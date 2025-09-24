Tôi áp dụng 4 nguyên tắc mua quần áo này và bất ngờ tiết kiệm được 50% chi tiêu, tủ đồ gọn hẳn mà mặc gì cũng hợp

Tủ quần áo – chiếc gương phản chiếu tài chính

Nhiều người thường nhìn vào ví tiền hay bảng chi tiêu để biết mình quản lý tiền có tốt không. Nhưng thật ra, tủ quần áo cũng là một bản sao tài chính: Số tiền bạn từng bỏ ra, những món mua vì cảm xúc, và cả những lãng phí khó nhìn thẳng vào.

Tôi từng bỏ hàng chục triệu đồng mỗi năm mua quần áo rẻ hoặc theo trào lưu, để rồi treo lủng lẳng trong tủ, có món còn nguyên tag. Sau khi đọc chia sẻ của một blogger tối giản, tôi quyết tâm thay đổi – và đây là 4 nguyên tắc giúp tôi không còn hối hận khi mua đồ.

1. Chỉ mua quần áo đúng tông màu bản thân

Mỗi người có “màu hợp” giúp gương mặt sáng hơn và dễ phối đồ. Với tôi, đó là trắng, be và nâu. Khi đi mua sắm, tôi giới hạn mình chỉ chọn 3 màu này.

Nhờ vậy, tôi tránh cảnh “mua cho vui” rồi bỏ quên vì khó mặc. Một chiếc váy hồng pastel từng tiêu tốn của tôi gần 1 triệu nhưng chỉ mặc đúng… một lần đi cà phê. Đó chính là một khoản lãng phí mà tủ quần áo đã nhắc nhở.

2. Tập trung vào quần áo đi làm và vài bộ đồ mặc nhà

80% thời gian của tôi là đi làm, 20% là ở nhà hoặc đi dạo cuối tuần. Thay vì mua vô số váy áo “để dành”, tôi chỉ cần:

- 5 bộ trang phục công sở xoay vòng

- 2 bộ đồ mặc ở nhà, thoải mái nhưng vẫn đủ gọn gàng để ra ngoài

Cách này giúp tôi giảm một nửa chi tiêu mua quần áo, từ gần 12 triệu/năm xuống còn 6–7 triệu. Đặc biệt, buổi sáng chọn đồ cũng nhanh hơn nhiều – chỉ vài phút là xong.

3. Ít áo khoác nhưng chất lượng cao

Mùa thu - đông, tôi từng “sập bẫy” áo khoác đẹp trên app mua sắm, kết quả là 6-7 chiếc treo trong tủ nhưng chỉ mặc 2 chiếc. Mỗi chiếc giá khoảng 1,5 triệu, tổng cộng hơn 10 triệu cho một mùa, nhưng phần lớn chỉ để… trưng.

Giờ tôi áp dụng nguyên tắc 2 chiếc áo khoác chủ lực: một dáng dài, một dáng ngắn. Cả hai đều đầu tư hàng tốt, giá có cao hơn (3-4 triệu/chiếc) nhưng mặc được 3-4 năm. Nếu tính ra, chi phí sử dụng mỗi lần chỉ vài chục nghìn – rẻ hơn rất nhiều so với mua rẻ mà bỏ không.

4. Chỉ mua đồ cơ bản, chất lượng tốt

Quần áo cơ bản (basic) luôn bền, dễ phối và ít lỗi mốt. Một chiếc sơ mi trắng chất vải tốt có thể mặc 5 năm, trong khi một chiếc áo kiểu “hot trend” thường chỉ nổi vài tháng rồi lỗi thời.

Tôi chọn ít nhưng bền: thay vì mua 5 chiếc áo 200 nghìn, tôi dành 1 triệu mua một chiếc áo sơ mi chất lượng. Kết quả là nhìn thanh lịch hơn, mà ví tiền cũng khỏe hơn.

Tủ quần áo cũng là một “khoản đầu tư”

Đầu tư dài hạn: Đồ bền mặc lâu - chi phí tính theo lần sử dụng thấp.

Giảm áp lực chi tiêu: Có kế hoạch rõ ràng - mỗi năm chỉ cần ngân sách cố định cho quần áo.

Tiết kiệm không gian: Ít đồ - không phải mua thêm tủ, kệ, hộp đựng.

Ví dụ, năm 2023 tôi tiêu gần 15 triệu cho quần áo, nhưng sau khi áp dụng 4 nguyên tắc này, năm 2024 con số giảm xuống còn 8 triệu. Tôi chuyển phần dư sang quỹ du lịch và nhờ vậy có chuyến đi Đà Nẵng 4 ngày mà không lo thiếu tiền.

Bảng so sánh chi phí quần áo: mua theo cảm xúc vs. mua theo 4 nguyên tắc tối giản

Thói quen mua sắm Số món mua trong năm Giá trung bình/món Tổng chi/năm Tỷ lệ mặc thực tế Chi phí thực tế cho mỗi lần mặc Mua theo cảm xúc (sale, trend, nhiều màu ngẫu nhiên) ~30 món 500.000đ 15.000.000đ 40% ~125.000đ/lần Mua theo 4 nguyên tắc tối giản (ít nhưng chất lượng, đúng nhu cầu) ~12 món 700.000đ 8.400.000đ 90% ~35.000đ/lần

Rõ ràng, mua ít mà đúng thì tủ đồ gọn gàng hơn, chi phí mỗi lần mặc rẻ hơn gấp 3-4 lần so với mua nhiều mà bỏ quên.

Kết

Tối giản tủ đồ không phải để mặc ít, mà là mua đúng và dùng hết. 4 nguyên tắc trên đã giúp tôi vừa gọn gàng, vừa tiết kiệm, lại không còn cảm giác hối tiếc khi mở tủ quần áo.