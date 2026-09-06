Vài tháng trôi qua, người hâm mộ Hoàng gia vẫn mê mẩn chiếc váy vàng giúp Vương phi Kate “thắp sáng” Royal Ascot

"We are delighted to welcome The Princess of Wales to the second day of Royal Ascot" - lời chào dành cho Vương phi Kate khi cô xuất hiện tại ngày thứ hai của Royal Ascot 2026 từng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Vài tháng sau sự kiện, những hình ảnh ấy vẫn có sức hút riêng. Trong bộ váy vàng nổi bật, Kate xuất hiện cùng Thân vương William trong đoàn xe ngựa truyền thống. Sắc vàng rực rỡ gần như lập tức khiến cô nổi bật giữa khung cảnh Royal Ascot, đồng thời mang đến một diện mạo tươi sáng, nữ tính và rất đúng tinh thần của sự kiện mùa hè.

Thiết kế mà Kate lựa chọn đến từ Roksanda, với phần thân trên tạo điểm nhấn bằng chi tiết nơ lớn ở vai, phần eo được định hình gọn gàng và chân váy xếp ly mềm mại. Cô kết hợp chiếc váy với mũ rộng vành màu vàng của Jane Taylor London, giày cao gót màu nude và một chiếc clutch màu ngà, tạo nên tổng thể đồng điệu nhưng không quá nặng nề.

Đáng nói, đây không phải một thiết kế mới. Kate từng mặc chiếc váy này trong chuyến công du Caribbean tới Jamaica năm 2022, sau đó tiếp tục diện tại trận chung kết đơn nữ Wimbledon cùng năm. Lần xuất hiện tại Royal Ascot 2026 đánh dấu lần thứ ba thiết kế vàng này được cô lựa chọn cho một sự kiện công khai.

Chính việc một món đồ đã xuất hiện nhiều lần nhưng vẫn tạo được hiệu ứng mạnh là điều khiến người hâm mộ càng yêu thích phong cách của Kate. Thay vì liên tục xuất hiện với những bộ trang phục hoàn toàn mới, Vương phi thường xuyên tận dụng lại những món đồ mình yêu thích và thay đổi cách phối phụ kiện để tạo cảm giác mới mẻ.

Tại Royal Ascot lần này, chiếc mũ cùng tông giúp bộ váy vàng trở nên nổi bật hơn, trong khi những món trang sức mang giá trị Hoàng gia tạo thêm chiều sâu cho diện mạo. Kate đeo đôi hoa tai kim cương từng thuộc về Nữ hoàng Elizabeth II, kết hợp vòng tay ngọc trai ba tầng gắn với Công nương Diana.

Sự lựa chọn trang sức cũng khiến diện mạo của Kate trở nên đặc biệt hơn. Bên cạnh màu vàng bắt mắt của trang phục, những món trang sức có lịch sử lâu đời trong gia đình Hoàng gia tạo nên sự kết nối giữa hình ảnh hiện tại của Vương phi xứ Wales với những thế hệ phụ nữ Hoàng gia đi trước.

Không chỉ Kate, Thân vương William cũng khéo léo tạo sự liên kết với vợ bằng một bông hoa màu vàng cài trên ve áo. Chi tiết nhỏ này khiến diện mạo của hai người trông hài hòa khi cùng xuất hiện trong đoàn xe ngựa tại Royal Ascot.

Đặc biệt, Royal Ascot 2026 còn đánh dấu lần đầu Kate trở lại sự kiện này kể từ năm 2023. Vì vậy, sự xuất hiện của cô vốn đã nhận được nhiều sự quan tâm, và chiếc váy vàng rực rỡ càng khiến màn tái xuất trở nên đáng nhớ.

Trước ống kính, Kate giữ phong thái quen thuộc với nụ cười nhẹ nhàng và cách tương tác tự nhiên với những người đứng bên đường. Khi một người hâm mộ khen cô trông rất xinh đẹp, Vương phi đáp lại rằng cô hy vọng trời vẫn tiếp tục có nắng. Câu nói vui càng khiến hình ảnh của Kate trong bộ váy vàng trở nên phù hợp với không khí của ngày hội đua ngựa.

Vài tháng sau Royal Ascot, chiếc váy vàng ấy vẫn được nhắc lại không chỉ vì màu sắc nổi bật mà còn bởi nó đại diện khá rõ cho một đặc trưng trong phong cách của Kate: Biết cách làm mới những món đồ cũ, ưu tiên những thiết kế có tính nhận diện và quan trọng nhất là mặc lại chúng với sự tự tin như thể đây vẫn là lần đầu tiên.