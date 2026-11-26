Nhắc đến rau mùa đông, nhiều người thường nghĩ ngay đến cải bắp, su hào hay củ cải trắng. Thế nhưng, có một loại rau theo mùa được ví như "nữ hoàng" của các loại rau lá xanh mà nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc, đó chính là rau đậu Hà Lan. So với cải bắp hay cải thìa, những ngọn đậu Hà Lan non mơn mởn có độ mềm mướt hơn hẳn, mang hương thơm thanh khiết đặc trưng và chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Rau đậu Hà Lan đem xào tỏi đã ngon, nhưng vào những ngày gió lạnh, dùng để nấu một bát canh nóng hổi thì lại càng tuyệt vời hơn. Hôm nay, hãy thử kết hợp loại rau này cùng cà chua, trứng chiên, chả cá và thịt viên. Vị chua dịu của cà chua hòa quyện cùng nước dùng ngọt béo từ trứng chiên, thêm chút ngọt từ thịt viên với chả cá viên và độ tươi mát của rau đậu Hà Lan sẽ tạo nên một món canh vừa lạ miệng, vừa ấm áp cho mâm cơm gia đình.

Cách nấu món canh này cực kỳ nhanh gọn, chỉ mất chưa đầy 15 phút đứng bếp là bạn đã có ngay thành phẩm thơm lừng, rất đưa cơm.

Nguyên liệu nấu món canh rau đậu Hà Lan, trứng chiên và thịt viên

1 mớ vừa ăn (chọn phần ngọn non) rau đậu Hà Lan tươi, 3 quả trứng gà, 1-2 quả cà chua chín mọng, lượng thịt viên chiên và chả cá viên vừa đủ (có thể dùng loại làm sẵn trong siêu thị), hành lá, tỏi, muối, hạt nêm, bột tiêu, dầu ăn.

Cách nấu món canh rau đậu Hà Lan, trứng chiên và thịt viên

Bước 1: Nhặt bỏ phần cọng già của rau đậu Hà Lan, sau đó rửa sạch nhẹ nhàng vài lần, vớt ra và để ráo. Cà chua rửa sạch, thái múi cau. Hành lá rửa sạch, phần đầu hành băm nhỏ cùng tỏi, phần lá xanh thái khúc. Đặt chảo lên bếp, làm nóng với một chút dầu ăn rồi đập 3 quả trứng vào chiên kiểu ốp la cho đến khi lòng trắng xém vàng cạnh và lòng đỏ vừa chín tới thì gắp ra đĩa, để riêng dùng sau. Trứng đem chiên sơ trước khi nấu canh sẽ giúp nước dùng có độ béo ngậy tự nhiên và dậy mùi thơm hơn rất nhiều.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi phi thơm đầu hành cùng tỏi băm nhỏ. Tiếp đó, trút cà chua vào đảo đều trên lửa vừa, thêm một chút muối để cà chua nhanh mềm và tiết ra màu đỏ đẹp mắt. Khi cà chua đã chín mềm, bạn đổ lượng nước sôi vừa đủ ăn vào nồi, vặn lửa lớn cho sôi bùng lên. Thả phần chả cá viên, thịt viên chiên cùng 3 quả trứng ốp la vào nồi. Hạ lửa vừa, đậy vung và đun liu riu khoảng 7-8 phút để các nguyên liệu tiết ra vị ngọt tự nhiên.

Bước 3: Mở vung, thả toàn bộ phần rau đậu Hà Lan vào nồi. Vì ngọn đậu rất non và nhanh chín nên bạn chỉ cần đun thêm khoảng 1 đến 2 phút cho rau vừa chín tới, giữ được màu xanh mướt và độ giòn ngọt. Cuối cùng, nêm nếm lại với muối, hạt nêm cho vừa khẩu vị gia đình, rắc thêm hành lá và một chút tiêu xay dậy mùi rồi tắt bếp.

Thành phẩm món món canh rau đậu Hà Lan, trứng chiên và thịt viên

Ngay khoảnh khắc mở vung nồi, hương thơm tươi mát của rau đậu Hà Lan quyện cùng mùi nước dùng đậm đà sẽ lan tỏa khắp gian bếp. Múc canh ra tô lớn, gắp một miếng rau xanh mướt giòn ngọt, xì xụp thêm ngụm nước canh nóng hổi giữa tiết trời se lạnh..., đảm bảo cả nhà ai cũng phải xuýt xoa và hết bay nồi cơm lúc nào không hay.

Như vậy là chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã có món canh rau đậu Hà Lan, trứng chiên và thịt viên!