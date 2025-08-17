Tin tức được mong đợi nhất Hollywood gần đây là việc chính thức khởi quay "The Devil Wears Prada 2". Sau 20 năm, Anne Hathaway lại một lần nữa cầm điện thoại dạo bước trên đường phố New York cho những thước phim.

Thật đáng kinh ngạc, làn da và vóc dáng của cô gần như không hề thay đổi! Nhìn vóc dáng hoàn hảo của Anne, người ta không khỏi thắc mắc về phương pháp giảm cân của các ngôi sao Hollywood.

Chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên cá nhân của Hathaway, Harley Pasternak, đã chia sẻ về chế độ ăn kiêng PATH mà Anne đã áp dụng để dễ dàng đạt được vóc dáng lý tưởng.

Để đạt được vóc dáng đỉnh cao cho phim ảnh và trước ống kính, các ngôi sao Hollywood thường thuê chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp để duy trì chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt. Ví dụ, Anne Hathaway, khi vào vai Catwoman trong "The Dark Knight Rises" đã đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn uống để cân bằng và tôn lên đường cong cơ thể của nhân vật. Và chế độ ăn mà cô lựa chọn là PATH — một phương pháp đơn giản, dễ hiểu và thiết thực để quản lý chế độ ăn uống hàng ngày dành cho nhiều người đam mê thể hình và ăn kiêng.

Chế độ ăn kiêng PATH của Anne Hathaway tuân thủ 4 nguyên tắc

1. Carbohydrate cỡ lòng bàn tay

Các chuyên gia luôn nói rằng chìa khóa để giảm cân là 30% tập luyện và 70% chế độ ăn uống. Tầm quan trọng của việc quản lý chế độ ăn uống là không thể xem nhẹ! Nguyên tắc đầu tiên của chế độ ăn PATH, "P (Palm)", là viết tắt của "lượng carbohydrate bằng lòng bàn tay" trong mỗi bữa ăn.

Thực phẩm nguyên cám, chẳng hạn như gạo lứt, khoai tây và khoai lang, được ưu tiên. Những thực phẩm này không chỉ giúp no bụng mà còn giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa tình trạng quá tải calo.

2. Nhiều rau: Càng đa dạng càng tốt

Nguyên tắc thứ hai, "A (Rau củ dồi dào), nhấn mạnh "càng nhiều rau củ càng tốt". Mỗi bữa ăn không chỉ cần đủ lượng trái cây và rau củ mà còn phải đa dạng. Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng sự đa dạng phong phú của trái cây và rau củ cung cấp một lượng đáng kể chất xơ, chất chống oxy hóa và khoáng chất, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và tuần hoàn máu.

Nên áp dụng nguyên tắc "Ngũ sắc": Màu đỏ, chẳng hạn như ớt chuông đỏ và cà chua; Màu xanh lá cây, chẳng hạn như rau bina và bông cải xanh; Màu tím, chẳng hạn như bắp cải đỏ và cà tím; Màu vàng, chẳng hạn như cà rốt và bí ngô; và Màu trắng, chẳng hạn như củ cải trắng, củ sen và khoai mỡ, tất cả đều là những lựa chọn lý tưởng.

3. Dầu và mỡ cỡ ngón tay cái

Ngay cả khi ăn kiêng, việc tiêu thụ một lượng dầu lành mạnh vẫn rất quan trọng. "T" (Ngón cái) nghĩa là bạn nên tiêu thụ một lượng chất béo lành mạnh bằng ngón tay cái trong mỗi bữa ăn. Hãy chọn các loại dầu chất lượng cao như dầu ô liu, các loại hạt và quả bơ. Chúng không chỉ giúp tăng cảm giác no mà còn hỗ trợ hấp thụ các vitamin tan trong chất béo, duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

4. Protein cỡ nắm tay

Cuối cùng, protein là yếu tố thiết yếu cho chế độ ăn kiêng giảm cân! "H" (Handful - nắm tay) nghĩa là bạn cần một lượng protein bằng nắm tay cho mỗi bữa ăn. Nên tập trung vào các loại thịt trắng như thịt gà, cá, trứng và đậu phụ, vì đây đều là những nguồn protein chất lượng cao giúp duy trì khối lượng cơ bắp và tăng cường trao đổi chất hiệu quả.

Một chế độ ăn uống lành mạnh, bất kể tên gọi, đều mang lại lợi ích cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, dù áp dụng bất kỳ chế độ ăn nào, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo sự cân bằng và đa dạng dinh dưỡng. Một số lưu ý cần nhớ:

- Tham khảo ý kiến chuyên gia: Trước khi bắt đầu một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo chế độ đó phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân.

- Cân bằng các nhóm chất: Chế độ ăn cần đầy đủ protein, chất béo, carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đừng chỉ tập trung vào một nhóm thực phẩm duy nhất.

- Chú trọng thực phẩm tươi, nguyên chất: Ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh.

- Uống đủ nước: Nước là thành phần thiết yếu giúp cơ thể hoạt động hiệu quả.