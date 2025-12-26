Chế độ ăn được nhiều phụ nữ trung niên - tiền mãn kinh "quảng bá" vì hứa hẹn giảm cân nhanh trong 3 tháng thật sự là gì, ai không nên thử?

Khi nói đến các chương trình giảm cân đang thịnh hành, thật khó để bỏ qua sức hút của một chế độ ăn thân thiện với phụ nữ mãn kinh, được xây dựng dựa trên nhu cầu thực sự của cơ thể con người - không chỉ nhằm giảm cân, mà còn hướng tới cải thiện làn da, hệ tiêu hóa, mức năng lượng, đời sống tình dục và thậm chí cả giấc ngủ. Một kế hoạch ăn uống đầy hứa hẹn như vậy, xét cho cùng, làm sao có thể không trở thành hiện tượng toàn cầu?

Chế độ ăn này do Petronella Ravenshear - chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia về tâm - thần - miễn dịch học - thiết kế, với tên gọi Human Being Diet. Bà xây dựng phương pháp này, còn được biết đến với các tên HBD hay "chế độ ăn Petronella", bởi bà cho rằng cách tiếp cận giảm cân truyền thống - ăn ít hơn và tập luyện nhiều hơn - không còn phù hợp với nhiều người, đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh.

Dựa trên những nghiên cứu của chính mình, Ravenshear đã phát triển một lộ trình ăn uống kéo dài ba tháng. Dù cơ thể phải trải qua những biến động nội tiết, chế độ này vẫn giúp bà giảm nhanh khoảng 9kg.

Vậy bí quyết thực sự là gì? Dưới đây, các chuyên gia dinh dưỡng sẽ lý giải về chế độ ăn nghe có vẻ "kỳ diệu" này, đồng thời phân tích những lợi ích và hạn chế của nó.

Human Being Diet là gì?

Khác với các chế độ ăn kiêng cổ điển vốn tập trung vào việc "ăn ít hơn và tập nhiều hơn", Human Being Diet cho rằng nguyên nhân khiến nhiều người - đặc biệt là phụ nữ - không giảm được cân nằm ở sự rối loạn chuyển hóa và viêm mạn tính, chứ không chỉ ở lượng calo nạp vào.

Chế độ này được thiết kế theo lộ trình 3 tháng, từng giúp chính người sáng lập giảm gần 9kg trong thời gian ngắn. Từ đó, HBD nhanh chóng được chú ý như một phương pháp giảm cân "đánh thẳng vào gốc rễ".

Ăn như con người - triết lý cốt lõi của HBD

Đúng như tên gọi, Human Being Diet nhấn mạnh việc quay trở lại cách ăn uống gần với tự nhiên nhất. Thực đơn ưu tiên thực phẩm nguyên chất, ít chế biến, có nhiều nét tương đồng với chế độ ăn Địa Trung Hải.

Người theo HBD được khuyến khích:

Loại bỏ thực phẩm siêu chế biến, đường tinh luyện, đồ ăn đóng gói sẵn.

Ăn đủ protein tự nhiên, chất béo lành mạnh và chất xơ.

Không phụ thuộc vào bột protein hay thực phẩm bổ sung công nghiệp.

Mục tiêu không chỉ là giảm cân, mà còn cải thiện tiêu hóa, giấc ngủ, làn da, mức năng lượng và cả sức khỏe nội tiết.

Vì sao nhiều người giảm cân nhanh với HBD?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, HBD có thể mang lại hiệu quả trong ngắn hạn nhờ ba yếu tố chính.

Thứ nhất, giảm viêm. Việc cắt giảm đường và thực phẩm tinh chế giúp hạ phản ứng viêm trong cơ thể - yếu tố vốn liên quan chặt chẽ đến béo phì và rối loạn chuyển hóa.

Thứ hai, ổn định đường huyết. Khi không còn các "đỉnh đường" liên tục sau bữa ăn, cơ thể ít tích mỡ hơn và cảm giác thèm ăn cũng giảm rõ rệt.

Thứ ba, ăn đủ chất thay vì ăn ít. HBD không cổ vũ nhịn ăn kéo dài, mà tập trung vào chất lượng dinh dưỡng, giúp nhiều người bớt mệt mỏi so với các chế độ ăn kiêng khắt khe khác.

Mặt trái ít được nhắc tới

Dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng Human Being Diet không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người.

Trong giai đoạn đầu, lượng calo có thể bị cắt giảm khá mạnh. Điều này có thể gây mệt mỏi, giảm tập trung, thậm chí ảnh hưởng tâm trạng nếu không được theo dõi kỹ. Với một số người, giảm cân quá nhanh còn tiềm ẩn nguy cơ mất khối cơ thay vì chỉ giảm mỡ.

Ngoài ra, chế độ này được xây dựng theo một khung chung, thiếu cá nhân hóa. Người có bệnh nền, rối loạn nội tiết, thiếu vi chất, hoặc tiền sử rối loạn ăn uống cần đặc biệt thận trọng.

Một rủi ro khác là hiệu ứng yo-yo - cân nặng có thể tăng trở lại nếu người áp dụng không duy trì được lối sống phù hợp sau khi kết thúc lộ trình 3 tháng.

Giảm cân nhanh có phải là câu trả lời cuối cùng?

Các chuyên gia cho rằng, điểm mạnh lớn nhất của Human Being Diet không nằm ở tốc độ giảm cân, mà ở việc nhấn mạnh ăn uống tự nhiên, chống viêm và tôn trọng nhu cầu thật của cơ thể.

Tuy nhiên, giảm cân bền vững vẫn cần một chiến lược dài hơi: ăn uống cân bằng, vận động phù hợp và theo dõi sức khỏe cá nhân. Bất kỳ chế độ nào hứa hẹn "giảm nhanh" đều cần được tiếp cận với sự tỉnh táo.

Human Being Diet có thể là một cú hích để thay đổi thói quen, nhưng nó không phải phép màu. Với sức khỏe, con đường an toàn nhất vẫn là hiểu cơ thể mình cần gì và thay đổi từng bước.