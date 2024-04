Trong thời đại ngày nay, hầu như mọi người đều đi ăn uống, tiệc tùng để xả stress, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Điều này khiến cơ thể nạp thêm nhiều độc tố từ các thực phẩm bên ngoài, nếu không may sẽ gây suy yếu hệ miễn dịch, nhất là làm da dẻ xấu hơn rất nhiều.



Sau những bữa tiệc là lúc mà cơ thể tích tụ nhiều độc tố từ thực phẩm nhất.

Theo Lauren Manaker – cử nhân chuyên ngành dinh dưỡng tại Đại học Florida (Mỹ), để "làm mới" bản thân, các chị em hãy dùng 4 loại thực phẩm thải độc cơ thể này để đào thải độc tố tốt hơn:

- Nước lọc

Nước là yếu tố cần thiết để duy trì sự sống và hoạt động của các chức năng cơ bản trong cơ thể. Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể giúp duy trì cân bằng nước, hỗ trợ duy trì hệ thống tuần hoàn máu, giúp cung cấp dưỡng chất và oxy cho các tế bào, cũng như loại bỏ các chất cặn bã, độc hại.

Bên cạnh đó, nước cũng duy trì độ ẩm cho da và mắt, giúp da trở nên mềm mại, mịn màng, sáng bóng. Đối với hệ tiêu hóa, việc uống nước đều đặn còn giảm nguy cơ bị táo bón và các vấn đề tiêu hóa. Ngoài ra, nước cũng kiểm soát cảm giác đói và giúp cơ thể tiêu hao calo hiệu quả hơn. Thậm chí hỗ trợ quá trình giảm cân nếu kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp.

Hãy cố gắng uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày để giúp cơ thể bài độc hiệu quả.

Ngoài ra, nước lọc còn giúp duy trì chức năng của hệ thống thận và tiết niệu, giúp loại bỏ các chất độc hại, cặn bã không cần thiết khỏi cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc ngăn ngừa các vấn đề về thận và đường tiểu, bảo vệ sức khỏe của chúng cũng như làm da đẹp hơn, giảm mụn do gan bị suy yếu.

- Các loại quả mọng

Các loại quả mọng như dâu, việt quất, quả mâm xôi… sở hữu nhiều khoáng chất quan trọng như kali, magie. Chúng giúp duy trì sự cân bằng nước và điện giữa các tế bào, từ đó hỗ trợ sự hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh. Chúng cũng rất ít lượng đường nên vô cùng an toàn cho bệnh nhân tiểu đường, hoặc người muốn giảm cân.

Đặc biệt hơn cả, quả mọng thường chứa nhiều chất xơ, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và duy trì sự cân bằng đường huyết. Chúng cũng giúp giảm cảm giác đói mà không tăng lượng calo tiêu thụ, hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì cân nặng luôn ổn định.

Các loại quả mọng vừa giàu chất xơ lại giàu nước, giúp cơ thể khỏe mạnh trẻ trung hơn.

Thêm vào đó, quả mọng chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và các flavonoid. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do, nhờ vậy giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý như ung thư, viêm nhiễm và lão hóa sớm…

- Hành và tỏi

Hành và tỏi là các loại gia vị giúp các món ăn đậm vị, thơm ngon hơn, tuy nhiên nếu ăn nhiều sẽ khiến cơ thể nặng mùi nên rất ít người thích. Theo các chuyên gia, các loại củ này lại sở hữu nhiều khoáng chất và vô vàn lợi ích với sức khỏe. Đặc biệt nhất là chúng có thể kích thích quá trình thải độc tự nhiên trong cơ thể.

Hành chứa chất allicin - một hợp chất có tính kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp loại bỏ vi khuẩn gây hại trong đường ruột và cải thiện chức năng tiêu hóa. Ngoài ra, hành cũng là một nguồn cung cấp chất xơ quan trọng, giúp tăng cường quá trình loại bỏ chất độc hại và cặn bã từ đường ruột.

Tuy hơi nặng mùi nhưng hãy cố gắng ăn hành tỏi để bảo vệ sức khỏe.

Về phần tỏi, nó cũng chứa chất allicin cùng với một loạt các hợp chất chống oxy hóa khác, giúp cải thiện chức năng gan và thúc đẩy quá trình bài độc của cơ thể. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tỏi còn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh liên quan đến huyết áp, đồng thời hỗ trợ quá trình giảm cân và kiểm soát đường huyết.

- Bông cải xanh

Bông cải xanh là nguồn cung dồi dào các dưỡng chất quan trọng như vitamin C, vitamin K, axit folic, và kali. Ít ai biết rằng, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ hệ miễn dịch. Còn vitamin K lại hỗ trợ cho quá trình đông máu và sức khỏe xương.

Cũng chính nhờ lượng chất chống oxy hóa, chất xơ, bông cải xanh sẽ hỗ trợ chức năng của gan và ruột - hai bộ phận quan trọng trong quá trình loại độc tố. Ngoài ra, chúng còn bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó làm sạch cơ thể và ngăn ngừa sự tích tụ của các loại độc tố.

Bông cải xanh là một trong những loại rau tốt nhất cho sức khỏe.

Đặc biệt, bông cải xanh còn hỗ trợ làn da khỏe mạnh, giảm mụn nhờ vào hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa. Vitamin C giúp kích thích sản xuất collagen, giúp da trở nên săn chắc và đàn hồi hơn. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong bông cải xanh giúp làm sạch và thanh lọc da từ bên trong, giảm bớt vi khuẩn gây mụn, làm dịu tình trạng viêm nhiễm.

Theo Eatthis, Healthline