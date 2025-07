Clint Eastwood, người vừa đạo diễn và sản xuất một bộ phim vào năm ngoái ở tuổi 94, nhận ra tầm quan trọng của một cơ thể khỏe mạnh đối với một trí óc minh mẫn và tuổi thọ. Sự thức tỉnh về sức khỏe của nam diễn viên bắt đầu khi cha ông qua đời ở tuổi còn trẻ vì bệnh tim mạch. Kể từ đó, ông luôn kiên định với việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

Clint Eastwood năm 1980. Ông cho rằng Thiền định siêu việt hàng ngày là một phần bí quyết trường thọ của mình.

Eastwood vào năm 2020.

Thiền định siêu việt: Bí quyết giữ gìn sức khỏe được Eastwood coi trọng nhất

Theo tác giả Shawn Levy của cuốn tiểu sử "Clint: The Man and the Movies", bí quyết giữ gìn sức khỏe được Eastwood coi trọng nhất chính là Thiền định siêu việt (Transcendental Meditation - TM).

Levy cho biết Eastwood đã thực hành phương pháp này từ những năm 1970. Ông thực hiện thiền định 2 lần/ngày, ngay cả khi đang làm việc. Nhà viết tiểu sử này chia sẻ trên Air Mail: "Thực ra, ông ấy đặc biệt thiền định khi làm việc. Ngay cả khi đang đóng vai Người đàn ông không tên, Dirty Harry và những vai diễn đẫm máu khác".

Thiền định siêu việt (TM) là một hình thức thiền định liên quan đến việc lặp lại một câu thần chú được cá nhân hóa trong im lặng. Theo trang web TM.com, phương pháp này "giải tỏa căng thẳng và tiếp cận tiềm năng tối đa của bạn" . Các chuyên gia cho rằng TM có thể giúp mọi người tránh những suy nghĩ gây xao nhãng, thúc đẩy trạng thái "nhận thức thư thái" bằng cách sử dụng một câu thần chú để tập trung sự chú ý. Từ đó, phương pháp này giúp giảm căng thẳng và lo lắng, đồng thời thúc đẩy giấc ngủ lành mạnh - tất cả đều cần thiết cho một tuổi thọ dài hơn.

"Cuồng tập thể dục" và ăn uống không quá khắt khe

Levy cũng mô tả Eastwood là một "người cuồng thể hình và tập thể dục suốt đời" . Tuy nhiên, trên hết, ông tập trung vào một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng và bổ dưỡng mà không quá khắt khe.

Ngay từ những năm 1950, Eastwood đã theo đuổi một "chế độ ăn hữu cơ, ít chất béo, khi mà giá đỗ và sữa chua vẫn được coi là món ăn lạ" , Levy viết.

Khi người dẫn chương trình trò chuyện Jimmy Kimmel hỏi Eastwood liệu ông có ăn vặt bằng nachos hoặc cánh gà hay không, Eastwood đã trả lời: "Không có mấy thứ vớ vẩn đó".

Eastwood cũng được mô tả là "người cuồng thể hình và tập thể dục suốt đời"

Thói quen ăn uống của Eastwood thiên về "nạc và xanh", ưu tiên các nguồn protein nạc như cá hồi và thịt gà, cũng như nhiều loại rau, đặc biệt là rau lá xanh đậm. Levy cho biết Eastwood tiêu thụ rất nhiều bông cải xanh và măng tây, những loại rau chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Eastwood tự hào khi tuân thủ quy tắc 90/10, tức là lựa chọn thực phẩm lành mạnh một cách có ý thức: 90% thời gian và dành 10% còn lại để thưởng thức những món ăn mà ông thường tránh. Ông cũng cố gắng hạn chế lượng carbohydrate nạp vào và thay thế đồ uống có đường bằng nước lọc.

Eastwood cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập luyện nhẹ nhàng khi về già. Nam diễn viên thích chơi gôn cũng như đi bộ đường dài với tốc độ chậm. Khi tập tạ, Eastwood ưu tiên đúng tư thế hơn là nâng tạ nặng, nhằm mục đích xây dựng và duy trì sức mạnh cơ bắp một cách hiệu quả.

Nam diễn viên, trong ảnh chụp năm 1965, cũng áp dụng chế độ ăn ít chất béo với nhiều protein nạc và rau xanh.

Bí quyết để sống thọ của những người "Vùng Xanh"

Giảm căng thẳng, giữ cho mình bận rộn, tập thể dục và tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh là chìa khóa để sống thọ. Đây cũng là những nguyên lý chính giải thích tại sao những người sống ở "Vùng Xanh" sống thọ đến 90, thậm chí 100 tuổi, theo các nhà nghiên cứu.

"Vùng Xanh" là những nơi được ca ngợi là điểm nóng về trường thọ với tỷ lệ mắc bệnh mãn tính thấp và số lượng đáng kể người sống vượt quá tuổi thọ trung bình. Các vùng này bao gồm Okinawa (Nhật Bản), Ikaria (Hy Lạp), Nicoya (Costa Rica), Sardinia (Ý) và Loma Linda (California).

Clint Eastwood và con gái của ông Francesca Fisher-Eastwood

Những người sống trong "Vùng Xanh" được cho là có chín thói quen sinh hoạt cụ thể mà các chuyên gia về trường thọ gọi là "9 Sức mạnh": Vận động tích hợp vào cuộc sống hàng ngày, cảm thấy mình có mục đích sống, tìm cách giảm căng thẳng, dừng ăn khi cảm thấy no 80%, ăn chế độ ăn uống từ thực vật, uống rượu bia điều độ, có đức tin, tập trung vào gia đình và các mối quan hệ, có một vòng tròn xã hội vững chắc.