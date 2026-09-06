Peter Phillips và vợ mới cưới lộ khoảnh khắc tình tứ trong lần xuất hiện hiếm hoi sau đám cưới

Ngày 4/9, Peter Phillips và Harriet Phillips có buổi hẹn hò tại Defender Burghley Horse Trials, một trong những sự kiện cưỡi ngựa nổi tiếng của nước Anh. Cặp đôi thoải mái tạo dáng giữa không gian xanh mướt và gây chú ý bởi vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn đầy phong cách.

Harriet lựa chọn áo họa tiết hoa của Boden kết hợp quần màu kem của WIGGY KIT, giày Penelope Chilvers và túi Anya Hindmarch. Mái tóc màu vàng cát buông tự nhiên càng làm vẻ ngoài của cô thêm nữ tính, nhẹ nhàng. Trong khi đó, Peter xuất hiện đúng tinh thần một buổi đi chơi ở vùng quê với áo sơ mi kẻ, quần jeans, áo gilet màu nâu và mũ lưỡi trai.

Đáng chú ý, đây là một trong những lần xuất hiện công khai của hai người kể từ khi chính thức trở thành vợ chồng vào ngày 6/6. Peter và Harriet tổ chức hôn lễ tại All Saints Church ở Kemble, Cirencester, gần quê nhà của cô dâu. Đám cưới có sự góp mặt của nhiều thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh, trong đó có Vua Charles, Vương hậu Camilla, Thân vương William, Vương phi Kate Middleton và mẹ chú rể - Vương nữ Anne.

Chỉ vài tháng sau ngày trọng đại, Peter và Harriet xuất hiện bên nhau với vẻ khá thoải mái. Những hình ảnh tại sự kiện cho thấy cặp đôi dành cho nhau sự quan tâm tự nhiên, tạo cảm giác về một cuộc hôn nhân đang ở giai đoạn ngọt ngào.





Peter Phillips là con trai duy nhất của Vương nữ Anne và là cháu ngoại của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Khác với nhiều thành viên trực hệ của Hoàng gia Anh, Peter không đảm nhận vai trò hoàng gia chính thức và không sử dụng tước hiệu Hoàng gia.

Tại Defender Burghley Horse Trials, ngoài Peter và Harriet, nhiều gương mặt nổi tiếng cũng xuất hiện, trong đó có cựu vận động viên Olympic Victoria Pendleton, diễn viên George Robinson, Ben Fogle và Lady Madeleine Lloyd Webber. Một số thành viên gia đình Peter như Zara và Mike Tindall cùng Vương nữ Anne cũng được dự kiến xuất hiện trong sự kiện kéo dài đến cuối tuần.