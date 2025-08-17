Các chuyên gia tại Anh đang cảnh báo người dân rằng, họ cần bôi kem chống nắng đúng cách cho đợt nắng nóng sắp tới. Mặc dù hầu hết chúng ta đều biết rõ về nguy cơ tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời mà không có kem chống nắng, một số người có thể vẫn nhớ lại một mùa hè bị cháy nắng đặc biệt. Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng việc bôi kem chống nắng không chỉ đơn giản là áp dụng lớp bảo vệ này.

Trong thập kỷ qua, tỷ lệ ung thư da hắc tố, chủ yếu do bức xạ cực tím gây ra, đã tăng 32% ở Anh, theo Viện Quốc gia về Sức khỏe và Chăm sóc (NICE).

Tổ chức Ung thư của Anh (Cancer Research UK) tranh luận rằng, số ca mới hàng năm trung bình dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên 9%, dẫn đến khoảng 26.500 ca vào năm 2038-2040.

Năm nay, Anh đã trải qua 4 đợt nắng nóng với nhiệt độ dự kiến sẽ tăng cao hơn 30°C ở các khu vực trung và nam trong những ngày tới.

Các quan chức y tế đã khuyến cáo công chúng cần giữ an toàn dưới ánh nắng mặt trời bằng cách tuân theo hướng dẫn được cung cấp, đề xuất mọi người tránh các hoạt động như chạy bộ hoặc dắt chó đi dạo trong thời gian cao điểm và thường xuyên bôi kem chống nắng.

Các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo về cách bôi kem chống nắng, tổng hợp một danh sách gồm 6 sai lầm thông thường cần tránh để mang lại sự bảo vệ tốt nhất cho làn da khỏi ánh nắng mặt trời. Dưới đây là danh sách đó:

1. Chỉ sử dụng kem chống nắng vào những ngày nắng hoặc nóng

Hầu hết mọi người không sử dụng kem chống nắng khi trời mây hoặc mát, nhưng tia UV vẫn gây rủi ro và có thể gây hại cho làn da, theo BS Ross Perry (Giám đốc y tế của các phòng khám da liễu Cosmedics).

"Ánh sáng UV có thể xuyên qua mây và gây hại ngay cả khi trời âm u hoặc mát mẻ, đó là lý do tại sao kem chống nắng nên được sử dụng quanh năm", BS Perry giải thích.

Việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày là cần thiết, bất kể thời tiết để chống lại tia UV, góp phần vào việc chống lão hóa và ung thư da.

2. Không bôi đủ lượng kem chống nắng

Sử dụng quá ít kem chống nắng sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả của nó.

"Hầu hết mọi người sử dụng ít hơn lượng khuyến nghị. Để bảo vệ toàn bộ cơ thể, bạn cần một lượng kem tương đương với một ly đầy", BS Perry tiếp tục.

Ông cũng nhấn mạnh bạn nên thoa lại mỗi 2 giờ, đặc biệt sau khi bơi lội hoặc ra mồ hôi. Các khu vực thường bị bỏ sót bao gồm da đầu, tai, mí mắt, cổ và chân, tất cả đều dễ bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời.

3. Thoa kem chống nắng quá muộn

"Kem chống nắng nên được bôi ít nhất 15–20 phút trước khi tiếp xúc với ánh nắng để cho phép nó thẩm thấu đúng cách", BS Perry khuyên.

Khoảng thời gian này cho phép các thành phần hoạt động liên kết với làn da và tạo thành một hàng rào bảo vệ.

4. Tránh sử dụng kem chống nắng do tin đồn về ung thư

Thông tin sai lệch xung quanh các chủ đề sức khỏe thường dẫn đến các căn bệnh có thể tránh được. Không có gì khác biệt khi nói đến việc bôi kem chống nắng.

BS Tim Woodman (Giám đốc y tế của Dịch vụ Ung thư, Bupa UK Insurance), nói: "Kem chống nắng bảo vệ bạn khỏi ung thư. Không có bằng chứng nào chứng minh rằng việc sử dụng kem chống nắng gây ung thư".

"Nếu bạn lo ngại về thành phần trong các loại kem chống nắng hóa học thông thường, hãy thử sử dụng loại kem chống nắng dựa trên khoáng chất. Những sản phẩm này có giá cao hơn một chút và mất thời gian hơn để thoa đều lên da, nhưng thông thường chứa ít thành phần hơn so với các loại kem chống nắng hóa học".

5. Dựa vào chỉ số SPF có trong mỹ phẩm

Một số mỹ phẩm chứa SPF, điều này có ích nhưng không đủ. BSWoodman cảnh báo: "Lượng SPF trong các sản phẩm này quá nhỏ để bảo vệ da".

Các loại kem dưỡng da có SPF thường cung cấp mức độ bảo vệ thấp hơn so với kem chống nắng thông thường. Việc chồng lớp các sản phẩm có SPF không làm tăng sự bảo vệ theo cấp số nhân. Thay vào đó, nó có thể làm giảm hiệu quả của chúng. SPF trong mỹ phẩm thường thấp, khoảng SPF 15-30, không được thoa với lượng đủ.

Để có độ bảo vệ đáng tin cậy, hãy sử dụng một loại kem chống nắng rộng phổ với SPF 30 hoặc cao hơn dưới lớp trang điểm của bạn.

6. Chọn sai kem chống nắng

Chỉ số SPF thấp, sản phẩm hết hạn, hoặc không che phủ đầy đủ dải phổ có thể khiến làn da dễ bị tổn thương.

Để tránh điều này, BS Woodman khuyên: "Chọn một loại kem chống nắng có khả năng bảo vệ rộng phổ… lý tưởng nhất là chọn một loại kem chống nắng có đánh giá UVA ít nhất 4 sao (tốt nhất là 5). Kiểm tra nhãn của bạn để đảm bảo rằng kem chống nắng chưa hết hạn, đặc biệt nếu bạn đã có nó từ lâu. Và luôn lưu trữ kem chống nắng của bạn ở nơi kín đáo, mát mẻ và tối".

Bác sĩ Woodman cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra làn da thường xuyên để xác định bất kỳ nốt ruồi mới nào.

"Quan trọng là phải biết rõ làn da của bạn và để ý đến những thay đổi," ông giải thích.

Nếu bạn nhận thấy các tổn thương da mới xuất hiện, hoặc một nốt ruồi thay đổi về hình dạng, kích thước hoặc màu sắc, hoặc bắt đầu ngứa, chảy máu hoặc trông không đều. Điều quan trọng là phải kiểm tra bởi một bác sĩ da liễu đăng ký vì những điều này có thể là dấu hiệu sớm của ung thư da.

"Càng sớm kiểm tra, càng tốt. Nếu bạn lo lắng về vấn đề da, có những dịch vụ sẵn có có thể giúp bạn nhanh chóng tiếp cận với chăm sóc chuyên nghiệp", chuyên gia nhấn mạnh.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Express, Health)