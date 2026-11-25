Nhiều người trong chúng ta thường chỉ chú trọng bổ sung vitamin để tăng đề kháng mà quên mất rằng protein (chất đạm) mới chính là "viên gạch" cốt lõi xây dựng nên hệ miễn dịch. Các kháng thể, tế bào bạch cầu và enzyme bảo vệ cơ thể trước vi khuẩn, virus đều được cấu tạo từ protein. Khi cơ thể được nạp đủ đạm chất lượng cao, hàng rào miễn dịch sẽ hoạt động nhạy bén, giúp bạn phục hồi nhanh chóng, duy trì cơ bắp săn chắc và hạn chế tối đa tình trạng ốm vặt hay suy nhược.

Để cả gia đình luôn tràn đầy năng lượng mà không lo ngán, bạn có thể luân phiên đưa 4 loại thực phẩm giàu protein cực kỳ lành mạnh dưới đây vào thực đơn hằng ngày. Ngay dưới đây hãy cùng tìm hiểu các nguyên liệu và phương pháp chế biến món ăn đơn giản, ngon miệng!

1. Thịt nạc vai - Món ăn gợi ý: Thịt nạc vai áp chảo cháy tỏi gừng

Thịt nạc vai là phần thịt có tỷ lệ nạc - mỡ đan xen hoàn hảo, vừa cung cấp lượng đạm dồi dào, giàu kẽm và vitamin nhóm B, vừa giữ được độ mềm ngọt tự nhiên khi chế biến. Chúng ta có thể chế biến nguyên liệu này thành nhiều món ăn ngon, trong đó có món "Thịt nạc vai áp chảo cháy tỏi gừng" thơm lừng, đậm đà đưa cơm.

Nguyên liệu làm món thịt nạc vai áp chảo cháy tỏi gừng

Cách làm món thịt nạc vai áp chảo cháy tỏi gừng

2. Đậu phụ non - Món ăn gợi ý: Đậu phụ non sốt thịt băm và tôm viên

Đậu phụ và các sản phẩm làm từ đậu nành là một nguồn protein thực vật tuyệt vời, dễ tiêu hóa, ít calo và tốt cho tim mạch của cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ. Với nguồn nguyê liệu này bạn hoàn toàn có thể kết hợp với các nguyên liệu giàu protein khác như thịt nạc, tôm để tạo thành món ăn ngon, lành mạnh, đậm vị, ăn kèm cơm nóng cực kỳ hao cơm.

Nguyên liệu làm món đậu phụ non sốt thịt băm và tôm viên

Cách làm món đậu phụ non sốt thịt băm và tôm viên

3. Thịt ức gà - Món ăn gợi ý: Salad ức gà trộn rau mùi

Thịt ức gà là "ngôi sao" trong các thực phẩm giàu đạm nạc, ít chất béo bão hòa, giúp nuôi dưỡng cơ bắp và giữ vóc dáng hiệu quả. Đây là loại nguyên liệu lành mạnh bạn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như: Thịt ức gà áp chảo, thịt ức gà xào rau củ, thịt ức gà sốt cam... Salad ức gà trộn rau mùi là một món ăn làm nhanh và có hương vị mè thanh mát, mềm mọng mà không hề bị khô bã. Món ăn rất dễ làm và đáng để đưa vào danh sách thực đơn những món ăn ngon mà bạn nên chế biến cho gia đình thưởng thức.

Nguyên liệu làm món salad ức gà trộn rau mùi

1 phần ức gà, 1 muỗng baking soda, 1 muỗng tinh bột bắp, một chút bột tiêu đen, hành lá, gừng thái lát, 1 muỗng rượu nấu ăn, một nắm rau mùi, một ít vừng trắng rang, một chút dầu mè.

Cách là món salad ức gà trộn rau mùi

4. Tôm (chả tôm) - Món ăn gợi ý: Chả tôm chiên xào hành tây

Tôm là loại nguyên liệu rất giàu hàm lượng protein tinh khiết cao cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như canxi, selen giúp tăng cường sức đề kháng. Ngoài các món như tôm chiên, tôm rang thịt, tôm hấp... thì bạn hãy làm món "Chả tôm chiên xào hành tây" giòn ngọt, thơm nức mũi cho gia đình mình thưởng thức. Chắc chắn món ăn này sẽ chinh phục khẩu vị của mọi thành viên trong nhà.

Nguyên liệu làm món chả tôm chiên xào hành tây

200g nhân tôm xay đã được phết với bột bắp và giò sống (có thể mua nguyên liệu ở siêu thị), nửa củ hành tây, tỏi băm, hành lá cắt khúc, ớt băm hoặc bột ớt (tùy chọn); dầu ăn, 1 muỗng canh xì dầu, 1/2 muỗng canh dầu hào, một nhúm tiêu đen, một nhúm đường

Cách làm món chả tôm chiên xào hành tây

Chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình thực ra không hề phức tạp, đôi khi chỉ bắt đầu từ việc cân đối lại lượng đạm trong từng bữa cơm hằng ngày. Chỉ cần một chút biến tấu khéo léo với những nguyên liệu quen thuộc như thịt nạc vai, đậu phụ, ức gà hay tôm, mâm cơm nhà bạn vừa đổi vị lạ miệng, vừa trở thành "lá chắn" dinh dưỡng vững chắc giúp cả nhà luôn khỏe khoắn, ít ốm vặt quanh năm.

Hãy lưu lại ngay 4 công thức siêu đơn giản này để trổ tài mỗi ngày để gia đình có những bữa ăn ngon miệng nhé! Nhà bạn thích nhất món nào trong thực đơn trên, chia sẻ bên dưới để mọi người cùng tham khảo nha!