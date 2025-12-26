Lạm dụng Paracetamol, bé gái 14 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một bệnh nhi nữ 14 tuổi trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều, đau tức hạ sườn phải sau khi uống quá liều thuốc giảm đau Paracetamol.

Theo người nhà, do bị đau đầu, bệnh nhi đã tự uống 3 viên Paracetamol 500 mg, sau đó tiếp tục uống thêm 5 viên vì triệu chứng không thuyên giảm. Phát hiện bệnh nhân uống gần hết một vỉ thuốc trong thời gian ngắn, gia đình đã nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc Paracetamol và tiến hành điều trị theo phác đồ. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định và đã được xuất viện.

Theo BSCKI Nguyễn Duy Long, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến và tương đối an toàn nếu dùng đúng liều. Tuy nhiên, việc sử dụng quá liều hoặc kéo dài có thể gây ngộ độc, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh gan, suy dinh dưỡng, nghiện rượu hoặc đang dùng một số loại thuốc khác.

Ngộ độc Paracetamol nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể dẫn đến tổn thương gan cấp, suy gan, rối loạn đông máu, suy đa tạng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không tự ý dùng thuốc giảm đau, hạ sốt quá liều, không phối hợp nhiều loại thuốc có cùng hoạt chất paracetamol. Khi xuất hiện các biểu hiện bất thường sau uống thuốc, cần đến ngay cơ sở y tế.

Đối với trẻ em và vị thành niên, phụ huynh cần quản lý chặt việc sử dụng thuốc, hướng dẫn rõ liều dùng, thời gian uống và chỉ cho trẻ dùng thuốc khi có sự giám sát của người lớn.