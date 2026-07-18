Ăn một mình không có nghĩa là ăn qua loa. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn vẫn có thể chuẩn bị những mâm cơm nhỏ xinh, cân bằng giữa đạm, rau xanh, tinh bột và trái cây. Nếu đang bí ý tưởng cho bữa trưa hoặc bữa tối, hãy tham khảo 10 thực đơn dưới đây.

Thực đơn 1: Cá hồi áp chảo, trứng rán, cơm gạo lứt, rau cải xào, tráng miệng xoài và việt quất.

Thực đơn 2: Cá bơn áp chảo, rau và nấm xào, cà tím trộn, cCơm ngũ cốc với táo đỏ, rượu vang nấu trái cây, tráng miệng việt quất và măng cụt.

Thực đơn 3: Rau dền xào tỏi, cá hồi áp chảo với nấm nhung hươu, cơm hầm nghệ và nấm, chè đậu xanh, ý dĩ, trà hoa hồng chanh, trái cây tráng miệng.

Thực đơn 4: Tôm rim, dưa leo trộn, canh nấm, cơm quinoa, nước ép dưa hấu, mận đỏ, đào

Thực đơn 5: Tôm xào trứng, rau cải xào tỏi, nấm áp chảo, canh viên cá rong biển, cơm ngũ cốc đậu Hà Lan, đào, việt quất, cà chua bi.

Thực đơn 6: Gà sốt hành, bông cải xanh xào, canh gà nấu nấm, cơm chiên nấm, tráng miệng đào, việt quất, cà chua bi, trà hoa hồng.

Thực đơn 7: Trứng hấp cá vược, đậu dẹt xào, canh cá nấu đậu phụ, cơm ngô và táo đỏ, tráng miệng việt quất, cherry.

Thực đơn 8: Cá trắm áp chảo, nấm đùi gà om, rau mồng tơi xào, nước ép ngô tươi, cơm quinoa, ổi, cà chua bi.

Thực đơn 9: Cánh gà áp chảo, đậu bắp trộn, chè đậu đỏ trân châu, cơm rắc rong biển, ổi, cà chua bi.

Thực đơn 10: Súp chả cá, rau bina và bánh bao trứng, tôm xào đậu Hà Lan và rau cải muối chua, sữa chua và trái cây.



