kiểu mới, mọi khuyết điểm kể trên đều được loại bỏ.

Chị em chỉ cần đặt tấm silicon lên miệng bát/đĩa là nó sẽ tự bám chặt, thao tác chỉ mất đúng 1 giây. Tất nhiên, chị em có thể miết thêm phần diềm thừa để tối ưu độ bám.

Tấm silicon bọc thực phẩm tự dính (Nguồn: TikTok)

Theo thử nghiệm thực tế của 1 Youtuber, sản phẩm này chống tràn cực tốt, độ co giãn cũng rất đáng khen khi có thể bọc được chiếc đĩa to hơn nhiều so với kích thước của nó

Clip thử nghiệm tấm silicon bọc thực phẩm (Nguồn: Taiwan Hao Shicai Fooding)

Ngoài ra, loại silicon này có thể cho vào cả lò vi sóng. Và do làm bằng silicon nên sản phẩm hoàn toàn có thể tái sử dụng, tiết kiệm và thân thiện với môi trường hơn nhiều so với màng bọc thực phẩm.

2. Nắp đậy bảo quản thực phẩm hút chân không

Sản phẩm này có thiết kế giống như 1 chiếc lồng bàn mini, có thể hút cố định lên bát/đĩa giúp giữ thực phẩm bên trong luôn tươi ngon. Cách sử dụng của sản phẩm này rất đơn giản, chị em chỉ cần đặt nắp lên trên bát/đĩa, đặt tay trên nút tròn của nắp rồi dùng lực nhấn xuống. Toàn bộ thao tác chỉ mất vỏn vẹn 1 giây.

Nắp hút chân không bảo quản thực phẩm dạng lồng đậy (Nguồn: TikTok)

Điểm hay ho ở sản phẩm này là có thể “cân” được mọi loại đồ đựng với đủ kích cỡ khác nhau, từ bát nhỏ để ăn cơm, bát canh, các loại đĩa lớn nhỏ cho tới cả… thớt. Sản phẩm có độ bám rất chắc chắn và đảm bảo không làm trào nước, đáng sắm vô cùng chị em ơi.

3. Nắp hút chân không bảo quản thực phẩm

Thêm 1 loại nắp bảo quản thực phẩm dạng hút chân không nữa cho chị em tham khảo. Loại này thường bán theo set với nhiều kích cỡ khác nhau để đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Nắp đậy bảo quản thực phẩm hút chân không (Nguồn: TIkTok)

Cách sử dụng của sản phẩm này cũng tương tự loại trên: Đặt lên miệng bát/đĩa rồi dùng tay nhấn theo hướng từ trên xuống dưới. Trông mỏng manh là vậy nhưng loại nắp này cũng có độ bám dính siêu chắc, lúc gỡ ra cũng rất dễ dàng. Đặc biệt, loại này có thể tái sử dụng sau khi khử trùng bằng nước sôi.

