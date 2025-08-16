5 máy sấy tóc hot nhất 2025: Đẹp – nhẹ – sấy cực nhanh mà tóc vẫn bóng mượt

Nếu bạn đang muốn nâng cấp chiếc máy sấy cũ bằng một mẫu hiện đại – thiết kế đẹp – sấy nhanh mà không hại tóc, đây là 5 sản phẩm đáng thử nhất 2025:

1. Máy sấy và tạo kiểu gấp gọn Dreame Pocket

Giá tham khảo: ~3.790.000 VNĐ

Công suất: 1300W

Thiết kế gập gọn – công nghệ ion âm – giữ nhiệt ổn định

Ưu điểm:

Thiết kế siêu nhỏ gọn, có thể gập đôi – rất tiện mang đi du lịch hoặc bỏ trong túi xách.

Thân vỏ sơn nhám mịn, màu sắc hiện đại (trắng, xanh pastel, cam đất).

Tích hợp cảm biến nhiệt NTC giúp nhiệt độ luôn ổn định, tránh làm tổn thương tóc.

Có ion âm chống rối, giảm tĩnh điện khi sấy.

Nhược điểm:

Công suất thấp hơn các mẫu chuyên dụng – không phù hợp tóc dày, dài.

Không kèm đầu sấy tạo kiểu – chủ yếu để sấy khô nhẹ nhàng.

Không có màn hình hoặc chức năng nhớ nhiệt độ.

Mua tại đây

2. Máy sấy và tạo kiểu 5 trong 1 Dreame AirStyle

Giá tham khảo: ~6.290.000 VNĐ

Công suất: 1300W

Đi kèm 5 đầu sấy – thay đổi kiểu tóc nhanh gọn

Ưu điểm:

Bộ 5 đầu gồm: sấy nhanh – làm phồng – cuốn xoăn 2 chiều – làm mượt – tạo kiểu thẳng.

Thiết kế gọn nhẹ hơn Dyson Airwrap, giá mềm hơn gần 4 lần.

Công nghệ luồng khí Coanda tạo kiểu bằng khí thay vì nhiệt trực tiếp, giảm hư tổn tóc.

Có cảm biến nhiệt và chế độ gió mát cố định kiểu tóc.

Nhược điểm:

Không tự động điều chỉnh tốc độ/áp lực – cần tự lựa chế độ.

Phù hợp nhất với tóc ngang vai đến ngang lưng – tóc quá dày hoặc xoăn bẩm sinh sẽ khó tạo kiểu xoăn bồng.

Cần thời gian làm quen nếu chưa từng dùng thiết bị tạo kiểu dạng này.

Mua tại đây

3. Máy sấy tóc ion âm Xiaomi Mijia H501

Giá tham khảo: ~990.000 VNĐ

Công suất: 1600W

Thiết kế hình trụ – nhẹ – có đầu sấy từ tính

Ưu điểm:

Giá tốt, thiết kế đơn giản mà tinh tế – rất phù hợp cho sinh viên, người mới đi làm.

Tạo ra 200 triệu ion âm/m³, giúp tóc mượt và bóng hơn.

Có 2 chế độ nhiệt chế độ gió mát riêng.

Nhược điểm:

Không có chức năng chống nhiệt độ quá tải.

Không kèm thêm đầu tạo kiểu hoặc phụ kiện làm xoăn.

Chưa phù hợp để tạo kiểu cầu kỳ – chủ yếu sấy khô.

Mua tại đây

4. Máy sấy tóc Dyson Supersonic HD15

Giá tham khảo: ~10.000.000 VNĐ

Công suất: 1600W

Cảm biến thông minh 5 đầu sấy cao cấp

Ưu điểm:

Thiết kế cực kỳ đặc trưng với motor nằm ở tay cầm – gọn – cân bằng – êm.

5 đầu sấy chuyên biệt: chống rối, tạo kiểu uốn, làm mượt, sấy nhanh, gió mát cố định kiểu tóc.

Tích hợp cảm biến nhiệt thông minh 40 lần/giây – bảo vệ tóc khỏi cháy xơ.

Có cả phiên bản Supersonic phiên bản giới hạn màu sắc cực sang.

Nhược điểm:

Giá rất cao – phù hợp với người có ngân sách dư dả hoặc salon chuyên nghiệp.

Không có chức năng cuốn xoăn như Airwrap.

Dễ gặp hàng nhái nếu không mua tại nơi uy tín.

Mua tại đây:

5. Máy sấy tóc Panasonic EH-NA98RP645 nội địa Nhật

Giá tham khảo: ~4.800.000 VNĐ

Công suất: 1800W

Công nghệ nanoe™ Mineral giúp dưỡng ẩm tóc

Ưu điểm:

Tạo ra hạt nano ion siêu nhỏ, giữ ẩm cho tóc – phù hợp tóc khô xơ, gãy rụng.

Có 4 chế độ chuyên sâu: sấy thường – sấy mượt – sấy lạnh – sấy da đầu.

Tự động điều chỉnh nhiệt theo môi trường (nhiệt độ phòng).

Dễ cầm, vỏ nhám chống bám vân tay.

Nhược điểm:

Phiên bản nội địa – cần dùng bộ đổi điện 220V sang 100V để không hỏng máy.

Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật.

Không đi kèm đầu cuốn xoăn hoặc tạo kiểu nâng gốc.

Mua tại đây

Bảng tổng kết nhanh: