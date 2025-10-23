Chị chồng hơn tôi 3 tuổi, tính cách khiến tôi muốn nổi khùng

Tôi và chồng lấy nhau được hơn 2 năm thì chị chồng ly thân. Chị ấy hơn tôi 3 tuổi, tính tình hiền lành, ít nói, đi đâu cũng cúi mặt. Nghe mẹ chồng kể, cuộc hôn nhân của chị tan vỡ vì bên chồng chị hay chê bai, coi thường, còn chị thì nhẫn nhịn đến cùng, đến lúc chịu không nổi mới dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Tôi thấy tội nghiệp, thương chị thật lòng nhưng sau này, tôi mới hiểu rằng sự nhút nhát và yếu đuối của chị lại là gánh nặng lớn nhất cho cả nhà.

Từ ngày ly thân, chị chồng dọn về ở cùng bố mẹ. Chuyện đó không có gì đáng nói, chỉ là hễ bên nhà chồng cũ có chuyện gì, chị lại gọi điện khóc lóc, kể lể, rồi về kể với bố mẹ, với chồng tôi. Có hôm, chị gọi điện cho chồng tôi lúc nửa đêm chỉ để nói rằng “anh ấy không chịu ký đơn”, hoặc “mẹ chồng cũ nhắn tin chửi chị”. Chồng tôi nghe xong, lại ôm điện thoại, gọi hết người này đến người khác để “giúp chị”. Mà thật ra, những chuyện ấy chẳng ai giúp được.

Tôi ban đầu còn an ủi, khuyên chồng thông cảm cho chị. Nhưng chuyện cứ lặp lại, ngày nào chị cũng gọi điện, lần nào cũng nước mắt, tôi bắt đầu mệt. Có lần đang ăn cơm, chị gọi cho chồng tôi, khóc rằng anh rể mang đồ đạc đến vứt tận cửa nhà. Chồng tôi bỏ bữa, chạy qua nhà bố mẹ xem thế nào. Tôi nhìn theo, thấy tức mà không biết nói sao.

Mẹ chồng tôi thì thương con gái, lúc nào cũng bênh chị. Bà bảo: “Nó khổ lắm con ạ, mấy năm làm dâu bị hành hạ khốn khổ lắm”. Tôi hiểu, nhưng tôi cũng thấy nếu cứ để chị mãi sống trong nước mắt, cả nhà này không ai được yên.

Tôi không ghét chị, chỉ là sợ những giọt nước mắt của chị quá. Chúng kéo cả nhà chồng tôi vào những rối ren chẳng liên quan, khiến không khí lúc nào cũng nặng nề.

Đêm qua, chồng tôi lại nhận được điện thoại của chị, tiếng khóc nghẹn bên kia đầu dây. Tôi biết chị cần chỗ dựa, chị lại chỉ có mỗi chồng tôi là em trai, nhưng như thế cũng không có nghĩa chị thích gọi, thích làm phiền lúc nào thì gọi. Tôi phải nói gì, làm gì để chị mạnh mẽ mà tự giải quyết chuyện của mình, buông tha cho gia đình tôi đây?