Top 4 sản phẩm thông minh từ Hàn Quốc “giải nhiệt” việc bếp núc ngày hè

Thời nay, người phụ nữ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc giữ gìn tổ ấm mà còn nỗ lực khẳng định bản thân qua sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội khác. Danh sách những điều cần làm mỗi ngày rất lớn, vì vậy người phụ nữ hiện đại luôn biết cách cân đối thời gian, sử dụng các sản phẩm thông minh để tất cả được lo liệu chu toàn. Đặc biệt, trong những ngày hè nóng nực, những sản phẩm này càng là "trợ thủ" đắc lực để tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn đảm bảo việc chăm sóc bản thân và gia đình hiệu quả.



1. Máy làm sữa hạt đa năng tự động rửa MAGIC Eco AC-141

Sản phẩm có chức năng xay nấu đa dạng như: nấu sữa đậu nành, xay sinh tố, nấu cháo nhuyễn cho em bé ăn dặm, hầm thức ăn, xay hạt to cho người lớn tuổi, xay hạt khô… với dung tích lớn tới 1,5L và khả năng vệ sinh tự động. Lồng nồi tích hợp công nghệ mới giúp cách điện, cách nhiệt đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và giảm đến 90% độ ồn so với các máy truyền thống. Đây là một trong những sản phẩm chống ồn hàng đầu thị trường.

Hiện tại, sữa hạt bán sẵn trên thị trường có giá khá cao và khó đảm bảo được chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy nên thay vì mua sẵn, chỉ cần sắm máy MAGIC Eco AC-141 là có thể thoải mái uống sữa hạt thơm ngon, bổ dưỡng với chi phí cực rẻ.

2. Máy ép chậm miệng rộng thế hệ mới MAGIC Eco AC-137

Giữa mùa nhiều hoa quả thơm ngon, một chiếc máy ép trong nhà là dụng cụ "không thể thiếu". Theo một số khách hàng đã sử dụng, máy ép chậm miệng rộng thế hệ mới MAGIC Eco AC-137 có rất nhiều đặc điểm vượt trội. So với máy ép nhanh thường sinh ra nhiệt, dễ phản ứng với axit trong trái cây (đặc biệt là táo, cam, chanh) khiến các dưỡng chất bị biến đổi thì máy MAGIC Eco AC-137 với công nghệ ép lạnh (Cold-Pressed) tiên tiến tuyệt đối an toàn và giữ trọn chất dinh dưỡng.

Sản phẩm còn thuộc top những dòng máy ép chậm có ống ép lớn, miệng rộng hàng đầu trên thị trường hiện nay nên dễ dàng sử dụng, khỏi mất công cắt nhỏ thực phẩm. Đi cùng với thiết kế thông minh, chỉ mất 3s để tháo lắp, máy ép tiết kiệm được nhiều thời gian cho những người phụ nữ bận rộn. Đặc biệt, với khả năng ép nhiều loại thực phẩm như rau má, cần tây, táo, cải Kale, dưa hấu, cà rốt…, máy ép chậm MAGIC Eco AC-137 được các phụ nữ sống xanh/ăn sạch, theo đuổi các phương pháp giữ dáng rất yêu thích.

3. Nồi chiên không dầu kết hợp nướng thông minh MAGIC Eco M13

Sản phẩm có dung tích lớn đến 13 lít, đột phá công nghệ Rapid Air xoáy nhiệt tách dầu giảm 90% lượng dầu mỡ đồng thời đảm bảo hương vị tươi ngon giòn rụm không hề thua kém chiên nướng bằng cách truyền thống. Nồi chiên không dầu kết hợp nướng thông minh MAGIC Eco M13 đi kèm với bộ phụ kiện tới 7 món (đầu trục xiên, vỉ chiên, lồng đảo, đĩa xoay, bộ xiên quay, trục quay, khay hứng dầu) tiện lợi, giúp bạn chinh phục mọi món ngon để chiêu đãi cả nhà. Thậm chí, bạn có thể "trình làng" ngay 10 món tại chế độ có sẵn gồm: khoai tây, bò, pizza, sandwich, bánh, tôm, cá, gà chiên, gà nướng, sấy trái cây mà không cần tra google cách điều chỉnh, canh nhiệt.

Có thể thấy, nồi chiên không dầu kết hợp nướng thông minh MAGIC Eco M13 khiến các món "toát mồ hôi" trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt, những tín đồ mê fast-food cũng có thể thoải mái ăn ngon và khoẻ mạnh với sự giúp sức của sản phẩm chất lượng này.

4. Quạt không cánh MAGIC Eco AC-301

Cuối cùng là một sản phẩm làm mát khiến không gian sống dễ chịu hơn trong mùa hè. Quạt có chức năng làm lạnh nhanh chóng, toả hơi mát lên tới 8 tiếng liên tục mà không cần thay nước bởi dung tích bình chứa lớn. Với 4 bánh xe tiện dụng, người sử dụng dễ dàng di chuyển để hưởng không khí mát lành ở mọi nơi.

Đặc biệt, quạt còn tích hợp công nghệ lọc ion âm tự động và tấm lưới lọc bụi bằng gỗ sồi có khả năng lọc sạch bụi mịn hiệu quả khiến không gian vừa mát mẻ dễ chịu, vừa sạch sẽ, an toàn hơn.

Điểm chung của 4 sản phẩm là thiết kế tối giản, tinh tế theo phong cách Hàn Quốc. Từ đó, người sử dụng không chỉ giảm bớt gánh nặng bếp núc, dễ dàng chăm sóc bản thân và gia đình mà còn làm đẹp thêm cho không gian sống của mình.

Các sản phẩm MAGIC Eco hiện đang được nhập khẩu 100%, dán tem hợp quy CR, có Chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ), đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu tại 6 nước Đông Nam Á (Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Cambodia, Myanmar) và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam, được lưu trữ trên hệ thống và được bảo hành theo quy định.

Công ty MAGIC Vietnam chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm này và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng thông qua trung tâm bảo hành ngay tại Việt Nam.

Tham khảo và mua các sản phẩm MAGIC Eco tại Địa chỉ: Showroom Hồ Chí Minh: 237 Đường số 9A, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Showroom Hà Nội: 109 Phố Trung Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Hotline: 1800 6977 - 0909 279 97 Mua hàng online chính hãng tại: https://shopee.vn/magickorea_offcialstore





https://afamily.vn/top-4-san-pham-thong-minh-tu-han-quoc-giai-nhiet-viec-bep-nuc-ngay-he-20220625073651111.chn