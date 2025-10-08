Phương Oanh ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua hàng loạt bộ phim ăn khách của VTV như Quỳnh búp bê, Lặng yên dưới vực sâu, Con gái nhà người ta và Hương vị tình thân.

Sau khi hoàn thành hai phần của Hương vị tình thân vào tháng 10/2021, nữ diễn viên tạm rời màn ảnh để tập trung cho cuộc sống cá nhân. Mãi đến gần đây, cô mới chính thức trở lại với dự án phim mới mang tên Gió ngang khoảng trời xanh.

Trên phim, Phương Oanh được biết đến là người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ dù cuộc đời, tình duyên gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Ngoài đời, cô là vợ của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) - Chủ tịch Tập đoàn Tập đoàn NextTech Group, được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và tài chính số. Ngoài hoạt động doanh nghiệp, Shark Bình còn được công chúng biết đến với vai trò “cá mập” trong chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam.

Phương Oanh và Shark Bình kết hôn vào tháng 6/2023.

Dù vướng không ít ồn ào trong thời gian hẹn hò, sau khi kết hôn vào tháng 6/2023, Phương Oanh và Shark Bình có hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Sau khi về làm vợ của "cá mập công nghệ", Phương Oanh sống tại biệt thự triệu đô tại Hà Nội. Căn biệt thự nơi Phương Oanh - Shark Bình đang sinh sống, gây ấn tượng với vẻ sang trọng và hiện đại. Mỗi góc trong ngôi nhà đều được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ, phản ánh rõ gu thẩm mỹ và phong cách sống đẳng cấp của cặp đôi.

Bà xã của Shark Bình ngày càng chăm chỉ vào bếp, thường xuyên chia sẻ hình ảnh không gian bếp sang trọng trong căn nhà của hai vợ chồng. Được biết, Phương Oanh luôn khéo léo chuẩn bị các món ăn hợp khẩu của chồng. Shark Bình cũng nhiều lần để lại bình luận khen ngợi tài nấu nướng và sự chu đáo của vợ trong việc chăm sóc tổ ấm.

Trong một bài đăng, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình chia sẻ khoảnh khắc gọi video cho vợ – diễn viên Phương Oanh - để kể về lịch trình bận rộn của mình. Trước mặt là bát bún bò được ê-kíp chuẩn bị, anh nói với vợ: “Sau một ngày làm việc 16-17 tiếng, giờ mới được ăn cơm đoàn, không ngon bằng cơm vợ nấu.” Ở đầu dây bên kia, Phương Oanh vừa dỗ con vừa đáp lại đầy dí dỏm rằng em bé khóc vì “bố ăn mà không cho mình ăn.”

Bên cạnh việc chăm lo bếp núc, nhà cửa, nuôi dạy con cái, Phương Oanh và Shark Bình còn có chung niềm đam mê với bộ môn pickleball. Shark Bình cho biết anh có niềm đam mê đặc biệt với thể thao, nhất là những bộ môn giúp rèn luyện sức khỏe, tăng sức bền và sự dẻo dai. Trước đây, anh từng chơi golf suốt 15 năm và gắn bó với bóng bàn khoảng 5 năm, tuy nhiên vẫn cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn niềm mong muốn được vận động hết mình và chinh phục những thử thách thể chất mới.

Shark Bình tiết lộ: "Cách đây hơn 1 năm, tôi biết đến pickleball và nhận thấy môn này hội tụ đầy đủ các yếu tố tôi tìm kiếm: Tốt cho sức khỏe, tăng cường sự dẻo dai, đổ mồ hôi, thải độc, đồng thời mang tính kết nối cao với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Đặc biệt, pickleball không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, tôi đã gần như bỏ hết các môn thể thao khác để tập trung chơi pickleball".

Phương Oanh cũng mới bắt đầu chơi pickleball gần 1 năm nay. Tuy nhiên, gần đây, cô dành nhiều thời gian hơn để tập luyện vì đã sắp xếp được công việc cũng như các con đã đi học mẫu giáo.

"Dù không có nhiều cơ hội ra sân, tôi rất yêu thích môn này vì nó mang lại niềm vui, sự thoải mái và tinh thần đồng đội. Mỗi lần chơi, tôi được cười nói vui vẻ, thư giãn, dù kỹ năng của mình chưa thực sự tốt", cô cho biết thêm.

Ngoài thời gian dành cho công việc và chăm sóc con nhỏ, Phương Oanh còn nuôi dưỡng đam mê nấu nướng, yêu thích bộ môn pickleball và thường xuyên cùng chồng tận hưởng những chuyến du lịch trong và ngoài nước. Cuộc sống hiện tại của cô vừa sang trọng vừa bình yên, đúng nghĩa “làm dâu hào môn nhưng vẫn được sống là chính mình”.