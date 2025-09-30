Cô nàng nóng bỏng nhất sân Pick dạo này gọi tên Á hậu Vũ Thúy Quỳnh, ra sân là như bộ sưu tập thời trang

Giải đấu Pickleball Kootoro Tournament mùa thứ 3 đã khép lại sau hai ngày tranh tài sôi động 27 – 28/09/2025, trở thành một “ngày hội thể thao” đầy màu sắc, nơi đam mê, bản lĩnh và tinh thần đồng đội được thăng hoa.

Với sự tham gia của hàng trăm vận động viên phong trào và chuyên nghiệp, cùng loạt nghệ sĩ, KOL, KOC đình đám, giải đấu năm nay không chỉ mang đến những màn so tài kịch tính mà còn tạo nên bầu không khí kết nối, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Giữa hàng trăm gương mặt, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh nổi bật như một “biểu tượng thời trang” trên sân. Cô liên tục biến hóa hình ảnh với những outfit thể thao cá tính: từ crop-top đen kết hợp quần short trắng năng động, sneakers họa tiết nổi bật, đến áo polo trắng thanh lịch hay bra thể thao tôn dáng đi cùng quần đỏ rực rỡ.

Mỗi lần xuất hiện, người đẹp sinh năm 2000 đều khiến khán giả như được chiêm ngưỡng một bộ sưu tập thời trang đa sắc thái, vừa khỏe khoắn vừa quyến rũ. Chính sự tự tin và phong cách này giúp Thúy Quỳnh trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất bên lề giải đấu.

Sở hữu chiều cao 1m75, số đo 3 vòng cân đối 83-63-95 cm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng chinh phục khán giả tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, nơi cô xuất sắc giành ngôi Á hậu 1. Vóc dáng săn chắc, gương mặt thanh tú cùng thần thái hiện đại giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu gia nhập showbiz.

Thúy Quỳnh còn gây ấn tượng với lối sống lành mạnh, chăm tập luyện thể thao và duy trì chế độ ăn uống khoa học. Nhờ vậy, mỗi lần cô xuất hiện tại các sự kiện, đặc biệt là trên sân Pickleball, hình thể săn gọn và đường cong quyến rũ luôn trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Kootoro Tournament mùa 3 còn ghi dấu với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ: MC – diễn viên Vân Hugo, nhạc sĩ Dương Khắc Linh và ca sĩ Sara Lưu, diễn viên – doanh nhân Trà Ngọc Hằng, siêu mẫu Hữu Long… Sự hòa quyện giữa thể thao và nghệ thuật đã mang lại những trận đấu vừa kịch tính vừa bùng nổ cảm xúc.

Doanh nhân Đức Phạm

Đặc biệt, Vân Hugo – Trịnh Vũ được trao giải Fair Play, tôn vinh tinh thần công bằng và cống hiến hết mình. Trong khi đó, cặp đôi Dương Khắc Linh – Sara Lưu để lại dấu ấn ngọt ngào khi giành danh hiệu “Cặp đôi hoàn hảo”.

Cặp đôi Dương Khắc Linh – Sara Lưu

Một trong những yếu tố khiến giải đấu trở nên đặc biệt chính là sự đầu tư vào outfit thi đấu của các nữ VĐV. Không chỉ đảm bảo sự thoải mái và linh hoạt, những bộ trang phục còn mang đến vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ tự tin và mạnh mẽ trên sân Pickleball.

Vân Hugo – Trịnh Vũ được trao giải Fair Play

Siêu mẫu Hữu Long và Trà Ngọc Hằng

Và trong số đó, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đã chứng minh mình xứng đáng với danh xưng “cô nàng nóng bỏng nhất sân Pickleball”, khi biến mỗi khoảnh khắc thi đấu thành một màn trình diễn thời trang thực thụ, vừa đậm chất thể thao vừa ngập tràn năng lượng gợi cảm.